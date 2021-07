Der HSV testete heute im Volksparkstadion gegen den 20-fachen schweizer Meister FC Basel und konnte das Spiel mit einer guten Leistung mit 1:0 für sich entscheiden. Das Spiel fand im Rahmen des Volksparkfestivals statt. Es war der letzte Härtetest vor dem Ligastart am 23. Juli um 20:30 Uhr gegen den FC Schalke 04. Erstmals seit dem 30. Oktober 2020 durfte der HSV wieder vor Fans spielen.

Der HSV hat heute gegen den FC Basel eine starke Leistung gezeigt und konnte vor allem in der ersten Hälfte überzeugen. Bis auf einen Fehler von Jonas David standen die Rothosen defensiv äußerst sicher und haben im ersten Durchgang nichts zugelassen. Nach einem etwas kuriosen Treffer von Wintzheimer (39.) gelang es der Truppe von Tim Walter sich einige Chance herauszuspielen.

In der zweiten Halbzeit hat der HSV dann etwas mehr zugelassen und hätte mit etwas Pech einen Gegentreffer kassieren können. Doch auch selbst kamen die Rothosen immer mal wieder vor das Tor des FC Basel. So hätte Glatzel (61.) fast nach Flanke von Wintzheimer treffen können und Manuel Wintzheimer (77.) selbst hätte beinahe einen zweiten Treffer per Volley erzielt. Der Schuss konnte jedoch in letzter Sekunde auf der Linie gerettet werden.

Das Spiel zum Nachlesen

Abpfiff!

90. Min Basel nochmal mit einer großen Chance zum Ausgleich. Pululu spielt überragend mit der Hacke auf Chipperfield, der plötzlich völlig frei vor Heuer Fernandes steht, allerdings einen katastrophalen Abschluss weit neben das Tor bringt.

88. Min Der HSV nochmal mit einer Möglichkeit. Kaufmann spielt von rechts in das Zentrum, wo Meißner bereit steht und den Ball aus knapp 20 Metern nach kurzer Annahme umgehend auf Tor bringen will. Der Schuss landet jedoch über dem Kasten vom FC Basel.

86. Min Der FC Basel kommt jetzt noch einmal, doch die Rothosen können mit einem Konter für etwas Entlastung sorgen. Abstoß Basel.

85. Min Der Freistoß geht nach Kopfball von Pululu deutlich am Kasten von Heuer Fernandes vorbei.

84. Min Freistoß von links für Basel. Gyamerah kann Pululu nur mit einem Foul stoppen.

82. Min Pululu testet Heuer Fernandes aus 20 Metern. Nicht ungefährlich, doch der HSV-Schlussmann kann zur Ecke parieren.

80. Min Noch zehn Minuten sind hier im Volkspark zu absolvieren. Basel bislang mit einer großen Möglichkeit in der zweiten Halbzeit.

79. Min Meißner zieht einen Freistoß aus 20 Metern auf das Torwart-Eck. Da muss der Keeper sich lang machen um den Ball abzuwehren.

77. Min Fast das 2:0 für den HSV durch Meißner. Zunächst schließt Opoku ab. Der Schuss kann jedoch geblockt werden und landet bei Wintzheimer, der Die Kugel per Volley direkt auf das Tor bringt. Der Ball kann nur noch in aller letzter Sekunde auf der Linie geklärt werden.

75. Min Der HSV wechselt nochmal doppelt. Jatta und Wintzheimer haben Feierabend und werden durch Opoku und Meißner ersetzt.

73. Min Heyer hat rund 20 Meter vor dem Kasten der Gäste und wird von Muheim hinterlaufen, sucht jedoch selbst den Abschluss, der im Fuß eines Baselers hängen bleibt. Tim Walter scheint nicht zufrieden mit der Aktion.

70. Min Riesen-Möglichkeit zum Ausgleich für Basel! Der Ball wird von links reingespielt und Torwart Heuer Fernandes kommt nicht richtig an die Kugel, sodass Cabral versucht einzuschieben. Muheim kann jedoch zwei Meter vor der Linie den Fuß dazwischen schieben. Ein nachfolgender Schuss von Stocker von der Strafraumgrenze sorgt für nicht genug Gefahr.

68. Min Der HSV wechselt. Muheim, Leistner, Rohr und Heyer kommen neu in die Partie. David, Kapitän Schonlau, Leibold und Reis verlassen das Spielfeld.

67. Min Dafür jetzt eine starke Aktion von Jatta mit einer überragenden Flanke in den Strafraum, die in aller letzte Sekunde zur Ecke geklärt werden kann. Onana stand schon mit dem Kopf zum Einnicken bereit.

66. Min Ludovit Reis mit einem starken Pass in die Tiefe auf Bakery Jatta, der den Ball allerdings nicht richtig mitnehmen kann. Das hätte gefährlich werden können.

65. Min Für Mikkel Kaufmann ist es das HSV-Debüt. Der 20-Jährige wird direkt auf die Position von Robert Glatzel als eine Sturmspitze gehen.

63. Min Es ist soweit. Der HSV wechselt dreifach. Onana, Kaufmann und Gjasula kommen in die Partie. Kinsombi Glatzel und Meffert verlassen das Spielfeld.

61. Min Riesen-Chance für den HSV. Wintheimer mit einer starken Flanke auf den am zweiten Pfosten wartenden Glatzel, der das Ding per Direktabnahme auf das Tor von Lindner bringt. Der Keeper kann gerade so eine Hand dazwischen bekommen. Das hätte beinahe geklingelt. Starke Aktion von Wintzheimer und Glatzel!

60. Min Der Freistoß wird kurz ausgeführt und Ludovit Reis flankt vom rechten Strafraum-Eck auf den zweiten Pfosten, wo Jonas David mit dem Kopf an Ball kommt. Jedoch zu wenig Tempo hinter dem Ball.

59. Min Konter vom HSV. Glatzel läuft mit der Kugel Richtung Abwehrreihe der Baseler, wird jedoch von Xhaka gefoult. Freistoß!

58. Min Der HSV ist sicher am Ball, in der zweiten Halbzeit allerdings noch nicht Gefährlich vor das Tor von Lindner gekommen.

57. Min Stocker bringt den Freistoß sehr scharf auf Cabral, der auch mit dem Kopf an die Kugel kommt. Der Ball fliegt jedoch deutlich neben den Kasten von Heuer Fernandes.

56. Min Basel nun mit einem Freistoß aus knapp über 30 Metern.

54. Min Trainer Walter hält weiterhin an der Elf fest. Der Trainer macht noch noch nicht den Eindruck einen Wechsel vorzunehmen.

52. Min Basel mit einer Kontermöglichkeit. Es entsteht ein drei gegen drei Duell, bei dem Lopez zu weit nach Außen gedrängt wird. Der HSV kann schließlich zur Ecke klären.

50. Min Der HSV lässt den Ball jetzt erstmal in der eigenen Hälfte laufen. Die Rothosen spielen den Ball auf Jatta. Der Ball landet über Kinsombi auf Leibold, der die Flanke von links in den Strafraum spielt. Der Ball findet jedoch keinen Abnehmer.

48. Min Stocker zieht mit einem Aufsetzer aus rund 20 Metern ab. Heuer Fernandes wehrt ab und hat den Ball im Nachfassen.

47. Min Die Startelf ist wie in Halbzeit eins geblieben. Beide Teams haben keinen Wechsel vorgenommen. Etwas unüblich für ein Testspiel, jedoch vielleicht schon mit Aussagekraft, welche Elf gegen Schalke auf dem Platz stehen wird.

46. Min Es geht wieder los! In der zweiten Halbzeit geht es für die Rothosen nun in Richtung Nordtribüne.

Der HSV scheint bereit für den Saisonstart zu sein! Die erste Hälfte gegen den 20-fachen Meister in der Schweiz geht ganz klar an die Hanseaten. Bis auf den Fehler von Jonas David zu Beginn der Partie stehen die Rothosen defensiv sehr diszipliniert und haben absolut nichts zugelassen. Zunächst hat der HSV durch viel Ballbesitz überzeugt, konnte aber nicht für Gefahr sorgen. Zum Ende der ersten Halbzeit jedoch kamen die Chancen Schlag auf Schlag. Manuel Wintzheimer hatte beim Treffer (39.) zwar etwas Glück, doch die Summe an Tormöglichkeiten sorgt für eine bis hierhin absolut verdiente Führung.

Halbzeit!

45. Min +2 Glatzel holt noch eine letzte Ecke raus, die Reis gefährlich in den Strafraum bringt. Der Kopfball landet jedoch einen halben Meter über dem Kasten der Baseler.

45. Min +1 David holt eine erneute Ecke raus. Leibold bringt die Ecke auf Wintheimer, der direkt Köpft. Danach entsteht etwas Gefahr durch einen Schuss von Kinsombi.

45. Min Jatta holt nochmal eine Ecke raus. Flanke von Reis auf den zweiten Pfosten, David köpft den Ball auf das Baseler Tor. Keine Gefahr für Lindner.

43. Min Weiterhin spielt der HSV in der Hälfte vom FC Basel. Obwohl es ein Testspiel ist gehen die Rothosen mit voller Härte in jeden Zweikampf. Man merkt, dass sich die Spieler rund eine Woche vor dem Ligastart beweisen wollen.

42. Min Der HSV nicht nur mit mehr Spielanteilen, sondern jetzt auch mit einem klaren Chancen-Plus. Das 1:0 geht absolut in Ordnung.

40. Min Die verdiente Führung für den HSV! Manuel Wintzheimer läuft alleine auf das Tor von Keeper Lindner zu. Als der Stürmer abschließen will, bekommt ein Baseler den Fuß dazwischen und schießt mit dem Ball Wintzheimer an, sodass die Kugel an Lindner vorbeifliegt und vom Pfosten in das Tor geht. Kurioser Treffer!

39. Min Toooor für den HSV! Wintzheimer trifft!

37. Min Leibold mit einem Freistoß aus 20 Metern. Perfekte Position. Der Ball kommt direkt unter die Latte auf das Tor, doch auch hier wieder zu zentral. Gefährlicher Freistoß. Lindner kann über die Latte retten.

35. Min Doppel-Chance für den HSV! Flanke von Rechts auf Wintzheimer, der den Ball direkt nimmt und zunächst vom Basel-Keeper stark gehalten werden kann. Die Kugel landet bei Jatta, der aus circa zehn Meter abzieht, jedoch einen Tick zu zentral. Erneute Parade. Beste Möglichkeit bislang!

33. Min Der HSV gewinnt erneut den Ball sehr früh. Jatta verspielt jedoch die Situation und den Ball umgehend wieder.

32. Min Der Freistoß sorgt für keine Gefahr. Glatzel kommt mit dem Kopf an den Ball, kann die Kugel jedoch nicht auf das Tor der Gäste bringen.

30. Min Starke Aktion von Leibold. Der stellvertretende Kapitän gewinnt ein Kopfball-Duell im Mittelfeld und geht mit dem Ball in Richtung Strafraum. Muss durch ein Foul gestoppt werden. Freistoß für den HSV.

29. Min Der HSV jetzt mit mehr Spielanteilen. Die Rothosen lassen den Ball um den Strafraum der Baseler laufen, finden allerdings keine Lücke in der 5er-Kette des Gegners. Es fehlt weiterhin der letzte Pass.

28. Min Wintzheimer flankt von rechts in Richtung Glatzel. Fabian Frei kann per Kopf klären.

26. Min Es gibt eine kurze Trinkpause im Volkspark. Tim Walter nutzt die Pause für energische Worte in Richtung der Mannschaft.

24. Min Stocker chipt den Ball rein, Cabral kommt an den Kopfball, der hauchzart am Tor vorbeigeht. Der Linienrichter pfeift jedoch und entscheidet auf Abseits.

23. Min Freistoß für Basel. Jonas David geht zu hart in den Zweikampf, sodass Schiedsrichter Patrick Ittrich Basel einen Freistoß aus rund 20 Metern zuspricht.

22. Min Der HSV versucht es mit einem Ball auf Glatzel, dieser bekommt ihn jedoch bei der Annahme an die Hand.

21. Min Der HSV wartet weiterhin auf den ersten Torschuss. Insgesamt keine schlechte Partie, jedoch bislang wenig Gefahr in beiden Strafräumen.

19. Min Der HSV gewinnt den Ball in der eigenen Hälfte und Jatta macht sich auf den Weg, kann jedoch umgehend wieder gestoppt werden, sodass Basel in Person von Valentin Stocker die Kugel in den Strafraum flanken kann. Es entsteht allerdings keine Gefahr.

18. Min Aktuell sind alle Profis in der Hälfte des FC Basel.

17. Min Leibold nimmt Tempo im Mittelfeld auf, wird jedoch sofort mit einem Foulspiel gestoppt.

15. Min Der HSV ist bemüht, konnte sich bislang jedoch keine ernsthafte Möglichkeit herausspielen. Die Gefahr im letzten Drittel fehlt den Rothosen aktuell noch.

13. Min Ludovit Reis mit einem starken Chipball in die Tiefe auf Kinsombi! Dieser versucht ihn auf halber Höhe anzunehmen, was leider misslingt. Daher keine Gefahr. Gutes Auge von Reis!

12. Min Basel versucht über Stürmer Cabral zu kontern, doch Jonas David ist zur Stelle und kann den Konter unterbinden.

10. Min Jonas Meffert versucht Robert Glatzel im Strafraum zu finden, der Ball kommt jedoch nicht an. Basel steht bislang defensiv sehr diszipliniert.

8. Min Leibold versucht es mit einem langen Ball in Richtung Ludovit Reis. Der Ball ist jedoch zu lang und erreicht nur den gegnerischen Keeper.

6. Min Der HSV kommt noch nicht in das letzte Drittel des Feldes. Das Spiel findet bislang überwiegend im Mittelfeld statt.

4. Min Der HSV versucht jetzt Sicherheit durch Ballbesitz zu gewinnen. Basel zieht sich zunächst in die eigene Hälfte zurück.

2. Min Die erste Möglichkeit für die Gäste aus Basel! Jonas David verliert den Ball im eigenen Strafraum, doch Jan Gyamerah kann im letzten Moment den Schuss mit seinem Fuß abblocken, sodass keine Gefahr für Heuer Fernandes entsteht. Das hätte gefährlich werden können.

1.Min Das Spiel geht los! Die Gäste spielen von links nach rechts.

Anpfiff!

Der neue HSV-Kapitän steht fest. Neuzugang Sebastian Schonlau wird heute das erste Mal mit Binde am Arm in die Partie gehen.

In fünf Minuten ist hier im Volkspark bei 27 Grad und bestem Sonnenschein Anpfiff! Die Mannschaft betritt den Platz.

Auf der Bank werden diese Spieler Platz nehmen: Oppermann, Heyer, Kaufmann, Gjasula, Meißner, Onana, Muheim, Opoku, Leistner, Rohr

Das ist die heutige Aufstellung des HSV: Heuer Fernandes – Gyamerah, Schonlau, David, Leibold – Meffert – Kinsombi, Reis, – Wintzheimer, Jatta, Glatzel

Fest steht, dass es heute einige Wechsel geben wird. „Alle kommen gegen Basel zum Einsatz“, gab Walter nach der gestrigen Vormittagseinheit preis.

Bei der heutigen Generalprobe trifft der HSV auf einen alten Bekannten. Der Cheftrainer vom FC Basel ist Patrick Rahmen, der von 2011 bis 2015 Co-Trainer bei den Rothosen unter Thorsten Fink und Joe Zinnbauer war.

Werden alle möglichen Tickets verkauft? Von den 5700 Tickets waren bis gestern rund 4000 verkauft.

Spielt heute schon die Elf, welche auch gegen den FC Schalke 04 am kommenden Freitag in die Saison starten wird? HSV-Trainer Walter: „Ich gehe von den Spielern aus, die aktuell die beste Form haben. Aber bis zum Schalke-Spiel kann noch viel passieren.“