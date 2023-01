HSV – Freiburg im Liveticker: Spieldauer verlängert! Walter setzt auf Top-Startelf

Für den HSV steht das zweite Testspiel des Jahres 2023 an. Am zweiten Tag im Trainingslager in Sotogrande (Spanien) testet die Mannschaft von Trainer Tim Walter gegen den SC Freiburg aus der Bundesliga. Nach der 0:4-Pleite beim 1. FC Köln hoffen die Hamburger gegen Freiburg auf den ersten Sieg in der Winter-Vorbereitung. Die Partie wird als XXL-Spiel über insgesamt 140 Minuten absolviert – zunächst 2×45 Minuten und dann noch einmal 50 Minuten. Mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie keine entscheidenden Szenen des Vorbereitungsspiels.

Das Testspiel im Liveticker