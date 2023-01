So hatte sich der HSV die Reise in den Westen nicht vorgestellt. Am Samstag traten die Hamburger zum 120-Minuten-Test in Köln an, einen Tag später ging es zum Hallenturnier nach Gummersbach. Für den HSV wurde es zum großen Pleiten-Wochenende. Trotzdem gab es aufmunternde Worte von einem Weltmeister: Lukas Podolski. Er ist Fan vom HSV und von Trainer Tim Walter.