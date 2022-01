Der HSV hat das 107. Hamburger Derby für sich entschieden. Gegen den FC St. Pauli gelang der Mannschaft von Trainer Tim Walter ein verdienter 2:1 (0:1)-Sieg im heimischen Volksparkstadion. Sebastian Schonlau (58.) und Bakery Jatta (70.) trafen für den HSV, Guido Burgstaller (30.) hatte die Kiezkicker vor der Halbzeit in Führung gebracht. In der Tabelle rückt der HSV bis auf drei Punkte an den Stadtrivalen heran, der trotz der Niederlage Tabellenführer in der 2. Bundesliga bleibt.

Der HSV erwischte vor 2000 zugelassenen Zuschauern wegen der Corona-Pandemie den besseren Start in das 107. Derby in Hamburg. Schon früh hätten die Hausherren die Führung erzielen können, Moritz Heyer scheiterte bereits nach nur sechs Minuten am Pfosten.

Auch in der Folge hatte der HSV die besseren Gelegenheiten auf seiner Seite: Miro Muheim (10.) und Bakery Jatta (19.) vergaben ihre Chancen jeweils nur knapp. Der Treffer fiel aber auf der Gegenseite: Guido Burgstaller verwertete eine von Etienne Amenyido verlängerte Freistoßflanke aus kürzester Distanz per Kopf und brachte St. Pauli in Führung (30.).

Nach dem zu diesem Zeitpunkt überraschenden Treffer wurden die Gäste zunehmend stärker und fanden besser in die Partie. Der HSV verlor offensiv an Torgefahr, St. Pauli kämpfte sich ins Spiel. Erst Mario Vuskovic (45.) sorgte kurz vor dem Seitenwechsel noch einmal für eine brenzlige Situation im Strafraum der Kiezkicker.

Nach der Pause zeigte der HSV wieder das, was er schon im ersten Durchgang gezeigt hatte: den besseren Beginn. Und diesmal belohnte er sich dafür auch – Sebastian Schonlau köpfte nach einem Eckball von Sonny Kittel das verdiente 1:1 (58.).

Der Ausgleich gab den Hausherren noch einmal zusätzlichen Auftrieb und so dauerte es nicht lange, bis der HSV die Führung folgen ließ. Erneut war es Kittel, der den Ball servierte – diesmal jedoch für Bakery Jatta, der einen Pass in die Spitze aus vollem Lauf direkt nahm und sehenswert zur Führung traf.

Erst in der Schlussphase kämpfte sich St. Pauli ein zweites Mal zurück ins Spiel, ohne dabei jedoch konkret gefährlich werden zu können. Die Tabellenführung behält die Mannschaft von Trainer Timo Schultz trotzdem vorerst, kann von Darmstadt am Samstag (nur ein Zähler dahinter) aber abgelöst werden. Der HSV springt auf Platz drei und verkürzt den Rückstand auf den Stadtrivalen an der Spitze auf drei Punkte.

Das Derby im Liveticker

Abpfiff!

90.+5 Min Dittgen! Medic legt eine Flanke per Kopf ab auf Dittgen, doch dessen Schuss aus 15 Metern wird im letzten Augenblick noch leicht abgefälscht. Heuer Fernandes hält ihn sicher.

90.+5 Min Die letzten Sekunden laufen. War es das für St. Pauli?

90.+4 Min Für Benatelli gibt es nach einem harten Einsteigen im Mittelfeld noch einmal Gelb – und für den HSV gibt es wertvolle Zeit.

90.+4 Min Gute Flanke auf Daschner, der per Kopf nicht an die Kugel kommt. Er legt wieder ab auf Paqarada, doch dieser kann den Ball auf der Außenbahn nicht mehr festmachen.

90.+3 Min Der HSV kontert mit Kinsombi und Wintzheimer, der den Angriff nicht ausspielen möchte, sondern sich in Richtung Eckfahne orientiert. Die Fahne des Schiedsrichterassistenten wiederum geht dann sofort hoch: Wintzheimer stand knapp im Abseits. St. Pauli hat den Ball.

90.+2 Min Bei St. Pauli geht es noch einmal über die linke Seite und über Lawrence und Hartel. Die Flanke von Paqarada ist aber zu kurz, David ist zur Stelle. Beim zweiten Ball liefern sich Daschner und Dittgen ein Missverständnis.

90.+1 Min Fünf Minuten werden nachgespielt. Fünf Minuten, die der HSV überstehen muss, und fünf Minuten, die St. Pauli noch Zeit hat, um den Ausgleich zu erzielen.

90. Min Jetzt ist es soweit: David und Kaufmann bekommen noch ein paar Minuten im Derby, Glatzel und Jatta haben vorzeitig Feierabend.

89. Min Der HSV wird gleich noch zweimal wechseln und Zeit von der Uhr nehmen. Einige Minuten dürften allerdings ohnehin nachgespielt werden.

88. Min Zwei Minuten noch. Der HSV steht im und um den eigenen Strafraum, St. Pauli sucht die Lücke. Bislang finden die Gäste aber noch kein Durchkommen.

87. Min Es gibt noch einmal einen Wechsel beim HSV, Kinsombi darf nun mitmachen. Kittel verlässt dafür das Feld.

86. Min Wintzheimer! Jatta macht einen Angriff einmal mehr auf der rechten Seite schnell und bedient Wintzheimer aus dem Halbfeld. Seine Direktabnahme fliegt aber deutlich am Tor vorbei.

84. Min In den vergangenen Minuten ist nur noch St. Pauli am Ball und drängt den HSV immer tiefer in die eigene Hälfte. Es ist hochspannend im Volksparkstadion. Kommen die Kiezkicker noch einmal zurück?

83. Min Für Schonlau kann es nach dem Kopftreffer weitergehen. In der Zwischenzeit macht sich Kinsombi beim HSV bereit für eine Einwechslung. Sieben Minuten sind noch auf der Uhr.

82. Min Und da ist direkt Makienok! Aus der Distanz versucht er es, trifft dabei aber Schonlau am Kopf. Der HSV-Kapitän bleibt etwas benommen liegen und braucht erst einmal eine kurze Verschnaufpause.

81. Min St. Pauli reagiert, Trainer Schultz wechselt doppelt aus: Makienok und Benatelli sollen für die Schlussoffensive sorgen, Smith und Irvine machen Platz.

81. Min Heuer Fernandes muss eingreifen! Hartel marschiert mit Tempo in den Strafraum des HSV und lässt sich nicht aufhalten. Er bedient Dittgen, der etwas weiter links von ihm steht – doch dessen Flachschuss entschärft Heuer Fernandes mit einer guten Parade.

80. Min Der HSV kann kontern und nimmt mit Jatta auf dem rechten Flügel Tempo auf. Seinen Seitenwechsel kann Wintzheimer nicht kontrollieren, doch er lässt die Chance am Leben. Bei seiner Flanke schiebt Glatzel in der Mitte zu viel, der Schiedsrichter entscheidet auf Offensivfoul.

78. Min Nun hat es auch Reis erwischt, der ebenfalls Gelb sieht. Er kam in einem Zweikampf gegen Medic zu spät.

77. Min St. Pauli wechselt noch einmal aus, bringt Dzwigala für Ohlsson ins Spiel.

76. Min Der HSV tritt jetzt selbstbewusster auf und macht deutlich, dass man diese Führung über die Zeit bringen möchte. Allerdings überlässt er St. Pauli seit dem Treffer wieder etwas häufiger den Ball. Dieses Derby verspricht Spannung für die Schlussphase.

74. Min Was den HSV-Fans jetzt gut gefallen dürfte: die Blitztabelle. Dort springt der HSV bei diesem Spielstand auf Rang drei und hat nur noch drei Punkte Rückstand auf Tabellenführer St. Pauli. Noch ist aber etwas mehr als eine Viertelstunde zu spielen.

72. Min Bei St. Pauli gibt es ebenfalls personelle Veränderungen: Daschner kommt für Becker in die Partie.

71. Min In der Jubeltraube hat der HSV auch einmal gewechselt: Alidou verlässt den Platz, Wintzheimer ersetzt ihn.

70. Min Eine wundervolle Direktabnahme bringt den HSV in Front! Kittel erspielt sich auf dem rechten Flügel Platz für einen hohen Ball in den Lauf von Jatta. Der Angreifer des HSV nimmt die Kugel aus spitzem Winkel und vollem Lauf direkt und hebt sie leicht über Vasilj hinweg ins lange Toreck. Ein sehenswerter Treffer!

70. Min Tor für den HSV! Jatta schießt die Gastgeber in Führung!

69. Min Alidou! Glatzel leitet einen Pass von der rechten Seite direkt weiter auf den Youngster, der aus vollem Lauf aber keine Kontrolle über den Ball bekommt. Er wäre ohnehin im Abseits gestanden.

67. Min Die Karten lassen es schon erahnen: Die Partie wird etwas zerfahrener, die Zweikämpfe bekommen mehr und mehr Derby-Charakter. Schiedsrichter Stegemann setzt nun Grenzen und beruhigt das Geschehen.

66. Min Die nächste Gelbe Karte folgt direkt: Kittel tritt nach einem eigenen Fehlpass Hartel um und wird ebenfalls verwarnt. Für Kittel ist es die fünfte Verwarnung, er fehlt in zwei Wochen in Darmstadt.

64. Min Und für die versuchte Unterbindung eines Konters sieht auch Hartel nachträglich Gelb. Es ist die vierte Verwarnung im Derby an diesem Abend.

63. Min Weil er sich zum wiederholten Mal an der Seitenlinie beschwert, bekommt HSV-Trainer Walter nun Gelb vom Unparteiischen.

61. Min Das 1:1 ist nicht unverdient für den HSV, der auch nach Wiederbeginn die bessere Mannschaft in diesem Spiel ist. St. Pauli bleibt in dieser zweiten Hälfte zu passiv und lässt den HSV gewähren – mit der Konsequenz nach 58 Minuten.

59. Min Jetzt hat der HSV Blut geleckt. Alidou erreicht einen langen Pass nur mit gestreckem Bein und kann ihn aus 14 Metern nicht mehr gefährlich platzieren. Vasilj ist zur Stelle.

58. Min Der Ausgleich! Wie schon in der ersten Hälfte wird es gefährlich nach einer Ecke. Die Flanke von Kittel ist scharf an den ersten Pfosten getreten, wo Schonlau hochsteigt und den Ball mit voller Überzeugung aus zwei Metern ins Tor köpft.

58. Min Tor für den HSV! Schonlau köpft das 1:1!

57. Min Glatzel! Nach einer Flanke von der rechten Seite kommt er in einer etwas unübersichtlichen Situation im Fünfmeterraum zum Abschluss, doch sein Versuch aus kürzester Distanz wird leicht abgefälscht. Nur Eckball für die Gastgeber.

55. Min St. Pauli ist seit Wiederanpfiff wieder etwas zurückgezogener und lässt den HSV kommen. Noch suchen die Hausherren nach einem Mittel, die Defensive der Kiezkicker zu knacken.

53. Min Der HSV fordert nach einem Vergehen an Meffert in der gegnerischen Hälfte einen Freistoß, doch der Unparteiische lässt weiterspielen. Beim Unterbinden des Konters wünscht sich wiederum Burgstaller einen Pfiff. Referee Stegemann lässt die Zweikampf-Robustheit nun aber zu und das Spiel laufen.

52. Min Burgstaller profitiert von einer kurzen Unaufmerksamkeit in der HSV-Abwehr und kontrolliert einen Hartel-Pass an der Torauslinie. Er will Heuer Fernandes im Fünfmeterraum umkurven, doch dieser ist rechtzeitig unten und wehrt die Kugel ab.

50. Min Heuer Fernandes hat sich hingesetzt und zeigt an, dass er am linken Oberschenkel behandelt werden muss. Nach kurzer Unterbrechung kann es für den HSV-Keeper weitergehen.

48. Min Erster Abschluss im zweiten Durchgang: Reis fasst allen Mut zusammen und prüft aus fast 30 Metern, wie aufmerksam Vasilj zwischen den Pfosten steht. Der St. Pauli-Keeper muss sich strecken und faustet den Versuch dann zur Seite. Ein erster kleiner Wachmacher für den HSV.

47. Min Der HSV hat jetzt 45 Minuten Zeit, um die Derby-Pleite abzuwenden. In den vergangenen fünf Derbys gab es nur einen Punkt gegen St. Pauli. Bleibt es dabei?

46. Min St. Pauli hat zur Pause einmal gewechselt: Amenyido ist in der Kabine geblieben, Dittgen für ihn neu dabei. Der HSV ist unverändert.

46. Min Weiter geht’s in Hamburg!

Anpfiff zur 2. Halbzeit!

Pause im Volksparkstadion! Der FC St. Pauli liegt im Derby beim HSV mit 1:0 in Führung. Dabei hatten eigentlich die Gastgeber den besseren Start in die Partie erwischt und waren dem Führungstor lange näher, als etwa Moritz Heyer den Pfosten traf (6.) oder Miro Muheim (10.) und Bakery Jatta (19.) nur knapp vergaben. Nach einer halben Stunde zappelte der Ball dann aber auf der Gegenseite im Netz: Guido Burgstaller verwertete eine verlängerte Freistoßflanke aus kurzer Distanz zum 1:0 (30.). In der Folge wurden die Kiezkicker etwas stärker und lösten sich aus den Zwängen des HSV, der nur noch selten offensiv gefährlich werden konnte. Was geht noch in den zweiten Halbzeit des 107. Derbys? In einer Viertelstunde geht’s weiter!

Halbzeit!

45.+3 Min Schonlau wird von Irvine mit einer Derby-typischen Grätsche im Mittelfeld abgeräumt und sieht dafür die nächste Verwarnung.

45.+1 Min Jatta wird in den Strafraum geschickt, kommt aber einen Schritt später als Vasilj. Der Abpraller landet bei Glatzel, dessen Schuss aus der Drehung technisch nicht ganz sauber ist und auch deshalb ein ganzes Stück über das Tor fliegt.

45. Min Da ist nochmal Vuskovic! Wieder ist es eine Ecke, die Gefahr ausstrahlt, diesmal von Muheim. Vuskovic steigt im dicht besiedelten Strafraum am höchsten und köpft wuchtig auf das Tor, doch Vasilj entschärft den Versuch aus acht Metern mit einer guten Parade.

43. Min Jatta erobert an der Seitenlinie den Ball gegen Paqarada, der daraufhin liegen bleibt. Nach einer kurzen Behandlungspause kann aber auch er weitermachen.

42. Min Wenige Augenblicke vor der Pause ist die Dynamik aus diesem Spiel ein wenig raus. Der temporeiche Start des HSV flachte nach dem Gegentor immer mehr ab und auch St. Pauli tut nicht mehr als nötig, um den Vorsprung in die Kabine mitnehmen zu können.

40. Min Beim aktuellen Zwischenstand hätte St. Pauli die Tabellenführung in der 2. Liga übrigens wieder auf vier Punkte ausgebaut. Der Vorsprung auf den HSV beträge nun neun Zähler.

39. Min Muheim probiert es jetzt mal mit einer Flanke und sucht einmal mehr Glatzel in der Mitte. Der HSV-Angreifer wird sofort gedoppelt und kann sich gegen zwei St. Paulianer letztlich nicht durchsetzen.

37. Min Acht Minuten sind es noch bis zur Pause. Die Partie hat sich seit der Phase rund um den Führungstreffer verändert – zugunsten des FC St. Pauli. Trotzdem bemüht sich der HSV weiterhin in der Offensive, hat aber mittlerweile nicht mehr den Ertrag, den er in der Anfangsphase hatte.

36. Min St. Pauli gewinnt jetzt zunehmend an Ballbesitz und wird vom HSV nicht mehr derart in die Defensive gedrängt wie noch zu Beginn dieses Spiels. Stattdessen verlagert sich das Geschehen nun auch immer wieder in die Hälfte der Gastgeber.

34. Min Der HSV will jetzt antworten, Kittel holt den nächsten Eckball heraus. Diesmal bringt die Standardsituation aber keine Gefahr.

33. Min Und das gibt nun auf einmal St. Pauli Auftrieb. Auf der rechten Seite setzt sich Ohlsson durch und kommt im Strafraum nach einem Zweikampf mit Alidou zu Fall. Die strittige Situation wird ebenfalls vom Videoassistenten überprüft, der jedoch zu der Entscheidung kommt: Der Kontakt reicht nicht aus für einen Elfmeter – es gibt nur Abstoß.

31. Min Der Treffer wird noch einmal gecheckt, ob Burgstaller sich selbst an die Hand köpfte. Das war aber wohl nicht der Fall. Das Tor zählt!

30. Min Der FC St. Pauli führt im Derby! Der Freistoß von der rechten Seite fliegt scharf vor das Tor des HSV, Amenyido köpft vom zweiten Pfosten in hohem Bogen vor das Tor. Dort steht Burgstaller genau da, wo ein Torjäger zu stehen hat – einen Meter vor der Torlinie. Er muss die Kugel nur noch per Kopf über die Linie drücken.

30. Min Tor für St. Pauli! Burgstaller macht das 1:0!

29. Min Schonlau holt Amenyido an ähnlicher Stelle von den Beinen, wo dieser zuvor verwarnt wurde. Es gibt Freistoß für die Kiezkicker, gut 25 Meter rechts vom Tor entfernt.

27. Min Alidou lässt Ohlsson auf Links stehen und flankt. Wieder ist Vasilj aufmerksam und fängt die Hereingabe sicher ab.

26. Min Der Ton im Zweikampf wird etwas rauer. Amenyido räumt Schonlau an der Seitenlinie zu hart ab und sieht die erste Gelbe Karte in diesem Derby.

25. Min Hartel und Irvine zögern beide zu lange mit einem Abschluss zentral von der Strafraumgrenze, erst Becker fasst sich einige Meter weiter hinten ein Herz. Der Versuch fliegt aber deutlich links am Tor vorbei.

24. Min Schonlau sieht Jatta auf Rechtsaußen und schickt ihn bis zur Grundlinie. Die flache Hereingabe landet bei Alidou, der sie aber nicht richtig kontrollieren kann.

23. Min Beim HSV geht es wieder über die rechte Seite, der aktive Heyer bedient Kittel im Rückraum. Seine Flanke ist allerdings etwas zu unpräzise, St. Pauli kann klären.

21. Min Die Partie ist aktuell unterbrochen. Amenyido war nach einem Zusammenprall in der gegnerischen Hälfte am Boden liegen geblieben und braucht medizinische Betreuung. Es kann aber wohl weitergehen für ihn.

19. Min Nächste sehr gute Gelegenheit für den HSV! Kittel flankt punktgenau auf Jatta, der am ersten Pfosten am höchsten springt. Sein Kopfball streicht nur knapp am langen Pfosten vorbei. Heyer kommt dort einen halben Schritt zu spät.

18. Min Auch der Ballbesitz geht zu 58 Prozent an den HSV in den ersten 18 Minuten dieses Derbys. Der Eindruck besteht nach wie vor: Die Gastgeber sind bislang das etwas bessere Team in der Anfangsphase.

16. Min Nach einem harmlosen Abschluss von Burgstaller kontert der HSV über Kittel und Jatta, der nun mal über die linke Seite kommt. Er marschiert bis zur Grundlinie und flankt, doch Vasilj ist aufmerksam und angelt sich den hohen Ball.

15. Min Zwei Drittel der Zweikämpfe gingen bislang an den HSV in diesem Spiel, die besseren Chancen hatten ebenfalls die Hausherren zu verbuchen. Zuletzt gelingt St. Pauli nun aber immerhin gelegentlich Entlastung für die eigene Defensive.

13. Min Und schon wird es wieder brenzlig vor dem Tor von Vasilj! Kittel flankt aus dem Halbfeld mit viel Gefühl in die Mitte, doch Glatzel verpasst mit gestrecktem Bein am zweiten Pfosten knapp.

12. Min Erste Ecke jetzt auch auf der Gegenseite, St. Pauli führt kurz aus. Die Hereingabe von Paqarada findet aber keinen Abnehmer im Zentrum.

10. Min Nächste gute Gelegenheit! Wieder geht es über die rechte Seite, wieder wird der Ball in den Rückraum zurückgelegt. Muheim versucht es aus der Distanz direkt und schießt aus gut 20 Metern nur knapp über die Latte.

9. Min Der HSV hat in diesen ersten Minuten mehr den Ball und mehr vom Spielgeschehen. Die Anfangsphase geht klar an die Hamburger, St. Pauli kommt noch nicht so richtig zum zug bisher.

7. Min Schon wieder der HSV – und der Ball liegt sogar im Netz! Jatta wird auf dem rechten Flügel geschickt, setzt sich durch und legt den Ball flach in die Mitte. Am Fünfmeterraum schiebt Heyer die Flanke flach links ins Tor. Jatta stand zuvor beim Zuspiel aber klar im Abseits.

6. Min Pfosten! Die Ecke von Muheim wird am kurzen Pfosten per Kopf verlängert auf Heyer, der in der langen Torecke lauert und die Kugel aus kürzester Distanz an den Pfosten köpft. Von dort prallt sie an St. Pauli-Keeper Vasilj, der Nachschuss von Heyer geht schließlich rechts neben das Tor.

5. Min Der HSV beginnt etwas mutiger. Nach einem Seitenwechsel auf den linken Flügel holt Kittel den ersten Eckball für die Gastgeber heraus.

3. Min Alidou! Jatta setzt sich auf der rechten Seite gut durch und marschiert bis in den Strafraum. In der Mitte orientieren sich zwei St. Pauli-Verteidiger zu Glatzel, doch Jatta hat das Auge für Alidou im Rückraum. Sein Schuss fliegt allerdings ein paar Meter über das Tor.

2. Min Die erste Offensivaktion gehört den Gästen, Paqarada sucht Burgstaller tief in der Hälfte des HSV. Dieser kann das Zuspiel jedoch nicht optimal verwerten.

1. Min Das Derby beginnt!

Anpfiff!