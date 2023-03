HSV – Nürnberg 3:0: Mit Dompé-Traumtor! Hamburg schlägt auch Ex-Coach Hecking

Der HSV hat seinen starken Start in die Rückrunde der 2. Bundesliga ausgebaut. Nach fünf ungeschlagenen Spielen im Jahr 2023 gewann die Mannschaft von Trainer Tim Walter auch gegen den 1. FC Nürnberg um Ex-Coach Dieter Hecking verdient mit 3:0 (1:0). Jean-Luc Dompé mit einem traumhaften Freistoß (19.), Ludovit Reis (52.) und der eingewechselte Ransford Königsdörffer (90.+5) erzielten die Treffer für die Hamburger im heimischen Volksparkstadion, denen zudem ein Tor von Robert Glatzel (72.) vom Videoassistenten nachträglich aberkannt wurde.

Bei Bundesliga-Stimmung vor 57.000 Zuschauern im ausverkauften Volksparkstadion machten die Hamburger von der ersten Minute an die Partie und bestimmten das Spielgeschehen mit bis zu 75 Prozent Ballbesitz in der Anfangsphase. Noah Katterbach (6.) hatte mit einem Distanzversuch schon früh die erste zaghafte Gelegenheit.

Gegen einen defensiv gut gestaffelten Gegner kam der HSV zumeist per Standards zu Chancen. Und so war es keine Überraschung, dass die Führung genau so fallen würde. Jean-Luc Dompé verwandelte einen direkten Freistoß aus 22 Metern traumhaft zum 1:0 für die Hausherren (19.). Beim anschließenden Jubel hielt er das Trikot des wegen Dopings gesperrten Mario Vuskovic in die Höhe.

Nürnberg versteckte sich nach dem Gegentreffer nicht, kam aber nur selten in der Offensive zum Zug, etwa durch Kwadwo Duah (38.). Stattdessen aber hätten die Hamburger auf 2:0 stellen können, doch FCN-Keeper Peter Vindahl hielt erst gut gegen einen zu harmlosen Kopfball von Robert Glatzel (36.) und dann überragend gegen einen abgefälschten Abschluss von Bakery Jatta (44.).

Nach einem eigentlich guten Start der Gäste in den zweiten Durchgang erstickte der HSV alle Hoffnungen der Nürnberger im Keim. Ludovit Reis erhöhte nach technisch starker Vorarbeit von Dompé schnell auf 2:0 (52.) und sorgte für klare Verhältnisse im Volkspark.

Von nun an war der HSV klar spielbestimmend und ließ sich den Sieg nicht mehr gefährden. Robert Glatzel hätte sogar noch einen weiteren Treffer nachlegen können, sein vermeintliches 3:0 wurde aber wegen eines Foulspiels zuvor im Zweikampf gegen Christopher Schindler vom Videoassistenten nachträglich aberkannt (72.).

Der Schlusspunkt war dann dem eingewechselten Ransford Königsdörffer vorbehalten. In der fünften Minute der Nachspielzeit erzielte er den 3:0-Endstand und sicherte den Hamburger damit drei wichtige Punkte, mit denen sie in der Tabelle nun lediglich einen Zähler hinter Spitzenreiter Darmstadt liegen.

Das Spiel im Liveticker

Abpfiff!

90.+5 Min Königsdörffer gehört das letzte Wort in diesem Spiel! Vor dem Strafraum wird der Joker angespielt, setzt sich stark gegen zwei Gegenspieler durch und zirkelt den Ball aus 15 Metern rechts flach ins Tor. Vindahl streckt sich vergeblich.

90.+5 Min Tor für den HSV! Königsdörffer setzt den Schlusspunkt!

90.+4 Min Die Wechsel dauern entsprechend lange, so dass die Zeit immer weiter runterläuft. Nur noch eine Minute stehen zwischen dem HSV und dem nächsten Sieg.

90.+3 Min Das gibt dem HSV die Gelegenheit, gleich noch einmal auszuwechseln. Mickelbrencis und Bilbija stehen bereit, Katterbach und Glatzel gehen dafür vom Feld.

90.+2 Min Der HSV führt die Ecke kurz aus, Kittel kommt an der Strafraumkante schließlich zum Abschluss. Der Versuch wird jedoch geblockt.

90.+1 Min Der HSV kontert über Kittel, der Schindler im Eins-gegen-eins stehenlässt und Németh auf der rechten Seite bedient. Seinen Flachschuss aus relativ spitzem Winkel kann Vindahl im Nürnberger Tor aber gut parieren.

90. Min Die regulären 90 Minuten sind abgelaufen, fünf Minuten mehr wird es noch geben.

89. Min Jatta lässt sich viel Zeit und bekommt dafür eine ernste Ansage vom Unparteiischen. Reichel wird offenbar ein paar Minuten Nachspielzeit obendrauf packen.

88. Min Walter wechselt noch ein weiteres Mal: Németh bekommt noch einen Kurzeinsatz, Jatta geht unter Applaus vom Feld.

86. Min Schonlau bekommt noch mal einen Freistoß im Mittelfeld und lässt sich bei der Ausführung reichlich Zeit. Die Fans im Stadion stehen inzwischen und applaudieren dem HSV zu.

85. Min Mit Kittel und Königsdörffer kommen beim HSV nun auch zwei Spieler, die die Partie in die Offensive tragen und damit weit weg vom eigenen Tor halten sollen. Fünf Minuten noch zu überstehen für den HSV.

84. Min Doppelwechsel beim HSV: Kittel und Königsdörffer sind für die letzten Minuten neu im Spiel, Torschütze Dompé und Bénes machen dafür etwas früher Schluss.

83. Min Sieben Minuten sind noch zu spielen. Angesichts der bisherigen Chancen scheint es unwahrscheinlich, dass die Nürnberger noch zu etwas Zählbarem im Volksparkstadion kommen werden. Abschreiben sollte man die Gäste aber trotzdem noch nicht, auch wenn der HSV das Geschehen jetzt gut unter Kontrolle hat.

81. Min Das war die letzte Aktion von Nürnberger. Er geht runter und wird von Geis ersetzt.

80. Min Nürnberger! Aus der Distanz probiert es der Linksverteidiger einfach mal und zwingt Heuer Fernandes zu einer starken Parade.

79. Min Die Schlussphase läuft und der HSV steuert auf sein sechstes ungeschlagenes Spiel in dieser Rückrunde zu. Noch ist aber eine knappe Viertelstunde inklusive Nachspielzeit zu gehen.

78. Min Der HSV will jetzt aber die Vorentscheidung und das 3:0 auch gültig erzielen. Reis legt ab für Jatta, der sich mehrmals dreht und dann auf Meffert ablegt. Sein Distanzschuss ist dann zu harmlos für Vindahl.

76. Min Glück für Vindahl! Der Keeper bekommt einen Rückpass und wird von Jatta attackiert. Er kann gerade noch so klären, ehe Jatta ihm den Ball auf der Torlinie wegspitzelt. Riskante Aktion des Keepers.

75. Min Nürnberg wechselt noch einmal aus: Daferner kommt rein, Duman geht dafür runter.

74. Min Die Entscheidung steht: Der Treffer zählt nicht. Offenbar hat es einen Kontakt von Glatzel gegen Schindler gegeben im Zweikampf. Eine Entscheidung, die die Fans im Stadion zum größten Teil nicht nachvollziehen können.

73. Min Der Treffer wird noch überprüft, weil Schindler ein Foul von Glatzel im Zweikampf reklamiert. Eine ganze Nürnberger Beschwerdetraube hat sich um den Unparteiischen gebildet.

72. Min Das ist mutmaßlich die Vorentscheidung in dieser Partie: Glatzel macht das 3:0 für den HSV! Schonlau spielt einen Pass in die Tiefe, Bénes lässt clever durch und Glatzel startet mit ganz viel Geschwindigkeit. Der Hamburger Angreifer legt sich den Ball an Schindler vorbei und schließt dann ganz überlegt im Eins-gegen-eins gegen Keeper Vindahl ab.

72. Min Tor für den HSV! Glatzel erhöht vermeintlich auf 3:0 – doch das Tor zählt nicht!

71. Min Nächste Verwarnung in dieser Partie, diesmal erwischt es Jatta nach einem Schubser im Zweikampf gegen Nürnberger. Möglicherweise gab es die Gelbe Karte aber mehr für seine heftigen Beschwerden als für das eigentlich eher sanfte Stoßen.

70. Min Wieder Reis! Dompé hat viel Tempo auf der linken Seite und sieht Reis an der Strafraumkante, der nicht ansatzweise in der Nähe von Gegenspielern ist. Er hätte eigentlich Zeit, nimmt die Kugel aber direkt und schießt sie etwa einen Meter über die Latte.

69. Min Gyamerah, der viel Wind auf der linken Seite macht, ist immer wieder bemüht um Ansätze in der Offensive. Diesmal findet er Lohkemper im Zentrum, sein Schuss jedoch geht deutlich über das Hamburger Tor.

67. Min Den fälligen Freistoß, diesmal 18 Meter zentral vor dem Tor, tritt Bénes – schießt aber in die Mauer. Das war zu harmlos.

66. Min Und auch auf Seiten der Gäste gibt es die erste Gelbe Karte: Nürnberger reißt Bénes vor dem eigenen Strafraum mit beiden Händen zu Boden.

65. Min Nürnberg wechselt erstmals aus. Lohkemper kommt für Castrop ins Spiel.

64. Min Bei einem Sieg würden die Hamburger übrigens bis auf einen Punkt an Spitzenreiter Darmstadt heranrücken. Der Vorsprung auf einen Nichtaufstiegsplatz würde neun Zähler betragen – ein Anblick, der den HSV-Fans gefallen dürfte. Noch ist aber eine knappe halbe Stunde zu spielen.

62. Min Nächste Möglichkeit für den HSV! Der starke Dompé spielt sich auf der linken Seite durch und findet mit seiner Flanke Bénes, der vollkommen alleine gelassen wird. Er kann die Kugel mit dem Rücken zum Tor aber nicht kontrollieren und bringt sie deshalb nur unzureichend in Richtung Tor.

61. Min Bei den Hamburgern deuten sich womöglich bald erste Wechsel an. HSV-Coach Walter hat zahlreiche Auswechselspieler zum Warmlaufen geschickt.

59. Min Möller Daehli erobert in der gegnerischen Hälfte den Ball und nimmt Flick mit, der aber zu lange braucht. Katterbach ist da und löst die Situation fair und sauber.

58. Min Die Fans im Volkspark stimmen nun siegessicher ihre Hymnen an. Der HSV überlässt Nürnberg jetzt das Feld und lässt die Gäste kommen.

56. Min Reis hat übrigens einen ziemlichen Lauf: In den vergangenen sieben Spielen erzielte er nun schon fünf Treffer – genau so viele wie Top-Torjäger Glatzel.

55. Min Der eigentlich nicht schlechte Beginn in die zweite Hälfte wurde Nürnberg durch den Treffer von Reis nun etwas zerstört. Die Gäste müssen sich nun erst einmal sammeln.

54. Min Gyamerah fast mit der Antwort! Der Außenverteidiger war mit aufgerückt und schließt von der linken Strafraumkante ab. Er trifft aber nur das Außennetz gegen seinen Ex-Klub.

52. Min Ein Tor des Willens bringt den HSV mit 2:0 nach vorne! Tempelmann ist zu weit weg von Jatta und lässt ihn flanken. In der Mitte verpasst Glatzel noch per Kopf, doch Dompé ist am zweiten Pfosten aufmerksam und legt technisch anspruchsvoll zurück auf Reis. Am Fünfmeterraum verwertet Reis die Rückgabe direkt und platziert die Kugel flach links unten.

52. Min Tor für den HSV! Reis macht das 2:0!

51. Min Erste Verwarnung in dieser Partie: Meffert stoppt Tempelmann mit einem taktischen Foul. Es ist seine vierte Gelbe Karte der Saison.

50. Min Schon jetzt ist zu erkennen: Nürnberg startet mutiger in diesen zweiten Durchgang. Die Gäste haben die Partie noch nicht aufgegeben.

49. Min Nürnberg probiert es mal mit Möller Daehli, der Duah im Strafraum anspielt. An der Grundlinie spielt er die Kugel in die Mitte, wo sich Heuer Fernandes strecken muss. Im Nachfassen hat der Keeper den Ball dann sicher.

47. Min Starker Antritt von Jatta auf der rechten Seite, der den Ball dann aber nicht genau genug in die Mitte legt. Die Chance ist dahin.

46. Min Weiter geht’s. Beide Teams sind unverändert.

Anpfiff zur 2. Halbzeit!

Pause im Volkspark! Der HSV führt nach 45 Minuten mit 1:0 gegen den 1. FC Nürnberg – und das geht in Ordnung. Die Hamburger sind die aktivere Mannschaft und haben mehr vom Spiel, werden von einem defensiv gut aufgestellten Gegner aus Nürnberg aber immer wieder vor Probleme gestellt. So musste ein Standard von Jean-Luc Dompé herhalten, der traumhaft per Freistoß zur Führung traf (19.). In der Folge hatten beide Teams zwar zaghafte Torannäherungen, blieben aber mit Ausnahme der XXL-Chance von Bakery Jatta (44.) ohne die ganz großen Hochkaräter. Im zweiten Durchgang ist noch nichts entschieden – in einer Viertelstunde geht’s weiter!

Halbzeit!

45. Min Der Videoassistent überprüft noch kurz, ob Tempelmann die Kugel möglicherweise mit der Hand berührt hat, kommt aber zu einem negativen Ergebnis. Kein Strafstoß für den HSV.

44. Min Was für eine Chance! Prompt noch mal nach einem Freistoß für den HSV, den Bénes von der linken Seite in die Mitte bringt. Jatta kommt am zweiten Pfosten zum Abschluss, Tempelmann fälscht diesen fast unhaltbar ins eigene Tor ab. Vindahl jedoch reagiert glänzend und bekommt seine Hand auf der Linie noch an den Ball. Riesentat!

42. Min Jetzt geht es mal schnell über die rechte Seite und über Jatta, der aber direkt wieder abbrechen muss. Nürnberg macht die Räume jetzt sehr eng, zumeist ist es nur ein Standard oder eine Einzelaktion von Dompé, mit der der HSV mal durchbrechen kann.

41. Min Der HSV will den Vorsprung jetzt in die Kabine bringen. Die Partie hat sich in dieser Phase etwas beruhigt, die Hamburger suchen die spielerischen Lösungen gegen einen gut aufgestellten Gegner.

39. Min Nach dem Eckstoß kann der HSV fast kontern, Jatta startet hinter der Mittellinie und könnte alleine aufs Tor zulaufen – doch die Kugel ist zu ungenau und erreicht den Hamburger Flügelspieler nicht.

38. Min So wie hier von Duah! Tempelmann setzt sich gut im Mittelfeld durch und schickt Duah mit einem langen Pass in den Strafraum. Der Winkel ist spitz, der Nürnberger Angreifer macht aber das Maximum daraus und zwingt Heuer Fernandes zu einer Parade. Das gibt Ecke.

37. Min Acht Minuten noch bis zur Pause und es deutet vieles darauf hin, dass der HSV sie mit einer Führung genießen darf. Allerdings schaffen sich die Gäste nun immer wieder mal Entlastungsangriffe.

36. Min Dompé schlägt eine Flanke nach der anderen von der linken Seite, ist der Aktivposten bisher im Hamburger Angriffsspiel. Wieder kommt die Hereingabe nicht ungefährlich in die Mitte, Glatzel verliert aber das entscheidende Kopfballduell am Elfmeterpunkt gegen Schindler.

34. Min Auch für Nürnberg wird es nach Ecke gefährlich! Castrop lauert am zweiten Pfosten und hat Zeit, den Ball anzunehmen, sein Schuss aus wenigen Metern wird dann aber noch rechtzeitig von HSV-Kapitän Schonlau geblockt. Den Nachschuss setzt Tempelmann dann ins Fangnetz hinter dem Tor.

33. Min Die Defensive der Nürnberger steht aber besser, als es vielleicht den Eindruck macht. Der HSV sucht immer wieder verzweifelt die Lücke und kommt nur selten – zumeist durch Standardsituationen – durch die letzte Kette hindurch.

31. Min Der HSV arbeitet am 2:0. Jattas Flanke von der rechten Seite fliegt zwar sehr weich in die Mitte, der Kopfball von Glatzel aus elf Metern jedoch ist ebenso weich und damit zu harmlos für FCN-Keeper Vindahl. Da war mehr drin für die Hamburger.

30. Min Diesmal bringt der Eckstoß aber nichts ein. Klar ist aber: Der HSV verdient sich diese Führung und lässt Nürnberg bis hierhin in der Offensive kaum zum Zug kommen.

29. Min Brandgefährlich! Bénes schlägt den Freistoß scharf in die Mitte, wo der Ball an Freund und Feind vorbeifliegt und knapp am zweiten Pfosten ins Toraus rauscht. Gyamerah war mit dem Scheitel noch dran, es gibt Ecke.

28. Min Wieder ein Freistoß für den HSV, diesmal ist Katterbach der Gefoulte, der nach einem Einsteigen von Nürnberger zu Boden fällt. Diesmal stehen Reis und Bénes bereit, diesmal ist es eine halbrechte Position.

26. Min Offenbar hat Jatta ihn mit der Sohle getroffen. Duman steht nach einer kleinen Eisspray-Behandlung aber wieder und kann weitermachen.

25. Min Das sah nicht gut aus. Duman bleibt nach einem Zusammenprall mit Jatta am Boden liegen. Nach einer kurzen Mini-Rudelbildung unterbricht der Referee das Spiel und lässt die Ärzte aufs Feld kommen.

23. Min Das 1:0 war der erste echte Torschuss in dieser Partie. Gute Nachricht für den HSV: In dieser Saison führten die Hamburger zuvor 15 Mal – am Ende gab es 13 Siege, zwei Remis und nie eine Niederlage.

21. Min Für Dompé ist es übrigens das zweite Saisontor. Ende Oktober in Paderborn, als der HSV mit 3:2 gewann, traf er ebenfalls – und feiert nun also seine Premiere im Volkspark.

20. Min Schöne Geste: Dompé läuft beim Torjubel zur Auswechselbank, holt sich ein Trikot des derzeit wegen Dopings gesperrten Vuskovic und hält es in die Höhe. Ein klares Zeichen von ihm: Er hält zu Vuskovic.

19. Min Was für ein Traumtor! Dompé bringt den HSV mit 1:0 in Führung. Der Gefoulte tritt selbst an und führt den Freistoß rund 22 Meter zentral vor dem Tor direkt aus. Dompé wuchtet den ruhenden Ball mit viel Geschwindigkeit links oben ins Toreck. Vindahl im Nürnberger Tor ist ohne Chance.

19. Min Tor für den HSV! Dompé macht das 1:0!

18. Min Dompé kontert und dribbelt sich in die Offensive durch, ehe er vor dem Sechzehner gestoppt wird. Das könnte eine gute Freistoßgelegenheit geben.

17. Min Wichtiger Einsatz von Schonlau, der eine verlängerte Freistoß-Hereingabe aus dem Halbfeld von Duah abwehrt. Gleich drei Nürnberger hatten hinter ihm gelauert.

15. Min Guter Versuch! Dompé setzt sich im Dribbling auf der Außenbahn durch und flankt scharf vors Tor, wo Reis nach oben steigt, aber keinen Druck hinter den Ball bekommt. Er landet nur auf dem Tornetz.

14. Min Der HSV hat den besseren Start in diese Begegnung erwischt und dominiert die erste Viertelstunde der Partie bislang. Fast drei Viertel der Spielzeit läuft die Kugel durch die Reihen des HSV (73 Prozent Ballbesitz).

12. Min Gute Idee von Bénes, der Dompé auf der linken Seite mitnehmen will. Statt einer Hereingabe sucht dieser jedoch Bénes erneut im Rückraum, findet ihn aber nicht. Der Pass war zu ungenau.

11. Min Erster Offensiv-Versuch der Nürnberger über die linke Seite und über den Ex-Hamburger Gyamerah. Katterbach rauscht jedoch per Grätsche rechtzeitig in ihn herein und verhindert die Flanke vorzeitig.

9. Min Von den Protesten der Hamburger lässt sich Schiedsrichter Reichel aber nicht beeindrucken. Die Wiederholung zeigt: Da war zu wenig Kontakt für einen Elfmeter. Richtige Entscheidung.

8. Min Aufregung im Strafraum der Gäste, nachdem Glatzel im Duell mit gleich drei Nürnberger Verteidigern zu Boden geht. Schindler war letztlich derjenige, der ihn offenbar zu Fall gebracht hat.

6. Min Katterbach! Die Ecke ist nicht ungefährlich, Vindahl im Nürnberger Tor faustet die Kugel zu kurz weg. Katterbach steht an der Strafraumgrenze und nimmt den Abpraller direkt, platziert ihn aber gut einen Meter rechts neben das Tor.

6. Min Dompé wird auf der linken Außenbahn geschickt und flankt in die Mitte, Castrop bekommt aber noch rechtzeitig ein Bein dazwischen. Das gibt die erste Ecke.

5. Min Der FCN rückt jetzt etwas raus und will das Aufbauspiel der Gastgeber mehr unterbinden. Bislang waren die Franken praktisch nicht einmal am Ball.

3. Min Das war knapp! Nürnberger spielt einen brandgefährlichen Querpass vor dem eigenen Sechzehner, den Bénes fast erläuft. Er rauscht nur knapp an der Kugel vorbei. Glück für die Gäste.

2. Min Sofort zu erkennen ist, dass der HSV seine Favoritenrolle annehmen möchte. Nürnberg steht tief, die Hamburger wollen die ersten Impulse am Ball setzen.

1. Min Los geht’s im Volkspark!

Anpfiff!