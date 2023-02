Heidenheim – HSV im Liveticker: Wer kann sich auf den Aufstiegsplätzen festsetzen?

Der HSV will seinen gelungenen Start in die Rückrunde weiter ausbauen. Nach den Siegen gegen Braunschweig (4:2) und in Rostock (2:0) hofft die Mannschaft von Trainer Tim Walter im Topspiel beim 1. FC Heidenheim auf die nächsten drei Punkte im Jahr 2023. Mit dem dritten Sieg in Folge würden sich die Hamburger weiter auf den Aufstiegsplätzen der 2. Bundesliga festsetzen und dem Traum vom Bundesliga-Aufstieg näher kommen. Gelingt in der Voith-Arena in Heidenheim nun der nächste Dreier? Mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie keine entscheidenden Szenen der Partie.

Das Spiel im Liveticker