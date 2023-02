Rostock – HSV 0:1: Platzverweis! Hamburg in Überzahl – zwei Hansa-Tore zählen nicht

Der HSV will sich weiter an der Tabellenspitze der 2. Bundesliga festsetzen. Nach dem 4:2-Sieg zum Rückrunden-Auftakt gegen Eintracht Braunschweig hofft die Mannschaft von Trainer Tim Walter daher im Nord-Duell bei Hansa Rostock auf die nächsten Punkte. Mit einem Dreier im Ostseestadion in Rostock würden die Hamburger ihren Platz auf den Aufstiegsrängen weiter festigen. Ob ihnen das gelingen wird? Mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie keine entscheidenden Szenen der Partie.

Das Spiel im Liveticker

90.+1 Min Dann aber hat er Feierabend. Katterbach ersetzt Dompé in der insgesamt sechs Minuten dauernden Nachspielzeit.

90. Min Weil sich Dompé bei seiner Auswechslung zu viel Zeit lässt und noch Einzelapplaus abholt, sieht auch er noch Gelb.

89. Min Die letzten Augenblicke laufen. Katterbach wird gleich noch in die Partie kommen beim HSV. Eine Nachspielzeit ist nicht angezeigt bislang.

88. Min Alle Feldspieler befinden sich in der Hamburger Hälfte, der HSV verteidigt nur noch mit langen Bällen hinten raus und Rostock schlägt eine Flanke nach der anderen. Das erinnert beinahe an die Angriffssituation beim Handball.

87. Min Drei Minuten noch. Rostock hat sichtlich mit der Unterzahl zu kämpfen, der HSV verteidigt die Führung jetzt sehr stabil. Hansa aber wirft noch mal alles nach vorne.

86. Min Der HSV spielt auf Zeit und wechselt nochmals aus, Németh ist jetzt für Jatta auf dem Feld.

85. Min Glatzel kann das Spiel entscheiden! Jatta flankt von der rechten Seite punktgenau auf Glatzel, der aus drei Metern neben das Tor köpft. Das muss das 2:0 sein!

84. Min Sechs Minuten sind noch zu spielen und es wird wilder. Beinahe jeder Zweikampf wird jetzt für sich reklamiert, beide Teams geben noch einmal alles in diesen letzten Augenblicken der Partie. Alles ist offen.

83. Min Die Hausherren reagieren und tauschen noch einmal durch. Malone und Lee kommen neu aufs Feld, Neidhart und Ingelsson gehen runter. Zwei frische Offensivkräfte also für die Rostocker.

81. Min Rostock muss die Schlussphase zu zehnt verbringen. Roßbach, der schon Gelb hatte, räumt Jatta an der Seitenlinie robust ab. Schiedsrichter Welz zeigt ohne zu zögern die Gelb-Rote Karte.

81. Min Platzverweis! Roßbach sieht die Gelb-Rote Karte!

80. Min Der HSV hat sich jetzt ein bisschen entlastet und entkommt dem Druck der Rostocker. Das bringt Zeit und Ruhe für die Hamburger.

78. Min Hansa-Keeper Kolke peitscht seine Vorderleute noch mal an. Auch die heimischen Fans stehen voll hinter ihrer Mannschaft, feuern sie lautstark an. Das verspricht, eine spannende Schlussphase zu werden.

77. Min Der HSV probiert sich jetzt mal zu entlasten. Heyer bedient Dompé, der aus der zweiten Reihe abschließt, das Tor aber deutlich verfehlt. Das Momentum ist auf Seiten der Gastgeber.

75. Min Die vergangenen Minuten haben deutlich gezeigt: Hier ist noch nicht das berühmte letzte Wort gesprochen. Rostock meldet sich immer lauter zurück und will die Begegnung noch drehen.

74. Min Rostock bleibt am Drücker und der HSV reagiert. Bénes kommt neu ins Spiel, Königsdörffer geht runter.

73. Min Glanztat von Heuer Fernandes! Ingelsson schließt aus 16 Metern wuchtig und platziert ab, doch der HSV-Torhüter hat seine Finger am Ball und lenkt den Schuss gerade noch so über die Latte.

71. Min Der HSV schwimmt jetzt in dieser Phase, das Momentum ist auf Seiten der Rostocker. Noch haben die Gastgeber nicht aufgegeben.

70. Min Jetzt hat der HSV Glück. Verhoek wird auf dem linken Flügel gut in Szene gesetzt, schlenzt die Kugel um Heuer Fernandes herum ins Tor – und darf wieder nicht jubeln. Bei der Kopfball-Verlängerung von van Drongelen stand auch Verhoek im Abseits. Dennoch: Ein doppelter Warnschuss für den HSV.

70. Min Nächstes Tor für Rostock! Diesmal trifft Verhoek – und wieder zählt der Treffer nicht!

69. Min Die Hausherren wechseln noch einmal aus, Dressel ersetzt Fröde.

68. Min Auf einmal steht es beinahe 1:1. Pröger schickt Ingelsson mit einem langen Ball auf die Reise und dieser kontert die hoch stehende HSV-Abwehr aus. Der Angreifer ist frei durch, schiebt die Kugel an Heuer Fernandes vorbei ins Tor. Doch das Gespann hat sofort auf Abseits entschieden – und das zurecht. Ingelsson stand gut zwei Meter in der verbotenen Zone.

68. Min Tor für Rostock! Ingelsson macht da 1:1 – doch der Treffer zählt nicht!

67. Min Der HSV, das muss man inzwischen so deutlich sagen, dominiert diese Begegnung. Das 2:0 scheint derzeit nur eine Frage der Zeit.

65. Min Jatta muss das 2:0 machen! Die Flanke von Muheim ist scharf vor das Tor geschlagen, Jatta steigt im Fünfmeterraum hoch – doch köpft deutlich über das Tor der Rostocker. Da war deutlich mehr drin.

64. Min Und sofort ist van Drongelen in der Defensive wieder gefordert. Auf der rechten Außenbahn holt er Jatta von den Beinen und verursacht einen Freistoß. Das könnte gefährlich werden.

63. Min Van Drongelen! Der Ex-Hamburger war bei einem Einwurf mit aufgerückt und kommt im Strafraum unverhofft an den Ball, wirkt aber selbst ein wenig überrascht. Seine Direktabnahme aus sieben Metern wird nicht gefährlich.

62. Min Rostock wechselt zum ersten Mal in diesem Spiel: Fröling ersetzt positionsgetreu Duljevic auf Linksaußen bei den Hausherren.

60. Min Immer wieder erobert der HSV jetzt auch in der gegnerischen Hälfte den Ball, Rostock kann sich nur noch mit Kontern befreien. Reis‘ Flanke findet aber keinen Mitspieler, auch der zweite Versuch von Dompé auf der Gegenseite landet im Toraus.

59. Min Schumacher muss retten! Nach einer punktgenauen und sehr gefühlvollen Flanke von Dompé läuft Jatta am zweiten Pfosten ein. Schumacher ist gerade noch zur Stelle, um einen Meter vor der Torlinie vor dem einschussbereiten Jatta zu klären.

57. Min Die Hamburger sind jetzt die bessere Mannschaft, verdienen sich die Führung immer mehr und könnten sogar mit 2:0 vorne liegen. So bleibt Rostock aber im Spiel – und immer gut für einen Treffer. Im Hinspiel fiel das 1:0-Siegtor der Hansa auch erst nach 94 Minuten.

56. Min Jetzt wird es auch noch ruppig an der Seitenlinie, Roßbach und Königsdörffer geraten aneinander. Weil der HSV-Stürmer einen schnellen Einwurf unterbindet, sieht auch er Gelb.

55. Min Die Offensivmotoren beider Teams schalten jetzt wieder einen Gang hoch. Auf der Gegenseite muss Heuer Fernandes einen Schuss von Verhoek parieren, der aber zu unplatziert ist.

53. Min Auf einmal sind die Fans wieder wach, auch die Rostocker Spieler pushen sich jetzt gegenseitig nach der Dreifach-Tat von Kolke. Wachen die Gastgeber jetzt noch einmal auf?

52. Min Das muss doch das 2:0 sein! Jatta erobert auf dem rechten Flügel den Ball und flankt in die Mitte. Schumacher fälscht die Hereingabe ab, Keeper Kolke reagiert überragend. Auch im Nachschuss gegen Glatzel hält er stark, bis Dompé aus sechs Metern an Kolke und der Latte scheitert. Was für eine XXL-Chance!

50. Min Auch die ersten Minuten in der zweiten Hälfte gehören, wie schon die Augenblicke vor dem Seitenwechsel, dem HSV. Die Hamburger treten sehr selbstbewusst auf, Rostock sucht noch nach dem Überraschungsmoment.

48. Min Van Drongelen spielt einen langen Ball in den Strafraum, wo Pröger hochsteigt, im Zweikampf aber auch seinen Ellbogen einsetzt. David geht zu Boden, der Unparteiische pfeift – und es gibt Freistoß für den HSV.

47. Min Schon wieder Reis! Genau eine Minute nach Wiederanpfiff wird der Torschütze steil im Strafraum von David angespielt. Aus spitzen Winkel setzt er zum Flachschuss an, der wenige Meter am Pfosten vorbeistreicht. Es wäre aber ohnehin Abseits gewesen.

46. Min Weiter geht’s in Rostock. Beide Teams sind personell unverändert.

Anpfiff zur 2. Halbzeit!

Pause in Rostock! Der HSV führt nach 45 Minuten mit 1:0 – und das war zum Zeitpunkt des Tores zwar etwas überraschend, aufgrund der Spielanteile der ersten Hälfte aber nicht unverdient. Nach starken Anfangsminuten der Rostocker fanden die Hamburger immer besser in die Partie, gipfelnd in einem Pfostentreffer von Moritz Heyer (18.). Nachdem dann lange Zeit wenig in den Strafräumen passiert war, verwertete Ludovit Reis eine Ping-Pong-Situation im Strafraum der Gastgeber zur Führung kurz vor der Pause (40.). Damit würde der HSV aktuell Platz zwei in der Tabelle weiter festigen – noch sind aber 45 weitere Minuten zu spielen. In einer Viertelstunde geht’s weiter!

Halbzeit!

45.+1 Min Eine Minute wird nachgespielt und in dieser gibt es noch mal eine Verwarnung: Jatta schlägt bei einem Freistoß der Rostocker den Ball weg und sieht dafür Gelb.

45. Min Der HSV ist jetzt am Drücker und will noch vor dem Seitenwechsel nachlegen. Rostock wirkt etwas beeindruckt von dem Rückstand.

43. Min Ein Nachtrag noch zur Führung: Für Reis war es bereits das fünfte Tor in der laufenden Saison – womit er schon jetzt seinen Zweitliga-Rekord aus der Vorsaison eingestellt hat.

42. Min Glatzel könnte fast direkt nachlegen! Jatta legt den Ball in den Lauf von Glatzel, der aus spitzem Winkel mit viel Kraft im Fuß abschließt. Kolke macht die kurze Ecke zu und pariert den strammen Versuch.

40. Min Und prompt trifft der HSV zur Führung! Jatta steckt den Ball in den Strafraum durch, wo Meffert im Fallen irgendwie noch den Fuß an die Kugel bekommt. Über zwei Rostocker Schienbeine landet der Ball irgendwie bei Reis, der aus acht Metern auf seine Chance lauert, Hansa-Keeper Kolke tunnelt – und zum 1:0 einschiebt.

40. Min Tor für den HSV! Reis macht das 1:0!

37. Min Acht Minuten sind noch zu spielen bis zur Pause. Die Chancen sind seit einigen Minuten eher zur Mangelware geworden, wirklich Gefährliches ist – zumindest in der Nähe der Strafräume – eher selten zu sehen. Keiner will hier den ersten Fehler machen.

36. Min Der HSV könnte kontern, Jatta läuft allen davon. Prompt stellt ihm Schumacher ein Bein und wird dafür ebenfalls verwarnt.

34. Min Heyer schaltet sich in der Offensive ein, spielt sich mit einem Doppelpass mit Jatta in den Strafraum. Dort verspringt ihm freistehend im Strafraum aber der Ball. Sonst wäre er aus zehn Metern einschussbereit gewesen.

33. Min Fernab des Geschehens liegt Reis am Boden. Rostock spielt den Angriff zunächst zu Ende, Neidharts halbhohe Flanke aber ist zu unpräzise und kein Problem zur Klärung für Kapitän Schonlau – in seinem übrigens 50. Pflichtspiel für den HSV.

31. Min Schonlau bringt Verhoek vor dem Strafraum der Hamburger zu Fall. Entgegen zahlreicher Proteste auf dem Platz und den Rängen entscheidet sich der Referee für Weiterspielen. Eine durchaus strittige Szene.

30. Min Auch der HSV hat jetzt sein zwischenzeitliches Offensiv-Hoch etwas runtergefahren. Beide Teams verbringen aktuell viel Zeit im Mittelfeld.

28. Min Wie zuvor schon Heyer stoppt auch Roßbach einen Konter regelwidrig und erhält dafür ebenfalls die Gelbe Karte. Es ist seine fünfte Verwarnung, er wird nächste Woche in Bielefeld pausieren müssen.

27. Min Die ganz großen Torchancen fehlen bislang noch in dieser Partie. Abgesehen vom Pfostentreffer von Heyer (18.) warten die Zuschauer bei Sonnenschein in Rostock noch auf die ganz großen Torgelegenheiten.

25. Min Heuer Fernandes leitet einen Angriff selbst ein mit einem langen Abschlag, doch Dompé startet aus dem Abseits heraus. Glück für Rostock, sonst wäre er wohl alleine durch gewesen.

24. Min Reis führt eine Ecke kurz aus. Jatta flankt in die Mitte auf Glatzel, der am Fünfmeterraum hochsteigt – dabei aber Verhoek zu Boden schubst. Der Unparteiische entscheidet auf Offensivfoul.

22. Min Der HSV erhöht den Druck, doch Rostock steht in der Defensive bislang sehr sicher und lässt kaum etwas zu. Meist sind es Versuche aus der Distanz, mit denen Hamburg gefährlich werden kann.

20. Min Duljevic erreicht mal eine Flanke von Ingelsson, kann die Hereingabe aber aus vollem Lauf nicht kontrollieren. Sonst hätte es gefährlich werden können für den HSV.

18. Min Pfosten! Heyer fasst sich aus der zweiten Reihe mal ein Herz und schließt aus 20 Metern ab. Sein Versuch hat viel Wucht, streichelt den Pfosten und fliegt dann denkbar knapp am Tor vorbei.

17. Min Dompé ist sehr bemüht auf der linken Außenbahn, wirkt mitunter aber etwas zu verspielt. Immer wieder verdribbelt er sich und bleibt beim dritten oder vierten Gegenspieler schließlich hängen.

15. Min Dompé! Beste Chance des HSV bisher in diesem Spiel. Nachdem Glatzel zunächst eine Flanke verpasst und Hansa-Keeper Kolke die Kugel abwehren kann, bekommt Dompé den zweiten Versuch. Er dribbelt in den Strafraum und feuert einen Flatterball ab, den Kolke gerade noch zur Ecke abwehren kann. Die aber bringt nichts ein.

14. Min So langsam nähert sich der HSV an – schrittweise, aber immer mehr. David flankt von der rechten Seite in die Mitte, findet dort aber keinen Abnehmer. Auch der zweite Versuch landet beim Gegner.

12. Min Reis sucht Jatta in der Sturmspitze. Jatta dreht sich in den Ball herein und um den Gegner herum, macht es aber etwas zu elegant und verliert bei der Aktion die Kontrolle über die Kugel. Die Chance ist dahin.

11. Min HSV-Coach Walter bekommt eine erste ernste Ansage vom Vierten Offiziellen an der Seitenlinie. Walter scheinen die ersten Szenen seiner Mannschaft gar nicht zu gefallen.

9. Min Königsdörffer! Reis bedient Dompé auf dem linken Flügel. Dessen Hereingabe missglückt ein wenig, landet aber abgefälscht eher zufällig bei Königsdörffer im Rückraum. Dieser wirkt überrascht und kann den Ball aus zehn Metern nicht mehr aufs Tor bringen, sondern verfehlt das Gehäuse um ein paar Meter.

8. Min Nach dem mutigen Start der ersten Minuten hat sich Rostock nun etwas zurückgezogen und überlässt dem HSV Ball und Feld. Die Hamburger haben aber noch nicht die zündende Idee gefunden.

6. Min Frühe Verwarnung für den HSV. Nach der Ecke kontert Hansa, Heyer kann Pröger nur mit einem taktischen Foul stoppen. Schiedsrichter Welz zeigt direkt die erste Gelbe Karte.

5. Min Der HSV tastet sich jetzt auch erstmals ran, eine missglückte Dompé-Flanke führt zum ersten Eckstoß für die Hamburger. Der Abpraller der Hereingabe landet bei Schonlau, dessen Schuss aus der zweiten Reihe jedoch abgeblockt wird.

4. Min Die Rostocker machen direkt Druck. Wieder taucht Verhoek in der Nähe des Strafraums auf, verliert aber nach einem langen Ball in die Spitze das Laufduell gegen David.

3. Min Gegen Braunschweig gab es vergangene Woche den Blitz-Start für den HSV durch das Tor von Glatzel. Diesmal ist es eher der Gastgeber, der sofort Vollgas gibt. Rostock führt die erste Ecke kurz aus, Verhoek schießt aus der Drehung aber knapp über das Tor.

2. Min Unschön: Im Hamburger Block gibt es pünktlich zum Anpfiff ein kleines Pyro-Feuerwerk. Der Rauch verteilt sich in den ersten Minuten hier über das ganze Spielfeld.

1. Min Los geht’s in Rostock! Der HSV stößt an.

Anpfiff!