Nürnberg – HSV im Liveticker: Finden die Rothosen zurück in die Spur?

Nach der bitteren 1:2-Niederlage des HSV gegen Darmstadt 98 will der HSV zurück in Spur. Dies soll beim Lieblingsgegner, dem 1. FC Nürnberg, gelingen. Gegen den FCN verloren die Rothosen nur eins der letzten Elf Spiele. Am späten Samstagabend (20.30 Uhr) wollen die Schützlinge von Tim Walter diese Serie ausbauen. Verfolgen Sie das Spiel hier im MOPO-Liveticker.

Das Spiel im Liveticker