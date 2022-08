Bielefeld – HSV im Liveticker: Bleibt Hamburg auswärts ungeschlagen?

Nach zwei Siegen und einer Niederlage will der HSV an diesem Samstag die nächsten drei Punkte in der 2. Bundesliga einfahren. Bei Arminia Bielefeld hofft die Mannschaft von Trainer Tim Walter auf den dritten Saisonsieg im vierten Spiel – immerhin sind die Hamburger nach dem 2:0-Sieg bei Eintracht Braunschweig am 1. Spieltag und dem 3:1 nach Verlängerung im DFB-Pokal in Bayreuth auswärts noch ungeschlagen in dieser Saison. Bleibt das auch in der Schüco-Arena in Bielefeld so? Mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie keine entscheidenden Szenen der Partie.

Das Spiel im Liveticker