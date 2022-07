Bayreuth – HSV 1:0: Walter reagiert mit Doppelwechsel – wird Hamburg jetzt kreativer?

In der vergangenen Saison war der HSV im DFB-Pokal die große Überraschung. Bis ins Halbfinale stieß die Mannschaft von Trainer Tim Walter vor, scheiterte erst dort am SC Freiburg (1:3). Gegen eine ähnlich erfolgreiche Reise durch den K.o.-Wettbewerb auch in dieser Saison hätte im Volkspark wohl niemand etwas einzuwenden. In der ersten Runde geht es gegen Drittligaaufsteiger SpVgg Bayreuth – eine vermeintliche Pflichtaufgabe, doch der Pokal schreibt ja bekanntlich seine eigenen Gesetze. Kann der HSV die Hürde nehmen und in die zweite Runde einziehen? Verpassen Sie mit dem MOPO-Liveticker keine wichtige Szene.

Das Spiel im Liveticker

53. Min Gelb für Andermatt nach einem Foulspiel im Mittelfeld.

51. Min Glatzel beinahe mit dem Ausgleich! Diesmal ist der lange Ball ins Zentrum das richtige Mittel, Vuskovic‘ Zuspiel findet Kittel, der direkt ins Zentrum legt auf Glatzel. Statt des direkten Abschlusses entscheidet sich der Stürmer jedoch für die Annahme und ermöglicht es Kolbe so, ihm den Ball doch noch abzuluchsen. Das war dennoch richtig gefährlich!

47. Min Kittel bringt eine Ecke von rechts ins Zentrum. Dort will Vuskovic den Ball auf Kniehöhe per Kopf verwerten, das gelingt ihm nicht. Abstoß.

46. Min Walter reagiert auf den schwachen Auftritt des ersten Durchgangs mit einem Doppelwechsel, Königsdörffer und Heil kommen für Bilbija und Benes.

Anpfiff zur zweiten Halbzeit!

Der erste Durchgang ist beendet – und das ist bislang ein ganz dünner Auftritt der Rothosen. Zwar agiert die Walter-Elf gewohnt dominant, hat jedoch kaum einmal eine durchschlagende Idee. Die einzige Großchance gehörte Heyer nach einem Standard (38.). Der Underdog aus Bayreuth besticht dagegen durch enorme Kampfbereitschaft und setzt immer wieder gefährliche Nadelstiche nach vorne. Es ist aus HSV-Sicht Heuer Fernandes zu verdanken, dass kurz vor der Pause nicht sogar das 0:2 fiel. Im zweiten Durchgang muss von den Gästen definitiv mehr kommen.

Abpfiff der ersten Halbzeit!

45.+1 Min Kittel pflückt einen langen Ball auf rechts herunter und versucht, den etwas zu weit vor seinem Kasten stehenden Kolbe per Lupfer zu überwinden. Der Versuch ist aber zu hoch angesetzt.

44. Min Heuer Fernandes rettet den HSV! Hemmerich kann mit weniger Gegenwehr flanken, Nollenberger mit noch weniger köpfen – doch der Keeper reißt die Arme blitzschnell nach oben und lenkt den Ball über die Latte. Starke Reaktion des Schlussmanns, der mit der Darbietung seiner Vorderleute in dieser Szene aber alles andere als glücklich ist.

42. Min Ein Zufallsprodukt bringt die nächste Halbchance für den HSV. Meffert leitet im Zentrum eher unfreiwillig auf Benes weiter, der aus der Drehung abzieht, den Ball aber nicht richtig trifft. Das Spielgerät trudelt deutlich rechts vorbei.

40. Min Die Bayreuther machen ihre spielerischen Defizite derweil durch eine eisenharte Zweikampfführung wett. Einen schon verloren geglaubten Ball kriegt Kirsch doch noch auf links verlagert, wo Heinrich ein paar Meter geht und abzieht – zu zentral, Heuer Fernandes ist zur Stelle.

38. Min Das war die Riesenchance auf den Ausgleich! Benes bringt einen Freistoß aus dem linken Halbfeld an den zweiten Pfosten, wo Heyer angerauscht kommt und das Leder volley auf den Kasten drückt. Dort steht Kolbe jedoch genau richtig und klärt zur Ecke. Die bringt nichts ein.

35. Min Ein langer Ball von Schonlau segelt an Freund und Feind vorbei. Ein Zuspiel wie ein Sinnbild für die Leistung der Gäste in diesem ersten Durchgang bislang.

31. Min Ein etwas verzweifelter Versuch von Vuskovic aus der zweiten Reihe rauscht deutlich links am Kasten vorbei.

29. Min Derweil kommt das Offensivspiel des HSV mal wieder viel zu ideenlos daher. Mehr als ein paar harmlose Flanken brachten die Schützlinge von Tim Walter noch nicht zustande.

28. Min Inzwischen ist Bayreuth hier ein mindestens ebenbürtiger Gegner, ja hatte sogar in den vergangenen Minuten die besseren Gelegenheiten.

24. Min Der erste Torabschluss des HSV. Meffert hat rund 25 Meter vor dem gegnerischen Kasten freie Schussbahn und zieht ab, doch der Versuch ist zu harmlos. Kolbe packt sicher zu.

21. Min Um ein Haar das 2:0! Nach einem langen Ball ist Nollenberger auf und davon, legt sich den Ball dann aber etwas zu weit am herauseilenden Heuer Fernandes vorbei. Bis der Stürmer das Leder unter Kontrolle hat, ist die Hamburger Defensive wieder postiert und kann bereinigen. Dennoch: Der HSV ist gewarnt!

19. Min Die Hamburger suchen gleich wieder den Weg in die Offensive, operieren viel mit hohen Bällen ins Zentrum. Dort behält Bayreuth bis dato aber noch die Lufthoheit.

16. Min Der HSV liegt zurück! Der folgende Freistoß wird von Hemmerich in Richtung linkes Eck gejagt. Den hätte Heuer Fernandes wohl gehabt, doch der hinter der Mauer postierte Bilbija fälscht den Ball so unglücklich ab, dass das Leder ins rechte Eck trudelt.

16. Min Tor für Bayreuth! Hemmerichs Freistoß sitzt!

15. Min Benes geht kurz vor dem Strafraum ungeschickt mit hohem Bein zu Werke und beschert der Spielvereinigung so einen Freistoß aus exzellenter Position.

14. Min Die erste Ecke für Bayreuth bringt nichts ein, doch durch energisches Pressing unterbinden die Gastgeber den Gegenstoß und bekommen einen weiteren Standard. Zwar bringt auch der keine Gefahr, die Giftigkeit wird von den Heimfans dennoch honoriert.

12. Min Diesmal erreicht Glatzel ein halbhohes Zuspiel von rechts, doch auch der ist schwer zu nehmen. Der Stürmer versucht es entsprechend artistisch per Seitfallzieher, jagt die Kugel aber deutlich drüber.

9. Min Kittel dringt über links durch und sucht im Zentrum Glatzel. Der Flachpass in die Mitte gerät jedoch etwas in den Rücken des Torjägers, der das Zuspiel deshalb nicht unter Kontrolle kriegt. Abstoß.

7. Min Steininger geht nahe der Mittellinie völlig überzogen in den Zweikampf mit Benes, senst den Slowaken ordentlich um und sieht eine Gelbe Karte der klareren Sorte.

5. Min Wieder ein Freistoß für die Rothosen, diesmal versuchen sie es per Variante: Benes legt von rechts auf Muheim, der an die Grundlinie auf Heyer chipt. Der Ball ist aber zu lang und segelt ins Toraus.

4. Min Der HSV wird erstmals durch einen Standard offensiv vorstellig, doch die Flanke von Reis kann Kolbe mit beiden Fäusten aus dem Fünfer bugsieren.

3. Min Ein erster langer Ball soll Nollenberger erreichen, doch Heuer Fernandes kommt dem Offensivmann zuvor.

1. Min Es geht los, in den neuen Auswärtstrikots startet der HSV von rechts nach links ins Pokalduell!

Anpfiff!