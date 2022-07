Am ersten Spieltag fehlte Stephan Ambrosius im Spieltags-Kader des HSV, obwohl er gesund war. Am zweiten fand er sich dann in eben jenem wieder, weil sich Xavier Amaechi kurz zuvor im Training verletzt hatte und somit ein Platz im Aufgebot freigeworden war. Gespielt hat der Innenverteidiger bei der 0:1-Pleite gegen Rostock trotzdem erneut nicht – und wird das wie Amaechi auch an diesem Wochenende nicht tun.

„Es wird wahrscheinlich nicht reichen fürs Wochenende“, wusste Tim Walter bereits am Donnerstag mit Blick auf Ambrosius zu berichten. Ein Blick auf den Trainingsplatz am Freitag bestätigte die Prognose des Coaches dann endgültig, denn der 23-Jährige fehlte wie schon am Mittwoch komplett.

HSV-Verteidiger Ambrosius fällt in Bayreuth aus

Muskuläre Probleme verhindern einen Pokal-Einsatz von Ambrosius am Samstag (15.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) in Bayreuth und damit dessen Chance auf seinen ersten Pflichtspiel-Einsatz für den HSV seit dem 24. April 2021. Wenige Tage später hatte sich der ghanaische Nationalspieler in spe im Training das Kreuzband gerissen.

Auf dem Übungsplatz neben dem Volksparkstadion hatte sich auch Amaechi vor einer Woche verletzt, allerdings weniger schlimm, die Diagnose lautete „nur“ Außenbandverletzung. Anders als Elijah Krahn und Bakery Jatta, die auch am Freitag ihr individuelles Lauf- und Reha-Programm auf dem Rasen absolvierten, muss sich der Engländer zwar noch ein bisschen gedulden.

Immerhin aber hatte Walter auch zu Amaechi, den er jüngst ausdrücklich für seine neue Haltung gelobt hatte, Erfreuliches zu vermelden: „Er kann jetzt wieder beschwerdefrei gehen. Das hat sich alles beruhigt“, erklärte der HSV-Coach. „Ich hoffe, dass er nächste oder übernächste Woche wieder alles intensiver und beschwerdefrei machen kann.“

HSV: Amaechi macht Fortschritte, Vuskovic fit

Ohne Probleme trainierte in den vergangenen Tagen derweil Mario Vuskovic. Mit Schiene am verletzten Daumen zwar, die aber schien den Kroaten wie von ihm erhofft nicht weiter zu behindern, sodass auch Walter zu dem Schluss kam: „Er hat keine Schmerzen mehr und ist einsatzfähig.“

Weil sowohl Ambrosius als auch Amaechi ausfallen und da zudem Robin Meißner den HSV in Richtung Köln verlassen hat, sind plötzlich zwei Kader-Plätze frei. Die Nutznießer dürften zwei HSV-Talente sein: Omar Megeed (16) und Bent Andresen (19), die unter der Woche komplett im Training mitmischten, reisten am Freitagnachmittag mit der Mannschaft in Richtung Bayreuth. Während Andresen bereits achtmal unter Walter auf der Bank Platz nehmen durfte, wäre es für Meeged die erste Profi-Nominierung.