Daumen kaputt! So kämpft HSV-Profi Vuskovic um das Pokal-Spiel

Der Mann ist nicht zu stoppen. Nachdem Mario Vuskovic gegen Rostock (0:1) mit einer Daumen-Verletzung raus musste, folgte am Montag die Diagnose. Der Kroate zog sich einen Riss des Seitenbandes zu, bremsen lassen will er sich aber nicht. Vuskovic möchte unbedingt am Samstag im Pokal in Bayreuth dabei sein!

„Die Untersuchungen haben ergeben, dass nichts gebrochen ist“, erklärte der erleichterte Abwehrmann. „Jetzt habe ich eine Orthese und werde am Mittwoch im Training checken, ob ich damit zurechtkomme. Hoffentlich bin ich für das Spiel am Samstag einsatzbereit.“

Sollte Vuskovic mit der Schiene zurechtkommen, steht seinem Einsatz nichts im Wege. Schon gegen Rostock war er trotz seiner Verletzung schwer zu stoppen. Bei einem Crash renkte sich Vuskovic den Daumen aus, ließ sich behandeln. „Zum Glück haben der Doc und die Physiotherapeuten den Finger wieder eingerenkt“, so der HSV-Profi. „Danach wollte ich unbedingt weiterspielen.“ Trainer Tim Walter intervenierte schließlich, nahm den schmerzgeplagten Kroaten nach wenigen Minuten runter.

Als Vuskovic-Ersatz steht beim HSV Jonas David bereit

Schafft es Vuskovic doch nicht bis Samstag, stünde mit Jonas David adäquater Ersatz bereit. Der 22-Jährige kam auch gegen Rostock ins Spiel und machte seine Sache ordentlich.