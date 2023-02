HSV – Bielefeld 2:1: Dank Jatta! Hamburg setzt die Rückrunden-Serie fort

Der HSV bleibt in der Rückrunde weiter ungeschlagen. Nach den Siegen gegen Braunschweig (4:2) und in Rostock (2:0) sowie dem unfassbaren 3:3-Comeback in Heidenheim besiegte die Mannschaft von Trainer Tim Walter auch Arminia Bielefeld mit 2:1 (1:0). Ludovit Reis (26.) und Bakery Jatta (57.) trafen für die Hamburger, Bastian Oczipka (51.) hatte den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielt. Glück hatten die Hamburger zudem, als ein Bielefelder Abseitstor von Frederik Jäkel durch den Videobeweis aberkannt wurde (13.).

Vor 57.000 Zuschauern und bei prächtiger Stimmung im ausverkauften Volksparkstadion starteten die Hamburger besser in die Partie und näherten sich in Person von Moritz Heyer (2.) und Miro Muheim (8.) erstmals ans gegnerische Tor an. Die erste ganz große Gelegenheit gab es aber auf der anderen Seite.

Nach einer Viertelstunde jubelte die Arminia schon, als Frederik Jäkel den Ball nach einem Eckball per Abstauber zum vermeintlichen 0:1 über die Linie drückte (13.) – das Tor wurde vom Videoassistenten aber richtigerweise aberkannt. Jäkel stand beim Schuss von Robin Hack zuvor gut einen halben Meter im Abseits.

Kurz darauf bemühte Schiedsrichter Daniel Siebert direkt noch einmal seinen Videoassistenten, als Sebastian Vasiliadis nach einem Zweikampf mit Miro Muheim einen Elfmeter forderte (21.). Nach Ansicht der Bilder blieb Siebert aber bei seiner Entscheidung und gab keinen Strafstoß – eine strittige, aber sicher vertretbare Entscheidung.

Der HSV nutzte das Momentum für sich und belohnte die Fans im Stadion für den außergewöhnlichen Support an diesem Nachmittag. Nach einem Hackenpass von Muheim schlenzte Ludovit Reis den Ball aus 14 Metern abgefälscht zum 1:0 ins Tor und ließ Bielefeld-Keeper Martin Fraisl keine Chance (26.).

Auch nach der Führung spielte Hamburg weiter nach vorne – der Treffer fiel kurz nach der Pause aber auf der anderen Seite. Nach einer Flanke von Lukas Klünter scheiterte Fabian Klos zunächst noch an HSV-Keeper Daniel Heuer Fernandes, den Nachschuss drückte Bastian Oczipka aber zum Ausgleich über die Linie (51.).

Was folgte, war eine Phase mit etwas wildem Hin und Her. Erst scheiterte Laszlo Bénes an der Latte (53.), dann verpasste Hack sogar die Führung (55.), doch Bakery Jatta stellte nach einer punktgenauen Flanke von Jean-Luc Dompé per Volley aus kurzer Distanz letztlich die Hamburger Führung wieder her (57.).

Von nun an waren die Hamburger wieder spielbestimmend, wenngleich aber etwas wackelig in der eigenen Defensive. Einen Ausrutscher von Heuer Fernandes hätte Janni Serra verwerten müssen, traf aber neben das Tor (74.). Einen weiteren Versuch von Bryan Lasme nach Ballverlust in der Abwehr konnte Heuer Fernandes parieren (75.), der eingewechselte Theo Corbeanu scheiterte dann am Außennetz (86.).

Der HSV brachte den Vorsprung am Ende aber verdient über die Zeit und verteidigt so seinen Aufstiegsplatz in der 2. Bundesliga. Mit 44 Punkten rangieren die Hamburger, die nun stark mit drei Siegen und einem Remis in die Rückrunde gestartet sind, weiter hinter Darmstadt (48) und vor Heidenheim (40) – während sich Bielefeld mit nur 20 Zählern weiter nicht vom Relegationsrang 16 befreien kann.

Das Spiel im Liveticker

Abpfiff!

90.+6 Min Die Nachspielzeit ist abgelaufen, aber die Video-Schau von Siebert wird noch ein bisschen Extrazeit obendrauf geben.

90.+5 Min Siebert korrigiert seine Auffassung nicht: Kein Elfmeter für den HSV. Der erste Kontakt war außerhalb des Strafraums.

90.+5 Min Die Nachspielzeit ist abgelaufen, doch Siebert schaut sich die Szene noch einmal an. Möglicherweise war das Ziehen von Ramos bereits im Strafraum.

90.+4 Min Noch einmal Freistoß für den HSV, weil Ramos Glatzel an der Strafraumgrenze am Trikot zieht. Das gibt ebenfalls Gelb.

90.+3 Min Die letzten Augenblicke laufen. Hack darf noch einmal einen Freistoß in die Mitte bringen, Jäkels Kopfball kann von David aber gerade noch abgeblockt werden.

90.+2 Min HSV-Coach Walter nimmt noch einmal Zeit von der Uhr. Németh bekommt noch einen Mini-Einsatz und ersetzt den Vielleicht-Matchwinner Jatta in der Nachspielzeit.

90.+1 Min Vier Minuten werden nachgespielt. Glatzel wird mit einem langen Ball in die Spitze geschickt, doch Fraisl passt auf und kommt aus dem Tor heraus, um die Kugel erfolgreich zu klären.

90. Min Corbeanu! Nach einem Einwurf von der linken Seite kommt der Joker aus dem Rückraum zum Abschluss, doch der Versuch ist zu zentral. Heuer Fernandes steht gut und fängt den Schuss sicher ab.

89. Min Die regulären 90 Minuten sind gleich abgelaufen, noch ist keine Nachspielzeit angezeigt. Bielefeld wirft alles nach vorne, nur noch Keeper Fraisl steht in der eigenen Hälfte.

88. Min Fair: Die Bielefelder Bank erkundigt sich sofort bei Jatta, ob alles in Ordnung ist. Er war da ein wenig in die Bande geprallt, kann aber weitermachen.

87. Min Jatta kann sein gesamtes Tempo ausspielen und kontert, wird aber von Hack vor den Auswechselbänken hart abgeräumt. Das gibt Gelb.

87. Min Der HSV wechselt ebenfalls ein weiteres Mal aus. Königsdörffer ist neu im Spiel, Bénes darf dafür runter.

86. Min Außennetz! Corbeanu zieht im Stile von Arjen Robben von der rechten Seite in die Mitte und schließt aus 20 Metern ab. Heuer Fernandes ist machtlos und kann nur zusehen, wie der Ball ans Außennetz prallt.

85. Min Mit den Wechseln wird deutlich: Bielefeld wirft alles rein in der Offensive, geht volles Risiko. Sie wollen hier noch den Ausgleich erzielen.

84. Min Noch einmal ein Doppelwechsel bei der Arminia. Corbeanu und Rzatkowski ersetzen Oczipla und Lepinjica.

83. Min Die Spannung ist greifbar hier im Volkspark. Bielefeld hat sich noch nicht aufgegeben und lauert auf die Gelegenheit, hier noch zum Ausgleich zum kommen. Der HSV bräuchte ein 3:1, um auf der ganz sicheren Seite zu sein.

81. Min Schonlau schlägt einen Ball weit in die Spitze und sucht Kittel, der allerdings gedoppelt wird und nicht an den Ball kommt. Fraisl ist zur Stelle.

80. Min Bielefeld wirft jetzt alles rein in die Zweikämpfe, der HSV hält dagegen – und die Partie wird in der Folge intensiver. Die Schlussphase wird den Hamburgern noch einmal alles abverlangen.

78. Min Unnötig hartes Einsteigen im Mittelfeld von Heyer, der Oczipka fernab des Geschehens umrempelt. Das gibt Gelb – seine vierte Verwarnung in dieser Saison.

77. Min Noch eine knappe Viertelstunde mit Nachspielzeit ist noch zu gehen und der HSV muss in dieser Phase jetzt aufpassen. Zwar haben die Hamburger die wilde Phase nach dem Seitenwechsel gut überstanden, leisten sich aber zu viele Wackler in der eigenen Defensive und lassen die Arminia so immer wieder gefährlich kontern.

75. Min Der HSV muss jetzt aufpassen. Nächster Ballverlust im Aufbauspiel, Lasme schnappt sich die Kugel und läuft auf das Tor zu. Auch er hat einen relativ spitzen Winkel und kommt nicht an Heuer Fernandes vorbei, der den Versuch gut pariert.

74. Min Das muss der Ausgleich sein! Heuer Fernandes wird am eigenen Strafraum angespielt und rutscht weg. Serra bedankt sich und schießt direkt aufs Tor, schlenzt die Kugel aber aus etwas spitzem Winkel knapp am Tor vorbei.

73. Min Auch Bielefeld stellt nochmals um. Okugawa macht fortan Platz für Serra.

71. Min Jetzt ist es soweit: Katterbach kommt für Dompé ins Spiel, Kittel ersetzt Meffert für die Schlussphase. Ein tendenziell nicht unbedingt offensiver Wechsel.

70. Min Kurios: Das Spiel ist seit mehreren Minuten nicht unterbrochen, Kittel und Katterbach müssen sich weiter gedulden und machen sich an der Seitenlinie schon wieder ein bisschen warm.

68. Min Gute Idee von Dompé! Der Flügelspieler steckt den Ball in den Strafraum durch in den Lauf von Muheim, doch Ramos passt auf und spitzelt die Kugel gerade noch rechtzeitig weg.

67. Min Beim HSV wird es gleich die ersten personellen Veränderungen geben. Kittel und Katterbach stehen an der Seitenlinie bereit für eine Einwechslung.

66. Min Jatta hat den HSV übrigens schon in der vergangenen Woche zum gefühlten Sieg geschossen, als er in Heidenheim das späte 3:3 nach 0:3-Rückstand erzielte. Wird er an diesem Sonntag nun erneut zum Matchwinner?

64. Min Beinahe der erneute Ausgleich! Hack führt einen Freistoß aus dem Rückraum schnell aus auf Klünter, der Muheim davonläuft und im Strafraum an den Ball kommt. Sein Heber über Heuer Fernandes landet aber nur am Außennetz. Und: Klünter stand beim Zuspiel knapp im Abseits.

63. Min Jetzt gibt es die erste Verwarnung für den HSV: David stoppt Lasme im Mittelfeld mit viel Halten und Ziehen, dafür gibt es Gelb.

62. Min Die Partie hat sich jetzt wieder ein bisschen beruhigt. Das dürfte dem HSV entgegenkommen, denn die Hamburger sind bedacht, mehr Ruhe ins Spiel zu bringen – um die Führung ins Ziel zu bekommen.

60. Min Und schon wieder die Arminia, abermals über die rechte Seite. Lasme setzt sich durch und setzt Hack ein, der aber in der Mitte nicht richtig an die Kugel kommt. Er verfehlt das Tor knapp.

59. Min Wilde Minuten in dieser Begegnung. Erst schockt Oczipka den HSV mit dem Ausgleich, dann scheitert Bénes an der Latte – und nun trifft Jatta doch wieder zur Führung. Das alles passierte übrigens binnen nicht einmal sechs Minuten.

58. Min Bielefeld reagiert und wechselt: Lasme kommt neu ins Spiel, dafür hat Klos vorzeitig Feierabend. Ein offensiver Wechsel der Gäste.

57. Min Ein ganz wichtiges Tor aus Hamburger Sicht – Jatta sorgt für die direkte Antwort! Dompé flankt punktgenau von der linken Seite auf den langen Pfosten, wo Jatta einläuft und ihn volley aus zwei Metern unter die Latte platziert. Technisch nicht leicht für Jatta, der das aber sehr leicht aussehen lässt. Der HSV führt wieder!

57. Min Tor für den HSV! Jatta trifft zum 2:1 für Hamburg!

55. Min Jetzt ist es ein schnelles Spiel und es geht hin und her. Hack macht das Spiel schnell und marschiert auf dem rechten Flügel nach vorne, doch sein Schuss aus spitzem Winkel hat Heuer Fernandes sicher.

53. Min Latte! Bénes tritt an und zimmert den Ball mit viel Wucht an die Latte. Der Abpraller landet bei David, der aus kurzer Distanz abstauben will, doch Fraisl bekommt gerade noch den Arm nach oben. Eine Glanzparade des Bielefelder Schlussmanns.

52. Min Fast die direkte Antwort! Hack spielt einen Fehlpass direkt vor dem Strafraum, so dass Bénes frei aufs Tor zulaufen darf. Klünter bringt ihn auf der Strafraumkante zu Fall und sieht Gelb. Das wird eine gute Gelegenheit per Freistoß.

51. Min Das hatte sich nicht unbedingt angedeutet: Bielefeld gleicht aus! Klünter setzt sich auf dem rechten Flügel stark durch und flankt in die Mitte, wo Klos einläuft. Dessen Schuss wehrt Heuer Fernandes noch stark aus kurzer Distanz ab, doch beim Abpraller wird Oczipka im Rückraum völlig alleine gelassen und darf ins leere Tor einschieben.

51. Min Tor für Bielefeld! Oczipka schockt den HSV mit dem 1:1!

49. Min Heyer probiert mal auf der rechten Seite durchzubrechen, aber Andrade steht richtig und klärt zum Einwurf. Den führt Heyer ebenfalls aus, wirft ihn allerdings direkt zum Gegner.

48. Min Der zweite Durchgang beginnt etwas zaghafter, als die erste aufgehört hat. Die Arminia macht die Räume in der Defensive jetzt sehr eng, der HSV ist auf der Suche nach der Lücke.

46. Min Bielefeld hat zur Pause einmal gewechselt, Vasiliadis ist angeschlagen nach dem Kopftreffer in der Kabine geblieben. Consbruch ist für ihn dabei.

46. Min Weiter geht’s mit dem zweiten Durchgang.

Anpfiff zur 2. Halbzeit!

Pause im Volksparkstadion! Der HSV führt nach 45 Minuten mit 1:0 gegen Arminia Bielefeld – und das ist nicht unverdient. Zwar hatten die Hamburger nach einem guten Start in die Partie Glück, als ein vermeintliches 1:0 der Arminia von Frederik Jäkel zurecht wegen einer Abseitsposition zurückgenommen wurde (13.). Dann aber war es ein Geniestreich von Ludovit Reis, der abgefälscht für die Hamburger Führung sorgte (26.). Der HSV ist die bessere Mannschaft, Bielefeld bleibt aber besonders per Konter immer gefährlich. Noch ist nichts entschieden – in einer Viertelstunde geht’s weiter!

Halbzeit!

45.+2 Min Dompé probiert es noch einmal von der linken Seite, seine Flanke landet aber genau in den Armen von Bielefelds Torhüter Fraisl.

45.+1 Min Der HSV spielt die erste Hälfte jetzt sicher zu Ende. Der Ball läuft durch die Abwehrreihe der Hamburger, ohne dass die Arminia so richtig rankommt.

45. Min Die ersten 45 Minuten sind abgelaufen, drei Minuten werden nachgespielt.

43. Min Das muss das 2:0 sein! Reis spielt einen ausgezeichneten Pass aus dem Rückraum für Jatta, der im Fünfmeterraum querlegt auf Bénes. Dieser trifft den Ball aber nicht ideal und schießt ihn aus drei Metern knapp links neben das Tor.

42. Min Was für eine Chance! Dompé bringt den Ball direkt aufs Tor, schlenzt ihn über die Mauer in den Winkel. Fraisl muss sich strecken und lenkt die Kugel gerade noch so um den Pfosten.

41. Min Während Vasiliadis wieder (vorerst) zurückgekehrt ist, wird Glatzel von Lepinjica von den Beinen geholt. Das gibt eine gute Freistoßgelegenheit für den HSV, knapp 20 Meter zentral vor dem Tor.

40. Min Für Vasiliadis geht es erst einmal nicht weiter, er wirkt etwas benommen und geht jetzt vorerst nach draußen, damit das Spiel fortgesetzt werden kann. Gut möglich, dass er in der Pause ausgewechselt wird.

39. Min Vasiliadis wird bei einer Flanke von Muheim vom Ball am Kopf getroffen und geht zu Boden. Die Partie ist unterbrochen, zwei Physios kühlen seine Stirn.

38. Min Schöne Kombination des HSV vor dem Strafraum, Reis und Muheim spielen sich zwei Doppelpässe zu. Dann will es Muheim zu schön machen, leitet die Kugel direkt in die Mitte weiter – und findet dabei nur den Gegenspieler.

36. Min Knapp zehn Minuten noch bis zur Pause. Der HSV spielt weiter souverän auf und lässt kaum etwas zu, Bielefeld wird in den vergangenen Minuten allerdings aktiver und probiert mehr nach vorne. Die Gäste haben gemerkt, dass ihr bisheriger Auftritt nicht genug ist, um etwas Zählbares aus Hamburg mitzunehmen.

34. Min Bielefeld reagiert jetzt so langsam auf den Rückstand und wird mutiger. Oczipka probiert es mit einer halbhohen Flanke, bei der Schonlau jedoch genau richtig steht und zur Ecke klärt. Diese verteidigt Glatzel im eigenen Strafraum souverän.

33. Min Das einzige Mittel der Bielefelder: Konter. Hack startet ein Solo bis in den Strafraum hinein, verdribbelt sich dann aber, weil er keinen Mitspieler zum Anspielen findet. Da war sicher mehr drin.

32. Min Der HSV zieht sich nicht etwa zurück seit der Führung, sondern steht weiter hoch und attackiert Bielefeld schon sehr früh. Die Folge: Die Gäste kommen kaum kontrolliert mit dem Ball in die gegnerische Hälfte. Hamburg macht und kontrolliert weiterhin das Spiel.

30. Min Glück für Bielefeld! Die Arminia verliert in der Vorwärtsbewegung den Ball an Glatzel, der sofort schnell schaltet und Jatta auf dem rechten Flügel mitnimmt. Dieser marschiert bis zur Grundlinie und flankt in die Mitte – aber zu unpräzise. Kein Abnehmer kommt an die Hereingabe ran.

29. Min Eine gute Nachricht für alle HSV-Fans: Noch nicht einmal hat Hamburg in dieser Saison nach einer 1:0-Führung verloren. Sage und schreibe 13 von 14 Führungen brachten die Hamburger ins Ziel, nur ein einziges Mal gab es danach nur ein Remis.

27. Min Die Führung hat sich der HSV erarbeitet. In der Anfangsphase waren die Hamburger die dominantere Mannschaft, ließen sich aber durch den vermeintlichen Rückstand, der dann wieder einkassiert wurde, etwas verunsichern. Nun aber bekommen die Fans die Belohnung für den lautstarken Support in der ersten halben Stunde.

26. Min Der HSV führt mit 1:0! Reis leitet den Angriff selbst ein, setzt sich gegen Vasiliadis und bedient Dompé auf dem linken Flügel. Dieser spielt den Ball in die Mitte auf Muheim, der einen Hackenpass genau in den Lauf von Reis spielt. Sein Schuss aus 14 Metern wird noch leicht abgefälscht und ist damit unhaltbar für Keeper Fraisl.

26. Min Tor für den HSV! Reis trifft zum 1:0!

24. Min Wie schon bei seinen letzten Auftritten mit HSV-Beteiligung steht Referee Siebert viel im Mittelpunkt. Bislang aber entschieden er und sein Team in letzter Konsequenz immer richtig.

23. Min Auch auf der Gegenseite gibt es Diskussionen. Glatzel wird von Jäkel etwas gestoßen, der HSV-Angreifer stößt dann zurück. Es wird etwas intensiver in den Zweikämpfen.

21. Min Siebert entscheidet sich: Er bleibt bei seiner Wahrnehmung. Kein Elfmeter für den HSV. Eine strittige Szene, aber sicher keine klare Fehlentscheidung und damit keinen Grund, die Entscheidung zu korrigieren.

20. Min Vasiliadis beschwert sich bei Schiedsrichter Siebert, weil er im Strafraum von Meffert offenbar gestoßen wurde. Und tatsächlich: Siebert geht auf Anraten des Videoassistenten nach draußen und sieht sich die Szene noch einmal an.

18. Min Bielefeld kontert über Hack, der bis zur Grundlinie läuft und aus spitzem Winkel abschließt. Heuer Fernandes macht das kurze Eck aber zu und klärt zur Ecke, die diesmal nichts einbringt.

17. Min Fast das 1:0 auf der Gegenseite! Ein Freistoß aus dem Halbfeld köpft David eigentlich relativ ungefährlich aufs Tor, wo Keeper Fraisl aber unsicher wirkt und den Ball nach vorne klatschen lässt. Deshalb kommt David erneut zum Abschluss, doch sein Abstauber wird gerade noch rechtzeitig geblockt.

15. Min Die Wiederholung mitsamt kalibrierter Linie zeigt: Die Entscheidung ist richtig. Jäkel stand gut einen halben Meter in der verbotenen Zone. Für die Zurücknahme des Treffers gab es übrigens kräftig Applaus von HSV-Coach Walter für das Schiedsrichtergespann.

14. Min Der HSV kann durchatmen. Nach einer Ecke der Gäste kommt Hack aus dem Rückraum zum Abschluss. Heuer Fernandes kann den verdeckten Schuss parieren, doch Jäkel steht richtig und staubt ab. Glück für die Hamburger aber: Beim Schuss von Hack stand Jäkel im Abseits. Der Videoassistent schaltet sich ein und nimmt den Treffer zurück.

13. Min Die Arminia führt! Die erste Standardsituation und die erste Halbchance in diesem Spiel für die Gäste führt zum vermeintlichen 0:1 – doch der Treffer zählt nicht!

13. Min Tor für Bielefeld! Jäkel macht das 0:1 – aber das Tor zählt nicht!

11. Min Szenenapplaus gab es gerade für Ludovit Reis. Nach einem Zuspiel in seinen Rücken tanzte er an der Mittellinie seinen Gegenspieler mit einer sehenswerten Pirouette aus und spielte dann den Ball mit der Hacke. Eine Einlage für die Galerie.

9. Min Auch defensiv stehen die Hamburger sehr sicher in den ersten neun Minuten, attackieren Bielefeld sofort, wenn die Gäste mal am Ball sind. Unglaubliche 75 Prozent Ballbesitz entfällt bisher auf den HSV.

8. Min Der HSV hat den besseren Start erwischt. Jatta spielt sich über die rechte Seite durch und bedient Muheim, der zentral aus 25 Metern abschließt. Er trifft die Kugel aber nicht richtig, der Ball kullert rechts am Tor vorbei. Muheim bleibt also ohne Saisontor bislang.

6. Min Klünter kommt im Strafraum im Laufduell mit Muheim zu Fall. Der Kontakt am Fuß war zwar da, aber sehr harmlos. Der Videoassistent überprüft die Szene kurz, bestätigt dann aber die Entscheidung von Schiedsrichter Siebert: kein Foul. Abstoß.

5. Min Die Stimmung im Stadion ist ausgezeichnet, die mindestens 56.000 Fans singen von der ersten Sekunde lautstark. Eine außergewöhnliche Kulisse für ein „normales“ Zweitliga-Spiel.

3. Min Dompé verliert in der Vorwärtsbewegung den Ball an Vasiliadis, der das Spiel für die Gäste schnell macht. Die Hereingabe von Oczipka ist dann aber zu unpräzise und landet im Toraus.

2. Min Erste gute Chance! Jatta steckt den Ball auf der rechten Seite durch auf Heyer, der im richtigen Moment startet und nicht im Abseits steht. An der Grundlinie schlägt er eine scharfe Flanke flach vors Tor. Arminia-Keeper Fraisl kommt gerade noch mit den Fingerspitzen ran.

1. Min Und der HSV gibt direkt Vollgas. Dompé flankt von der linken Seite in die Mitte, Glatzel verpasst knapp. Kommt der Ball präziser ins Zentrum, wird es sofort gefährlich.

1. Min Los geht’s!

Anpfiff!