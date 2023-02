St. Pauli – Rostock 1:0: Raketen, Böller, Pyro: Kiezklub gewinnt wildes Spiel

Der FC St. Pauli hat seine beeindruckende Siegesserie weiter fortgesetzt. Nach vier Siegen aus den ersten vier Spielen der Rückrunde legte die Mannschaft von Trainer Fabian Hürzeler an dessen 30. Geburtstag auch gegen den Erzrivalen Hansa Rostock nach und siegte mit 1:0 (1:0) am Millerntor. Jackson Irvine (26.) erzielte den einzigen Treffer einer Partie, die von viel Pyrotechnik, Böllern und Raketen überschattet wurde. Die zweite Halbzeit musste wegen eines Feuerwerks im Gästeblock deutlich verspätet beginnen, ein Ordner von St. Pauli musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Am bis auf den letzten Platz ausverkauften Millerntor begann es schon genau so, wie man es vom Duell der beiden rivalisierten Klubs erwartet hatte: mit viel Feuerwerk und Pyrotechnik. Ein paar Minuten musste Schiedsrichter Benjamin Brand (Unterspiesheim) warten, bis der hauptsächlich blaue Rauch verzogen war und er das Spiel freigeben konnte.

Auch sportlich waren die Gäste aus Rostock diejenigen, die das erste Ausrufezeichen setzten: Nach einem Ballgewinn am gegnerischen Strafraum scheiterte Kai Pröger mit einem Schlenzer am Pfosten (12.). St. Pauli-Keeper Nikola Vasilj war mit den Fingerspitzen noch am Ball gewesen.

Mit der ersten richtig gefährlichen Chance ging St. Pauli dann aber in Führung. Jackson Irvine köpfte eine Flanke von Oladapo Afolayan aus vollem Lauf wuchtig zum 1:0 ins Tor (26.). Der Startschuss für eine Phase, in der die Kiezkicker das klar bessere Team waren und vor allem durch Lukas Daschner (29.) hätten nachlegen können.

Kurz vor der Pause aber hatten die Braun-Weißen ein weiteres Mal Alu-Glück: Haris Duljevic (45./Vasilj hält) und John Verhoek (45.+1/Latte) vergaben eine XXL-Doppelchance zum Ausgleich für Rostock.

Der zweite Durchgang begann abermals verspätet, weil minutenlang Raketen und Böller aus dem Gästeblock aufs Spielfeld flogen. Zahlreiche Sicherheitskräfte mussten aufs Spielfeld rücken. Ein St. Pauli-Ordner verletzte sich nach Vereinsangaben dabei und musste ins Krankenhaus gebracht werden, weil er von einem „Keramikteil“ getroffen wurde.

Nach knapp zehn Minuten konnte die Partie dann aber weitergehen, auch wenn das Spiel auf dem Feld neben intensiven Zweikampfduellen kaum Höhepunkte bot. Einzig Marcel Hartel (68.) hatte eine gute Chance zum zweiten Tor, schloss aber zu harmlos ab.

In der Schlussphase verwaltete der Kiezklub den knappen Vorsprung lediglich, es häuften sich zwar die Gelben Karten, aber nicht die Chancen für die Gäste zum Ausgleich. Hansa bemühte sich und wechselte mehrfach offensiv, konnte aber nicht mehr ernsthaft gefährlich werden.

Damit baut St. Pauli seine Siegesserie unter Coach Hürzeler weiter aus, der nun fünf Siege aus einen ersten fünf Spielen eingefahren hat und an seinem Geburtstag sogar auf Rang sieben in der Tabelle klettert. Rostock dagegen rutscht ab auf Platz 13 und hat jetzt nur noch vier Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge.

Das Spiel im Liveticker

Abpfiff!

90.+3 Min Jetzt brennt es auch im Block der Hausherren, viel roter Rauch und Feuer schmückt das Bild hinter dem eigenen Tor. Van Drongelen korrigiert die Position des Balles beim Freistoß und sieht Gelb.

90.+2 Min Und es gibt auch noch eine Verwarnung: Saliakas sieht für ein hartes Einsteigen an der Seitenlinie gegen den eingewechselten Fröling Gelb.

90.+1 Min Daschner hat vorzeitig Feierabend, Fazliji darf noch kurz mitmachen. Drei Minuten gibt es obendrauf.

90. Min Die regulären 90 Minuten sind abgelaufen, noch ist keine Nachspielzeit angezeigt. Die Kiezkicker werden gleich noch mal wechseln, um weiter Zeit von der Uhr zu nehmen.

88. Min Die Gäste probieren es jetzt mit langen Bällen, die aber allesamt nicht ankommen. Das ist zu wenig, um noch gefährlich zu werden in den letzten Minuten des Spiels.

87. Min Drei Minuten noch. Rostock fällt zu wenig ein, St. Pauli hält das Spiel jetzt wieder mehr vom eigenen Strafraum weg.

86. Min Rostock wechselt gezwungenermaßen also noch einmal aus, der angeschlagene Ananou wird von Munsy ersetzt – von einem weiteren Angreifer.

85. Min Ananou liegt am Boden und kann offenbar nicht weitermachen. Er scheint sich ohne Gegnereinwirkung verletzt zu haben und hüpft unrund vom Feld.

84. Min Während die letzten Minuten auf dem Feld laufen, teilt St. Pauli bei Twitter mit, dass beim Pyro-Feuerwerk vor Beginn der 2. Halbzeit ein Ordner des Kiezklubs verletzt und ins Krankenhaus gebracht wurde. Er sei von einem „Keramikteil“ getroffen worden, heißt es von St. Pauli.

83. Min Die Schlussphase ist angebrochen. Hansa will den Ausgleich, St. Pauli konzentriert sich aufs Verteidigen des knappen Vorsprungs. Was geht noch am Millerntor?

81. Min Es war die letzte Aktion von Afolayan, der Vorbereiter des einzigen Treffers geht runter. Für ihn ist Maurides in der Schlussphase nun auf dem Rasen.

80. Min Nächste kleine Diskussionsrunde, nachdem Ingelsson einen Konter über Afolayan unterbindet. Das gibt ebenfalls Gelb.

79. Min Das werden hier noch ganz brenzlige Minuten. Die Gäste von der Ostsee werfen jetzt alles nach vorne, St. Pauli wackelt in dieser Phase.

78. Min Riesenchance! Rostock kontert über die rechte Seite. Schröter bedient Verhoek, der aus zehn Metern flach abschließen darf – doch Vasilj ist mit dem Fuß gerade noch zur Stelle.

77. Min Noch hat Rostock sich aber nicht aufgegeben. Van Drongelen kurbelt jetzt immer wieder das Offensivspiel an, die Gäste rücken auf und schnüren St. Pauli mehr und mehr hinten rein.

75. Min Bleibt es dabei, stünde St. Pauli tatsächlich vor dem fünften Sieg im fünften Spiel unter Trainer Fabian Hürzeler – und das an dessen 30. Geburtstag. Es wäre, wenn es denn so kommt, sicher ein gutes Geburtstagsgeschenk für den Coach.

73. Min Pröger verlässt für ihn das Feld. Schröter ist nun dabei. Kurios: Es ist sein elfter Einsatz in dieser Saison, zum elften Mal läuft er als Joker auf.

72. Min Rostock wird gleich ein weiteres Mal wechseln, mit Schröter steht ein weiterer Offensivmann parat. Rostock setzt jetzt alles auf Angriff.

71. Min Und ein weiteres Mal zeigt Schiedsrichter Brand die Gelbe Karte: Diesmal erwischt es Dressel, der im Mittelfeld im Fallen die Hose von Irvine festhält.

69. Min Auffällig ist, dass St. Pauli jetzt versucht, das Geschehen so weit wie möglich vom eigenen Strafraum wegzuhalten, ohne dabei aber zu sehr ins Risiko zu gehen. Es ist mehr ein Verwalten des knappen Vorsprungs.

68. Min Das muss das 2:0 sein! Paqarada spielt einen intelligenten Pass in die Gasse und setzt Otto ein, der mit der Sohle auf Hartel auflegt. Dessen Flachschuss aus 14 Metern ist aber zu zentral und damit zu ungefährlich für den aufmerksamen Kolke. Da war deutlich mehr drin.

66. Min Während im ersten Durchgang noch vieles sehr fair zuging, häufen sich jetzt die Freistoßpfiffe und die Aufschreie von den Bänken und den Rängen. Mehr als intensive Zweikampfduelle gibt es für die Fans aber aktuell nicht zu sehen.

64. Min Bitter übrigens: Während es für Mets erst die zweite Verwarnung ist, kassierte Verhoek fürs Meckern seine fünfte Gelbe und fehlt damit nächste Woche gegen Karlsruhe.

63. Min Die Rostocker reklamieren, wollen eine Notbremse gesehen haben, aber Medic war in unmittelbarer Nähe. Eine Notbremse war es daher nicht. Verhoek jedoch beschwert sich so vehement, dass er ebenfalls verwarnt wird.

63. Min Gefährlicher Gegenangriff über Ingelsson, der Pröger mit einem Steilpass sucht. Mets zieht ihn zu Boden und sieht dafür ebenfalls Gelb.

62. Min Es ist ruhiger geworden in den Strafräumen, vieles spielt sich jetzt im Mittelfeld ab. Paqarada probiert es mal aus der Distanz, Roßbach steht aber im Weg und blockt den Schuss.

60. Min Nach einer Stunde gibt es die erste Verwarnung des Spiels. Schumacher stoppt Daschner in einem Konter und sieht für das taktische Vergehen zurecht die Gelbe Karte. Es ist seine sechste in dieser Saison.

59. Min St. Pauli macht nicht mehr als nötig, Rostock nähert sich so langsam an und verlagert das Spiel Schritt für Schritt in die Hälfte der Gastgeber. Das könnte noch spannend werden.

57. Min Während es auf dem Feld gerade etwas ruhiger zugeht, raucht es im Gästeblock übrigens schon wieder. Diesmal scheint es aber „nur“ ein Leuchtfeuer zu sein, also kein Grund, die Partie zu unterbrechen.

55. Min Indes hat Rostock ein wenig die Kontrolle über das Geschehen übernommen, hat jetzt weitaus häufiger den Ball als noch vor dem Seitenwechsel. Der Dreifachwechsel scheint sich auszuzahlen.

54. Min Jetzt ist es soweit: Metcalfe geht tatsächlich runter, Otto ersetzt ihn.

53. Min Es sieht übrigens so aus, als könnte Metcalfe nicht weitermachen. Immer wieder fasst er sich an den rechten Arm, zumeist an den Ellbogen. Otto macht sich bereit.

52. Min Rostock hat durch die Hereinnahme von Ingelsson umgestellt und agiert jetzt mit einer Doppelspitze. Das Zeichen ist klar: Aufgeben will sich Hansa noch nicht.

51. Min Das viele Feuer im Fanblock hat sich offenbar auch auf das Feld übertragen, die Zweikämpfe werden weiter intensiv geführt. Es ist aber weiterhin keine unfaire Begegnung, noch gab es keine Gelbe Karte.

49. Min Warum nicht! Paqarada schließt aus 25 Metern einfach mal ab, der Schuss fliegt aber weiter über das Tor. Immerhin ein erster Versuch im zweiten Durchgang.

48. Min Metcalfe hat im Duell mit van Drongelen einen Schlag abbekommen und bleibt erst mal liegen. Er hält sich den rechten Arm, kann aber wohl weitermachen.

46. Min Zum Sportlichen: Rostock hat in der Pause dreifach gewechselt. Rhein, Ingelsson und Fröling sind neu dabei, Fröde, Malone und Duljevic dafür in der Kabine geblieben.

46. Min Mehr als zehn Minuten mussten wir warten, jetzt kann es endlich weitergehen.

Anpfiff zur 2. Halbzeit!

Hansa-Keeper Kolke ist zurück in seinem Tor und macht sich bereit für den Wiederanpfiff. Es bleibt zu hoffen, dass es die letzte Pyro-Verzögerung des Tages war.

Der schwarze Rauch ist ein bisschen abgezogen und die Ordner beginnen mit den Aufräumarbeiten im Strafraum. Es sieht so aus, als könnte es gleich endlich weitergehen.

Noch immer brennt es im Strafraum und im Zuschauerblock. Ein Böller flog jetzt knapp vor die Füße der Ordner. Es sind Szenen, die man an einem solchen Fußballnachmittag schlichtweg nicht braucht.

Der Unparteiische macht noch keine Anstalten, das Spiel wieder anzupfeifen. Inzwischen ist eine große Zahl von Ordnern auf dem Feld und versucht, die Anhänger im Gästeblock zu beruhigen. Irgendwann muss das Arsenal an Raketen und Böllern ja auch mal leer sein.

Im Strafraum brennt jetzt eine Rakete ab, die Ordner rücken an. Die Spieler haben sich am Mittelkreis versammelt und halten sich dort warm.

Das Millerntor ist voller schwarzem Rauch, es knallt und knallt und zahlreiche Raketen und Böller fliegen durch die Zuschauerränge. Ganz abgesehen davon, dass das verboten ist: Es ist auch wirklich gefährlich.

Noch kann das Spiel nicht weitergehen. Raketen fliegen aus dem Gästeblock aufs Spielfeld.

Pause am Millerntor! Der FC St. Pauli führt nach 45 Minuten mit 1:0 gegen Hansa Rostock – und das war bis kurz vor dem Seitenwechsel auch verdient. Nach dem Treffer von Jackson Irvine (26.) waren die Kiezkicker drauf und dran, das zweite Tor nachzulegen. Nachdem Rostocks Kai Pröger aber schon in der Anfangsphase den Pfosten getroffen hatte (12.), hatten Haris Duljevic (45./Vasilj hält) und John Verhoek (45.+1/Latte) gerade noch die Riesenchance zum Ausgleich. Bei aller Überlegenheit von St. Pauli zeigte sich soeben deutlich: Die 1:0-Führung steht auf wackeligen Beinen, denn es ist nur ein Tor. Alles ist noch offen – und in einer Viertelstunde geht’s weiter.

Halbzeit!

45.+1 Min Latte! Wieder ist die Ecke brandgefährlich, Verhoek ist völlig alleine und setzt seinen Kopfball an die Latte. Glück für St. Pauli!

45. Min Duljevic fast mit dem Ausgleich! Nach einer Ecke steigt Duljevic am höchsten und köpft wuchtig aufs Tor, Vasilj ist aber zur Stelle und wehrt zur nächsten Ecke ab.

43. Min Wenige Minuten noch bis zum Seitenwechsel. Es bleibt dabei: St. Pauli ist dem zweiten Tor weitaus näher als die Gäste dem Ausgleich. Eigentlich scheint das 2:0 nur eine Frage der Zeit – zugleich ist der knappe Vorsprung, wenn der Kiezklub aus dieser Phase nichts Zählbares macht, eben sehr knapp und gefährlich.

41. Min Medic! Der mit aufgerückte Verteidiger erreicht die Paqarada-Freistoß-Hereingabe am zweiten Pfosten mit dem Fuß, schiebt ihn aber zu unplatziert aufs Tor. Kolke steht richtig und begräbt den Ball unter sich.

40. Min Ananou rutscht mit einer Grätsche in Hartel rein, spielt auch ein bisschen den Ball, aber auch sehr viel den Fuß des Gegners. Gute Freistoßgelegenheit zentral vor dem Strafraum der Rostocker.

39. Min St. Pauli drängt auf das zweite Tor. Saliakas flankt – diesmal ausnahmsweise von der rechten Seite – mit viel Schnitt in die Mitte, wo Daschner lauert, aber nicht hoch genug steigt, um an die Hereingabe zu kommen. Kommt er ran, wird es brandgefährlich. So rutscht ihm die Kugel über den Scheitel ins Toraus.

37. Min Wieder geht es über Links, Paqarada flankt scharf in die Mitte. Dort steht aber einmal mehr van Drongelen, der alle Hände und Füße und Köpfe voll zu tun hat, und köpft den Ball aus der Gefahrenzone.

36. Min Kurios: Rostock gewinnt eigentlich mehr Zweikämpfe als St. Pauli (52 Prozent), ist aber weiterhin nur zu einem Drittel der Zeit am Ball. Die Gäste müssen sich zwangsläufig etwas einfallen lassen.

34. Min In dieser Phase scheint es nur eine Frage der Zeit, bis St. Pauli das zweite Tor nachlegt. Vor allem über die linke Seite mit Paqarada und Afolayan marschieren die Kiezkicker ein ums andere Mal nach vorne, Hansas Ananou und Malone wirken überfordert auf ihrer Seite.

33. Min Rostock tut sich seit dem Treffer noch schwerer mit einem immer selbstbewusster aufspielenden Gegner. St. Pauli kommt wieder über Afolayan, dessen Flanke von einem langen Bein von van Drongelen gerade noch zur Ecke geklärt werden kann.

31. Min Nach einer missglückten Flanke von Saliakas probiert es Hartel mal volley aus der Distanz – mit viel Risiko und viel Selbstvertrauen. Der Versuch fliegt aber einige Meter über die Querlatte in den Fangzaun.

30. Min Wenig überraschend ist, dass die St. Pauli-Anhänger am Millerntor jetzt noch lauter geworden sind seit dem Führungstor. So gefällt dem heimischen Anhang die Partie gegen den Erzrivalen noch besser.

29. Min Was war das denn? Das muss zwingend das 2:0 sein! Kolke spielt einen Abstoß genau in den Fuß von Afolayan, der Malone umkurvt und querlegt für Daschner. Van Drongelen wirft sich in dessen Schuss aus wenigen Metern und verhindert das zweite Tor, auch beim zweiten Versuch von Daschner liegt van Drongelen im Weg. Der dritte Versuch von Afolayan landet am Außenpfosten. Was für eine Szene!

27. Min Wieder einmal präsentiert sich St. Pauli maximal effektiv. Erste Chance, erstes Tor – so hat sich Geburtstagskind Fabian Hürzeler das mutmaßlich von seinem Team vorgestellt.

26. Min St. Pauli führt! Mit der ersten gefährlichen Situation des Spiels trifft der Kapitän zum 1:0. Paqarada legt vor der Abwehrreihe quer auf Hartel, der den Ball weiterleitet auf Afolayan. Dessen Flanke ist punktgenau in Richtung Elfmeterpunkt, wo Irvine mit viel Geschwindigkeit einläuft und aus vollem Lauf wuchtig einköpft. Kolke im Rostocker Tor ist ohne Chance.

26. Min Tor für St. Pauli! Irvine trifft zum 1:0!

25. Min Bei aller Intensität der Zweikämpfe und kleinerer Rudelbildungen bleibt es aber eine weitestgehend faire Begegnung. Noch gab es keinen Grund für Verwarnungen oder mehr.

23. Min Kleine Rudelbildung an der Seitenlinie, weil Verhoek sehr energisch seinen Gegenspieler Medic attackiert. Dann mischt auch Irvine mit und sieht Verhoek tief in die Augen. Referee Brand geht dazwischen und beruhigt die Gemüter. Weiter geht’s.

22. Min St. Pauli ist das bessere Team in dieser Anfangsphase. Was fehlt, ist bislang noch die erste richtig gute Torchance für die Gastgeber. Rostock steht sehr tief und sehr sicher in der Abwehr.

21. Min Irvine verlagert das Spiel auf die linke Seite und auf Afolayan, der wieder diagonal auf Saliakas spielt. Dessen Flanke fliegt scharf in den Strafraum, findet aber keinen Abnehmer in Braun und Weiß.

19. Min In den ersten 19 Minuten hatten die Kiezkicker 66 Prozent Ballbesitz, legen sich besonders in den vergangenen Minuten den Gegner immer mehr zurecht. So richtig gefährlich wurde es aber bislang nur einmal – und das auf der Gegenseite.

18. Min Jetzt werden auch die Zweikämpfe etwas intensiver. Smith und Pröger krachen bei einem Luftduell ineinander und bleiben beide kurz liegen. Schiedsrichter Brand übermittelt beiden ein paar ernste Worte, kommt aber mit der verbalen Lösung aus.

16. Min Wieder knapp! Erneut lässt sich Vasilj viel Zeit bei einem Rückpass und wird von Verhoek attackiert. In höchster Not kann er die Kugel noch vor dem Hansa-Angreifer wegspitzeln. Macht er das noch häufiger, könnte das irgendwann schiefgehen.

15. Min St. Pauli ist bemüht, die Kontrolle über das Spiel zu übernehmen. Der Ball läuft viel durch die Reihen der Gastgeber, Rostock läuft zumeist nur hinterher.

13. Min Jetzt hat auch St. Pauli seine erste Halbchance, der Abschluss von Afolayan war aber weitaus weniger gefährlich als der von Pröger auf der Gegenseite. Der Schuss nämlich ist zu kraftlos und kein Problem für Kolke im Rostocker Tor.

12. Min Pfosten! Hartel verliert am eigenen Strafraum den Ball an Verhoek, der sofort schnell schaltet und Pröger einsetzt. Der Torschütze aus dem Hinspiel schlenzt die Kugel aufs Tor und trifft den rechten Pfosten. Vasilj war möglicherweise mit den Fingerspitzen noch dran.

11. Min Die Eckballvariante ist spannend und findet in Metcalfe im Rückraum seine Endstation. Van Drongelen kann seinen Schuss aber gerade noch abblocken.

10. Min Wieder Freistoß aus ähnlicher Position für die Kiezkicker, wieder getreten von Paqarada, diesmal aber höher und gefährlicher. Rostock klärt zur ersten Ecke in diesem Spiel.

8. Min Paqarada tritt an, doch die Freistoßflanke ist zu flach und kein Problem für Ananou, der richtig steht und den Ball aus dem Strafraum klären kann.

7. Min Afolayan bekommt von Malone einen Schubser auf der linken Seite und bekommt zurecht einen Freistoß. Das könnte brenzlig werden für die Gäste.

6. Min Gute Gelegenheit für Rostock! Duljevic bricht auf dem linken Flügel durch, weil Medic falsch steht und ihn aus den Augen verliert. Smith rutscht jedoch in die flache Hereingabe rein und klärt mustergültig. Das war wichtig, weil hinter ihm Verhoek lauerte.

4. Min Erster Halb-Abschluss von St. Pauli, der mit aufgerückte Saliakas probiert es aus 30 Metern. Der Schuss wird aber von der sehr tief stehenden Rostocker Abwehr abgeblockt.

3. Min Mutig von Vasilj, der einen Rückpass riskant flach durch die Mitte nach vorne spielt. Kein Hansa-Angreifer bekommt aber sein Bein dazwischen.

2. Min Der Rauch hat sich inzwischen etwas verzogen, die Fans der ganz in braun gekleideten Gastgeber skandieren sofort lautstark „St. Pauli, St. Pauli“. Die Stimmung hier am Millerntor ist an diesem Nachmittag eine besondere.

1. Min Die Partie beginnt! Mit etwa drei Minuten Verspätung geht es im dichten Nebel von St. Pauli los mit Fußball.

Anpfiff!