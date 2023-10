Wiesbaden – HSV im Liveticker: Stolpert Hamburg über den nächsten Aufsteiger?

Der HSV will seinen Aufsteiger-Fluch in dieser Saison besiegen und endlich den nächsten Auswärtssieg einfahren. Nach zuletzt zwei Niederlagen beim SV Elversberg (1:2) und beim VfL Osnabrück (1:2) wartet mit Wehen Wiesbaden nun der dritte Aufsteiger aus der 3. Liga auf die Mannschaft von Trainer Tim Walter. Die Hamburger, vor dem Spieltag auf Platz zwei hinter dem Stadtrivalen FC St. Pauli, wollen in der 2. Bundesliga nun auch auswärts wieder in die Spur kommen. Mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie keine entscheidenden Szenen der Partie.

