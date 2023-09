HSV – Düsseldorf im Liveticker: Findet Hamburg am Geburtstag wieder in die Spur?

Der HSV möchte nach zuletzt zwei empfindlichen Niederlagen in der 2. Bundesliga wieder in die Spur finden. Die Mannschaft von Trainer Tim Walter hofft nach den Pleiten bei den Aufsteigern SV Elversberg (1:2) und VfL Osnabrück (1:2) endlich wieder auf einen Sieg, um die erste Mini-Krise der Saison hinter sich zu lassen. Am 136. Geburtstag des Vereins empfangen die Hamburger allerdings ausgerechnet Tabellenführer Fortuna Düsseldorf im heimischen Volksparkstadion. Mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie keine entscheidenden Szenen der Partie.

Das Spiel im Liveticker