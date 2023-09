„Ausreichend Wut im Bauch“: Was Ex-HSV-Trainer Thioune im Volkspark erwartet

Zuletzt ist der HSV in die Spiele der Zweiten Liga immer wieder als mehr oder weniger klarer Favorit gegangen. Das ändert sich nun. Mit Fortuna Düsseldorf kommt der aktuelle Spitzenreiter in den Volkspark.

Und das ist mehr als nur eine Momentaufnahme. Auch in der Jahrestabelle 2023 liegen die Düsseldorfer vor dem HSV.

Fortuna Düsseldorf hat nur zwei der letzten 20 Spiele verloren

Saisonübergreifend hat die Fortuna nur zwei der vergangenen 20 Liga-Spiele verloren. „Wir sind derzeit in einer Verfassung, in der wir immer auch auswärts punkten können“, sagt Düsseldorf-Trainer Daniel Thioune, der das Spiel bei seinem Ex-Verein zumindest nicht verlieren will.

Dass der HSV zuletzt in Elversberg und Osnabrück zwei große Enttäuschungen erlebt hat, sieht Thioune nicht als Chance, sondern mehr als Gefahr. „Wir dürfen die letzten beiden Spiele des HSV nicht für uns so heranziehen, dass das für uns ein Selbstläufer werden könnte“, so Thioune. Mit Blick auf die Hamburger fügt er hinzu. „Ich glaube, dass ausreichend Wut im Bauch sein wird. Wir müssen dem Gegner den Respekt entgegenbringen, den er verdient. Der HSV war in diesem Jahr maximal dominant im Volkspark.“

Thioune erwartet einen wütenden HSV. Doch beeinflussen lassen will er sich davon nicht. Seine Ansage: „Wir müssen bei uns bleiben und unsere Energie auf den Platz bringen. Ich würde gerne auch auf der Rückfahrt noch vor dem HSV stehen.“