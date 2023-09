Elversberg – HSV im Liveticker: Gewinnt Hamburg auch in der Provinz im Saarland?

Der HSV will nach der Länderspielpause nahtlos an den starken Saisonstart in der 2. Bundesliga anknüpfen. Die Mannschaft von Trainer Tim Walter thront nach vier Siegen und einem Remis noch immer ungeschlagen an der Tabellenspitze. Beim Zweitliga-Neuling SV Elversberg 07 hoffen die Hamburger auf den nächsten Sieg in dieser Saison und die Verteidigung der Tabellenführung im Waldstadion an der Kaiserlinde. Mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie keine entscheidenden Szenen der Partie.

Das Spiel im Liveticker