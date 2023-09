Osnabrück – HSV im Liveticker: Hamburg will den Fluch an der Bremer Brücke beenden

Nach der 1:2-Pleite bei der SV Elversberg will der HSV beim nächsten Aufsteiger zurück in die Spur finden. Doch die Vorzeichen vor dem Gastspiel beim VfL Osnabrück könnten besser sein. Die Hamburger reisen ohne Miro Muheim und Immanuel Pherai an die Bremer Brücke. Der Ort, an dem die Rothosen schon seit 35 Jahren nicht mehr gewinnen konnten. Anstoß ist um 18.30 Uhr, im MOPO-Liveticker verpassen Sie keine wichtige Szene.

Das Spiel im Liveticker