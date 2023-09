„Gehen kein Risiko ein“: HSV-Trainer Walter verkündet schlechte Nachricht

Eine gute HSV-Nachricht, die man beim Blick auf den Trainingsplatz schon erahnen konnte, aber auch eine schlechte hatte Tim Walter am Mittwoch zu verkünden. Die schlechte zuerst: „Ich denke nicht, dass er in Osnabrück dabei sein wird“, sagte der Trainer zu Immanuel Pherai. „Wir gehen bei ihm kein Risiko ein.“

Der Niederländer laboriert seit Wochen an einem Bruch des kleinen Zehs, nach dem Spiel in Elversberg verschlimmerten sich die Schmerzen aber und sorgen nun dafür, dass Pherai am Freitag beim VfL Osnabrück (18.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) passen muss. Auch Miro Muheim wird nicht dabei sein.

Pherai fehlt dem HSV in Osnabrück – Schonlau ist fit

Ran an der Bremer Brücke kann dagegen Sebastian Schonlau, der sich vergangenen Samstag zwar vorzeitig auswechseln ließ – am Mittwoch aber wieder normal trainieren konnte. Der Kapitän hat die Waden-Probleme, wegen denen er schon in der Vorbereitung sowie zu Saisonbeginn zuschauen musste, wieder überwunden.