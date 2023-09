HSV-Profi Pherai spielt mit schmerzhafter Verletzung

Kurz war er, der Arbeitstag des Immanuel Pherai am Sonntag. Der Niederländer, der beim 1:2 in Elversberg zur Halbzeit für den schwachen László Bénes eingewechselt, brach das Spielersatztraining nach knapp 20 Minuten ab. Wie sich herausstellte, spielt Pherai seit geraumer Zeit mit einem gebrochenen kleinen Zeh – der am Tag nach dem Elversberg-Spiel besonders schmerzte.

Beim Aufsteiger sorgte der 22-Jährige, der im Sommer für 750.000 Euro von Eintracht Braunschweig kam, nach seiner Einwechslung durchaus für Schwung, wartet aber dennoch weiterhin auf seine zweite Torbeteiligung im HSV-Trikot.

Pherai steht dem HSV in Osnabrück zur Verfügung

Die erste war ihm direkt zum Auftakt gegen Schalke (5:3) gelungen, nach zwei Startelfeinsätzen setzten ihn muskuläre Probleme außer Gefecht. Die Spielzeit für den Mittelfeldspieler wurde knapper, in Elversberg bekam Pherai mal wieder die Chance, sollte helfen, für die Wende sorgen. Die blieb aus.

An der Kaiserlinde soll der Zeh Pherai übrigens nicht beeinträchtigt haben – auch ein Einsatz am kommenden Freitag beim VfL Osnabrück sei nicht gefährdet.