Diagnose da: So schlimm hat es HSV-Verteidiger Miro Muheim erwischt

Nach 50 Minuten war für Miro Muheim am Wochenende das Gastspiel in Elversberg vorbei. Auf Krücken musste Muheim das Stadion verlassen, nachdem er von Gegenspieler Paul Wanner bei einem Zweikampf am rechten Knöchel erwischt wurde. Die Sorgen um den 25-Jährigen waren groß, am Montagabend gab es immerhin leichte Entwarnung: Muheim hat sich eine schwere Bänderzerrung sowie eine Kapselverletzung im rechten Sprunggelenk zugezogen.

Eine Diagnose, die sich zwar schmerzhaft anhört, in Hamburg aber für Erleichterung gesorgt hat. Da Muheim keinen Riss erlitten hat, werden die Rothosen die Verletzung nun von Tag zu Tag neu evaluieren. Sogar ein Einsatz am Freitag in Osnabrück ist nicht komplett ausgeschlossen, wobei dieser für Muheim wohl noch zu früh kommen wird.

Muheim fällt wohl gegen Osnabrück aus – Heyer die erste Alternative

Die erste Alternative bei einem Muheim-Ausfall wäre Moritz Heyer, der in der Vergangenheit schon mehrfach auch links in der Abwehr ausgeholfen hat.

Ein Einsatz gegen seinen Ex-Verein Osnabrück würde für Heyer direkt ein besonderer werden.