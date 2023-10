Wehen nach der Party: Über den nächsten Gegner will der HSV gar nicht sprechen

Die Freude und Erleichterung im Volkspark waren nach dem 1:0 gegen Düsseldorf groß. Viel über den nächsten Gegner sprechen wollten sie beim HSV aber lieber noch nicht. Denn das hätte wohl nicht zur positiven Stimmung gepasst.

Mit dem Gastspiel beim SV Wehen Wiesbaden geht es für die Hamburger am kommenden Samstag weiter. Und da werden direkt ganz üble Erinnerungen wach.

HSV: Robert Glatzels Appell vor Spiel gegen Wehen Wiesbaden

Auswärts bei einem Aufsteiger – diese Kombination liegt den Hamburgern überhaupt nicht. Die letzten vier Gastspiele bei einem Aufsteiger hat der HSV in der Zweiten Liga alle verloren. Dazu gehören auch die beiden enttäuschenden Auftritte vor dem Düsseldorf-Spiel, in Elversberg und in Osnabrück (jeweils 1:2).

Nun wartet in Wiesbaden der dritte Aufsteiger auf den HSV in dieser Saison. Robert Glatzel weiß: „Da darf es jetzt keine Überraschungen oder Ausreden mehr geben.”