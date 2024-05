HSV – St. Pauli im Liveticker: Gelingt dem Kiezklub der Aufstieg im Volkspark?

Es ist das Spiel aller Spiele in Hamburg: Der HSV trifft im 111. Derby auf den FC St. Pauli. Abgesehen von der auch sonst enormen Bedeutung dieser Begegnung ist das Derby an diesem Freitagabend auch von sportlich ganz großer Brisanz. Schließlich könnten die Kiezkicker in gleich mehreren Szenarien den Bundesliga-Aufstieg hier im Volksparkstadion feiern – was für den Stadtrivalen die vielleicht größte Derby-Demütigung aller Zeiten wäre. Nicht zuletzt deshalb wird es eine Partie mit maximaler Spannung für beide Vereine. Wer entscheidet das Hamburger Derby für sich? Mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie keine entscheidenden Szenen des Spiels.

Das Derby im Liveticker