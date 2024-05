„Ein geileres Spiel gibt’s nicht“: Baumgart träumte schon als Kind vom Derby

Freitagabend. Flutlicht. Restlos ausverkauftes Volksparkstadion. Saisonendspurt. Und dann auch noch das Derby gegen den FC St. Pauli. Bei HSV-Trainer Steffen Baumgart löst allein der Gedanke an diese Partie schon das berühmte Kribbeln aus. „Ein geileres Spiel gibt es nicht“, schwärmt der Hamburger Coach im Vorfeld des mit Spannung erwarteten Stadtduells (Freitag, 18.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de), das sogar ein Mitgrund für sein Engagement beim HSV gewesen sei: „Das Stadtderby ist für mich nicht nur etwas Besonderes, sondern das, worauf ich mich am meisten gefreut habe, als ich den Job hier übernommen habe.“

Baumgart, der seit seiner Kindheit HSV-Fan ist, träumte schon in jungem Alter davon, einmal bei dieser Partie aktiv dabei sein zu dürfen. „Ich freue mich auf das Spiel, weil ich das von klein auf immer haben wollte“, sagt der 52-Jährige und will dabei auch gar nicht zu sehr auf die Tabelle schielen: „Wenn wir mal ehrlich sind und alles außen vor lassen: Das kann für Hamburg und für den Hamburger Fußball ein Riesenabend werden. Zwei sehr, sehr gute Mannschaften auf dem Platz, das geilste Stadion, das du haben kannst, die Stimmung wird heiß – was willst du mehr?“

HSV-Trainer Baumgart will im Derby nicht der Depp sein

Dass St. Pauli im Volkspark möglicherweise den Aufstieg feiern und der HSV seine letzte Restchance auf den Relegationsplatz verlieren könnte, ist Baumgart durchaus bewusst. Doch auch der gebürtige Rostocker weiß, dass es am Freitagabend nur eine Wahrheit geben wird: „Eines steht fest: Wenn du das Derby gewinnst, bist du – egal wie die Tabellensituation ist – der Held. Und wenn du das Derby nicht gewinnst, bist du – egal wie die Tabellensituation ist – der Depp. Ich versuche also, weniger der Depp zu sein.“

Eine Marschroute, wie dem HSV das gegen den Stadtnachbarn und Tabellenführer gelingen soll, will Baumgart seinem Team nicht vorgeben. „Jedes Derby hat seine Eigenheiten“, betont der Coach. „Ein Derby ist immer etwas Besonderes. Da gibt es kein Rezept. Klar ist nur: Wir wollen das Spiel mit aller Macht gewinnen.“ Schließlich steht auch sportlich viel auf dem Spiel für den HSV – es droht ein herber Rückschlag im Aufstiegsrennen plus eine Aufstiegsparty des Stadtrivalen im eigenen Stadion. Angst vor einem solchen Szenario hat Baumgart aber nicht: „Ich glaube nicht, dass Angst in irgendeiner Form ein guter Ratgeber ist. Fußball und Angst passen nicht zusammen.“

Das könnte Sie auch interessieren: Bénes-Transfer in die Türkei? HSV-Trainer Baumgart reagiert darauf deutlich

Und zu Baumgart schon gar nicht. Bereits als Spieler erlebte der einstige Mittelstürmer zahlreiche Derbys gegen St. Pauli, damals allerdings mit Hansa Rostock. „Da habe ich einige heiße Duelle mitgemacht“, erinnert sich der frühere Rostocker Profi (mit kurzer Unterbrechung von 1994 bis 2002), der in seinen insgesamt sechs Duellen mit dem Kiezklub drei Tore und einen Assist beisteuerte. „Solche Spiele – das ist Fußball!“, sagt Baumgart. „Das kribbelt, ist doch klar. Wer mich kennt, der weiß, dass ich insgesamt sehr emotional bin und auf so ein Spiel natürlich entsprechend heiß, entsprechend geil. Das kann sich jeder vorstellen.“