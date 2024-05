Fit fürs Derby? Was St. Paulis Coach Hürzeler über Smith und Ritzka sagt

Seine Entwicklung ist inzwischen auch in seinem Heimatland registriert worden. Eigens wegen Eric Smith war ein Journalist aus Schweden zur Pressekonferenz des FC St. Pauli vorm Derby beim HSV (Freitag, 18.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) gereist, um sich nach der Bedeutung des Abwehrchefs für die Kiezkicker zu erkundigen. Dazu gab Fabian Hürzeler dann auch Auskunft, eine wichtigere Frage bezüglich des Spielers aber wurde schon vorher beantwortet.

Wie auch Lars Ritzka hatte Smith in den letzten beiden Partien verletzt passen müssen. Wie auch Ritzka war er am Montag auf den Trainingsplatz zurückgekehrt und hatte – wie Ritzka – auch am Dienstag bei den Kollegen sein können. „Tendenziell müssen wir da von Tag zu Tag abwarten“, begann Hürzeler seine Ausführungen, ließ dann aber doch eine klare Richtung durchblicken.

Eric Smith und Lars Ritzka zurück im St. Pauli-Training

„Sie haben beide gestern trainiert, konnten beide sprinten, haben also am Training teilgenommen“, bilanzierte er. Jetzt müsse man den Mittwoch abwarten, wie ihr Körper darauf reagiert hat, dann könne man neu entscheiden. Zwei Tage vor dem Spiel eine Entscheidung zu treffen, wäre zwar voreilig. „Aber grundsätzlich bin ich sehr positiv, dass sie dabei sind.“

Was natürlich großartig wäre, daran ließ der Coach auch bei der Nachfrage des schwedischen Reporters keine Zweifel aufkommen. „Eric ist mit der wichtigste Spieler bei mir“, erklärte der 31-Jährige, „weil er es am besten schafft, die Balance herzustellen zwischen einer defensiven Stabilität und offensiver Torgefahr.“ Smith sei das Bindeglied, „und er herausragende Fähigkeiten, die uns immer gut zu Gesicht stehen“.