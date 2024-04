Smith, Ritzka & Co.: So stehen die Derby-Chancen der verletzten Kiezkicker

Die Hoffnung war groß, dass sich die Personallage beim FC St. Pauli rechtzeitig zum Derby entscheidend entspannt. Und sie scheint sich zu erfüllen: Beim Training am Montag gab es gleich zwei Rückkehrer.

Von Beginn an mit auf dem Platz und bis zum Ende dabei war Lars Ritzka. Der Linksverteidiger, der sich beim 3:4 gegen die SV Elversberg eine muskuläre Verletzung nicht weiter definierter Art zugezogen hatte, machte das komplette Programm inklusive intensiver Spielformen mit, dürfte in jedem Fall am Freitag einsatzfähig sein.

St. Paulis Eric Smith trainierte noch separat

Eric Smith hingegen fehlte anfangs, kam erst eine halbe Stunde nach den Kollegen auf den Platz und trainierte dann unter der Anleitung von Athletiktrainer Thomas Barth individuell. Allerdings dergestalt, dass es nicht unwahrscheinlich ist, dass der Schwede am Dienstag wieder zum Team stoßen wird. Smith absolvierte alle erdenklichen Belastungsformen und ackerte auch dann noch, als die Mannschaft Feierabend hatte.

Und es gibt noch mehr positive Signale. Carlo Boukhalfa, der am Freitag gegen Rostock überraschend sein Kader-Comeback gegeben hatte und sogar eingewechselt wurde, ist endgültig beschwerdefrei und voll belastbar.

Auf dem besten Weg dorthin befindet sich erfreulicherweise auch Scott Banks. Der von einem Kreuzbandriss genesene Offensivmann absolvierte weite Teile der Einheit mit der Mannschaft, erst vor der intensiven Spielform stieg er aus und gesellte sich zu Eric Smith.

Neben Philipp Treu (Wadenbeinbruch) nicht dabei waren Simon Zoller, Erik Ahlstrand und Danel Sinani.