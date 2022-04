St. Pauli – Darmstadt 0:2: Aus dem Nichts! Holland erhöht per Traumtor für die Lilien

Die Wochen der Entscheidung, sie gehen los beim FC St. Pauli. Noch vier Spiele sind zu gehen, die nächsten drei dabei gegen direkte Konkurrenten im Aufstiegskampf. Das erste steigt an diesem Samstagabend (20.30 Uhr) gegen den SV Darmstadt. Die „Lilien“ liegen derzeit nur zwei Punkte hinter den Kiezkickern, mit einem Sieg könnte der Gegner auf fünf Punkte distanziert und damit im Aufstiegsrennen quasi ausgeschaltet werden. Ob St. Pauli das gelingt? Verpassen Sie im MOPO-Liveticker keine wichtige Szene.

St. Pauli geht mit einem Zwei-Tore-Rückstand in die Kabine. Darmstadt startete aktiver und verdiente sich so die frühe Führung, in der Folge aber übernahmen die Kiezkicker klar die Spielkontrolle und hatten durch Amenyido die große Chance zum Ausgleich (29.). Mitten in die Drangphase des FCSP hinein holte dann Darmstadts Holland den Hammer raus und stellte völlig aus dem Nichts auf 0:2. Das ist natürlich eine schwere Hypothek für die zweite Hälfte.

Abpfiff der ersten Halbzeit!

45.+1 Min Zwei Minuten gibt es extra.

45. Min Skarke ist mit der Hand am Ball, Freistoß für St. Pauli an der linke Außenlinie. Dieser segelt jedoch über alle hinweg.

43. Min Gelb für Skarke nach einem Foul im linken Halbfeld.

42. Min Burgstaller kommt im Strafraum zu Fall, Stegemann entscheidet aber sofort auf Weiterspielen. Im Anschluss tauschen der Österreicher und Isherwood noch ein paar Nettigkeiten aus.

41. Min Der Treffer zeigt Wirkung bei St. Pauli, der Offensivdrang aus den Minuten vor dem Treffer ist vorerst gebrochen.

38. Min Ganz bitter natürlich für die Kiezkicker, die hier eigentlich auf dem besten Wege zum Ausgleich schienen – und stattdessen nun einem Zwei-Tore-Rückstand hinterherlaufen.

35. Min Völlig aus dem Nichts das 2:0 für Darmstadt! Eine Ecke scheint eigentlich schon geklärt, doch Bader bringt das Spielgerät nochmal hinter die Kette, wo keiner Holland im Blick hat. Der Linksverteidiger bedankt sich und schweißt den Ball volley in die Lange Ecke. Ein Traumtor.

35. Min Tor für Darmstadt! Holland wuchtet den Ball in den Winkel!

33. Min Amenyido artistisch! Paqarada bringt eine Ecke lang ans hintere Ende des Strafraums, wo Kyereh die Kugel nochmal scharf macht. Am Ende steigt Amenyido zum Fallrückzieher hoch, bringt am Ende aber nur einen ungefährlichen Versuch in Schuhens Arme zustande.

32. Min Von Darmstadt kommt in den vergangenen Minuten offensiv kaum noch etwas, die Spielkontrolle gehört inzwischen klar den Boys in Brown.

29. Min Riesenchance für Amenyido! Burgstaller gibt in die Mitte zu Amenyido, der aus kurzer Distanz völlig frei abschließt, doch Bader wirft sich in letzter Sekunde in den Schuss.

27. Min Paqarada bringt eine Ecke von links, die aber keine Torgefahr bringt. Stattdessen muss Gjasula kurz behandelt werden.

24. Min St. Pauli nähert sich an. Becker löffelt den Ball aus dem Zentrum in den Strafraum zu Amenyido, der volles Risiko geht, sein Volley-Versuch kullert am Ende aber lediglich in die Arme von Schuhen.

22. Min Nach kurzem Kontakt mit den Video-Assistenten bleibt der FIFA-Referee bei seiner Entscheidung.

21. Min Aufregung bei St. Pauli, nachdem Burgstaller im Strafraum zu Fall kommt. Ein kleiner Kontakt mit Isherwood ist da, Stegemann entscheidet sich aber zunächst gegen einen Pfiff.

20. Min Der Konter läuft mit Kyereh über rechts, doch dessen Zuspiel ins Zentrum ist zu ungenau.

18. Min Irvine kommt im Mittelfeld gegen Kempe deutlich zu spät und sieht die erste Gelbe Karte der Partie.

15. Min Riskante Aktion von Vasilj, der den Ball unter Gegnerdruck annimmt und flach ins Mittelfeld spielt. Dort erobern die pressenden Darmstädter das Leder, mit vereinten Kräften kann St. Pauli aber doch klären.

14. Min Da war die erste Top-Chance für Kyereh! Der Ghanaer kommt vor dem Strafraum an den Ball und zieht ansatzlos ab, der Schuss streift nur hauchdünn links vorbei.

13. Min Gjasula spielt im Mittelfeld zuerst den Ball, trifft im Nachgang aber auch viel Burgstaller. Stegemann entscheidet auf Foul.

11. Min Davon unbeirrt greift St. Pauli sofort wieder an. Kyereh legt per Hacke auf Amenyido ab, der angerauscht kommt, aber entscheidend von Holland gestört wird.

8. Min Die erste Chance des Spiels – und die ist direkt drin! Skarke setzt seinen Körper auf rechts stark ein und gibt weiter zu Tietz, der knapp nicht im Abseits steht und in die Mitte gibt, wo Pfeiffer nur noch einschieben braucht.

8. Min Tor für Darmstadt! Pfeiffer markiert die Führung!

7. Min Darmstadt setzt sich vorne fest, eine Flanke von Mehlem bugsiert Ziereis aus der Gefahrenzone.

5. Min Mit etwas Glück prallt der Ball nach links zu Paqarada, der auf seiner Seite relativ viel Platz hat. Der Kosovare bringt das Spielgerät jedoch etwas überhastet in die Mitte, wo Isherwood klären kann.

4. Min Burgstaller kommt im Mittelfeld an den Ball und will schnell umschalten, Kyereh hatte jedoch andere Pläne, wodurch die Kugel wieder in den Reihen der Gäste ist.

1. Min Die ersten vorsichtigen Offensiv-Annäherungen gehören Darmstadt, ein Steilpass und wenig später eine Flanke können jedoch jeweils geklärt werden.

1. Min Los geht‘s! St. Pauli startet ganz in braun von rechts nach links.

Anpfiff!