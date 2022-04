Regensburg – HSV 2:4: Last-Minute-Tore entscheiden irres Spiel beim Jahn!

Der HSV hat sich in einem hochdramatischen Gastspiel bei Jahn Regensburg zurückgemeldet im Aufstiegskampf. Zunächst brachte Muheim den HSV schmeichelhaft in Front (23.), direkt nach der Pause besorgte Boukhalfa den verdienten Ausgleich (46.). Nach etwas mehr als einer Stunde brachte Suhonen die Hamburger zunächst erneut in Führung (66.), bis es dann kurz vor Schluss zum Wahnsinns-Finale kam, in welchem Albers (89.), Vagnoman (90.) und Kinsombi (90.+5) mit ihren Toren die Hauptrollen spielten.

Den deutlich besseren Start ins Spiel erwischten dabei die Gastgeber, die in der ersten Viertelstunde loslegten wie die Feuerwehr, dabei jedoch massenhaft Großchancen liegen ließen. Die Quittung folgte auf dem Fuße, als Muheim den HSV mit einem Traumtor zur schmeichelhaften Führung schoss (23.). In der Folge kamen die Hamburger besser ins Spiel, es entwickelte sich eine ausgeglichene Partie.

Nach der Pause machte es Regensburg dann wie schon in Durchgang eins, erdrückte den HSV in den ersten Minuten regelrecht – und konnte sich diesmal für den Aufwand belohnen. Unter gütiger Mithilfe von Moritz Heyer, der die Chance durch einen viel zu kurzen Rückpass auf Heuer Fernandes überhaupt erst entstehen ließ, besorgte Boukhalfa den Ausgleich (46.).

Es folgte erneut eine sehr ausgeglichene Phase mit leichten Vorteilen für den HSV, die nach etwas mehr als einer Stunde schließlich Anssi Suhonen mit einem weiteren tollen Treffer aus der Distanz veredeln konnte (66.). Was in den folgenden 20 Minuten passierte, kann gewissermaßen als die Ruhe vor dem Sturm eines irren Finals in diesem Spiel bezeichnet werden.

Den Anfang machte der Jahn, der nach einem Foul von David an Yilidirim in Person von Albers per Elfmeter ausglich (89.). Nach dem Wiederanstoß drängte der HSV aber gleich auf die erneute Führung – und wurde belohnt. Ein missglückter Abschluss von Alidou wurde zur unfreiwilligen Vorlage für Vagnoman, der aus kurzer Distanz zum 3:2 einschob. Es entwickelte sich eine höchst dramatische Nachspielzeit, der schlussendlich Kinsombi per Strafstoß die Krone aufsetzte (90.+5).

Damit liegt der HSV vor dem Topspiel zwischen St. Pauli und Darmstadt nur noch zwei Zähler hinter dem Relegationsplatz und ist damit – je nach Ergebnis am Abend – wieder mittendrin im Kampf um den Aufstieg.

Das Spiel im Liveticker

Abpfiff!

90.+5 Min Tor für den HSV! Kinsombi verwandelt mit Hilfe der Unterkante der Latte!

90.+5 Min Guwara legt Kittel im Sechzehner, es gibt Strafstoß Kinsombi tritt an. Albers sieht noch Gelb wegen Meckerns.

90.+5 Min Elfmeter für den HSV!

90.+4 Min Was für ein Drama im Jahnstadion! Jetzt rennt Regensburg wieder an!

90.+3. Min Der HSV kontert über Alidou und Vagnoman, am Ende kommt David aus zentraler Position zum Abschluss, zielt aber drüber.

90.+2. Min Es gibt fünf Minuten Nachspielzeit!

90. Min Wahnsinn in Regensburg! Muheim bringt eine Flanke von rechts, die am Elfmeterpunkt herunterfällt. Dort schlägt Alidou ein Luftloch und befördert den Ball zufällig zu Vagnoman, der aus kurzer Distanz links einschiebt.

90. Min Tor für den HSV! Vagnoman umgehend zum 3:2!

89. Min Albers schießt rechts unten ein und verlädt damit Heuer Fernandes.

89. Min Tor für Regensburg! Albers gleicht per Elfmeter aus!

87. Min Unübersichtliche Situation, die Hamburger beschweren sich lautstark. Gerach steht mit dem VAR in Kontakt. Es handelt sich wohl um ein Foulspiel – und die Entscheidung hat Bestand.

86. Min Es gibt Elfmeter für Regensburg!

85. Min Regensburg will den Ausgleich unbedingt, auf den HSV könnte hier in den letzten Minuten eine Abwehrschlacht zukommen. Es gibt Ecke für den Jahn.

84. Min Wekesser unterbaut Alidou im Luftzweikampf und sieht Gelb.

81. Min Yildirim dreht sich stark um seinen Gegenspieler und schließt ab, der Schuss ist aber leichte Beute für Heuer Fernandes.

80. Min Und auch Selimbegovic tauscht nochmal, Makridis ersetzt Boukhalfa.

80. Min Walter schöpft sein Wechsel-Kontingent aus, bringt Vagnoman und David für Jatta und Meffert.

79. Min Gelb für Heyer nach einem Foul an Yildirim.

78. Min Über Alidou und Kittel läuft der nächste Konter, Letzterer verpasst kommt mit seinem Abspiel auf Glatzel jedoch nicht durch. Da war deutlich mehr drin.

77. Min Die Schlussviertelstunde ist angebrochen, die beiden Chancen zuletzt zeigten, in welche Richtung das Spiel in den letzten Minuten gehen könnte: Der Jahn macht nochmal ordentlich Druck, muss dafür aber hinten etwas aufmachen, was den Hamburgern nochmal Räume zum Kontern geben könnte.

75. Min Auf der Gegenseite plötzlich Überzahl für den HSV. Der Ball kommt steil zum links startenden Alidou, der in die Mitte zieht und selbst abschließt, aber geblockt wird. Im Nachgang kommt nochmal Kittel zur Flanke, wo Jatta am zweiten Pfosten an den Ball kommt, den ball aus spitzem Winkel aber nicht mehr aufs Tor bekommt.

74. Min Und die nächste große Möglichkeit für die Bayern! Nach einer Ecke steigt Albers hoch, köpft aber den eigenen Mitspieler an. Den Rebound setzt er dann übers Tor.

72. Min Beinahe der Ausgleich! Wekesser legt im Strafraum links raus zum eingelaufenen Yildirim, der aus kurzer Distanz am herauseilenenden Heuer Fernandes scheitert.

70. Min Jetzt auch die ersten Wechsel auf Seiten der Gastgeber, Guwara und Yildirim kommen für Shipnoski und Gimber.

69. Min Regensburg will umgehend antworten, einem Kopfball aus halbrechter Position fehlt es jedoch an Druck. Heuer Fernandes hat das Spielgerät sicher.

67. Min Direkt darauf ist Schluss für den Finnen, er fällt einem Doppelwechsel zum Opfer. Für Suhonen und Kaufmann kommen Kinsombi und Alidou.

66. Min Das nächste wunderschöne Tor aus der Distanz! Zunächst macht Glatzel das im Zentrum stark, pflückt den Ball runter und gibt überlegt rechts raus auf Suhonen. Der hat in halbrechter Position jede Menge Zeit und Platz – und nagelt das Leder ansatzlos halbhoch ins linke Eck.

66. Min Tor für den HSV! Suhonen stellt die Führung wieder her!

64. Min Bei einer Flanke aus dem Halbfeld wäre Albers im Strafraum recht frei an den Ball gekommen, entscheidet sich aber dafür, nicht zum Ball zu gehen. Chance verpufft.

63. Min Vieles spielt sich in diesen Minuten im Mittelfeld ab.

60. Min In den ersten Minuten der zweiten Halbzeit war der HSV mit den Köpfen noch in der Kabine und wurde dafür direkt bestraft, mittlerweile haben die Rothosen aber deutlich gefangen.

58. Min Nächster Abschluss. Glatzel legt mit dem Rücken zum Tor auf Suhonen ab, der kurz vor dem Sechzehner abzieht, aber verzieht.

56. Min Fast eine Kopie der Gelegenheit eben, diesmal ist es Kittel, der die missglückte Jatta-Flanke wiederverwertet. Der Stratege bringt den Ball zu Glatzel, der aus der Drehung aber deutlich drüber zielt.

55. Min Erster Wechsel beim HSV, Kittel kommt für Reis ins Spiel.

53. Min Großchance für die Hamburger! Jattas Flanke misslingt, landet aber am zweiten Pfosten bei Muheim, der erneut in die Mitte gibt. Dort köpft Glatzel aufs Tor, wird aber geblockt, ebenso wie Kaufmann bei seinem Nachschuss-Versuch.

51. Min Nach einer scharfen Hereingabe verpasst Muheim in der Mitte mit dem Kopf nur um Haaresbreite.

50. Min Gerach geht an die Seitenlinie, ein etwas zu intensiver Austausch zwischen Walter und Selimgebovic war der Auslöser.

48. Min Beste sieht Gelb wegen Meckerns.

46. Min Die Regensburger starten erneut hochmotiviert – und belohnen sich diesmal umgehend! Heyers Rückpass auf Heuer Fernandes gerät viel zu kurz, sodass dieser den Ball nur noch unzureichend aus der Gefahrenzone bugsieren kann. Shipnoskis Versuch wird noch geblockt, gegen Boukhalfas Nachschuss ist die Hamburger Defensive aber chancenlos.

46. Min Tor für Regensburg! Boukhalfa besorgt den Ausgleich!

46. Min Keine zehn Sekunden gespielt und gleich die erste Unterbrechung. Boukhalfa hält gegen Schonlau den Fuß drauf.

Anpfiff zur zweiten Halbzeit!

Der HSV geht mit einer Führung in die Pause. Dass diese eher als schmeichelhaft zu bewerten ist, liegt an der ganz starken Anfangsphase der Regensburger, die dabei jedoch Chance um Chance ausließen und dafür die Quittung erhielten, als Muheim den HSV mit einem absoluten Traumtor in Führung brachte (23.). Der Treffer hinterließ Spuren beim Jahn, dessen Offensivdrang in der Folge gebrochen war. Stattdessen übernahmen die Hamburger mehr und mehr die Spielkontrolle, ohne dabei jedoch wirklich überzeugend zu agieren.

Abpfiff der ersten Halbzeit!

45.+2 Min Regensburg versucht es mit einer riskanten Freistoßvariante, die in einem Konter für den HSV mündet. Einen Steilpass von Reis kann Kennedy gerade so eben abwehren, ansonsten wäre Kaufmann durch gewesen.

45. Min Muheim spitzelt einen Ball im Aufbau auf die linke Seite. Saller kommt dabei zu spät und sieht Gelb.

43. Min Wirklicher Spielfluss kommt in diesen Endzügen der ersten Hälfte nicht zustande, viele kleine Fouls, Nicklichkeiten und daraus resultierende Unterbrechungen sind die Ursache.

40. Min Nach einem Foul an Jatta führt der HSV einen Freistoß aus dem rechten Halbfeld kurz aus. Nach ein paar Pässen bringt Suhonen den Ball schließlich doch lang in den Sechzehner – wo er an Freund und Feind vorbei ins Toraus segelt.

38. Min Im Mittelfeld geht Gimber mit dem Ellenbogen voraus in ein Luftduell. Schiedsrichter Gerach pfeift die Aktion ab, worüber sich der Innenverteidiger derart aufregt, dass er Gelb sieht.

37. Min Nun mal der HSV mit einem Ballgewinn tief in der gegnerischen Hälfte. Meffert legt in der Folge raus auf Jatta, dessen Flanke Suhonen am zweiten Pfosten per Kopf auf die kurze Ecke bringt, wo Meyer jedoch zur Stelle ist.

33. Min Das Spiel ist unterbrochen, Heyer muss nach einem Zweikampf mehrere Minuten behandelt werden. Der Rechtsverteidiger kann jedoch weitermachen.

30. Min Das Tor tut den Hamburgern sichtlich gut. Die Rothosen kommen mehr und mehr in die Spielkontrolle, während der große Vorwärtsdrang des Jahn fürs Erste gebrochen scheint.

28. Min Starke Aktion von Glatzel! Der Stürmer lässt vor dem Strafraum Kennedy mit zwei Haken alt aussehen und zieht ab, den zu zentralen Versuch kann Meyer über die Latte lenken. Die folgende Ecke landet im Toraus.

25. Min Gleich nach dem Tor kommt es im Mittelfeld im Nachgang eines Fouls zu einer Rudelbildung. Meffert und Besuschkow sehen Gelb.

23. Min Völlig aus dem Nichts die Führung für den HSV – und wie! Muheim macht im Mittelfeld einfach mal ein paar Meter, lässt einen Regensburger aussteigen und lässt aus knapp 20 Metern halblinker Position einen Strahl ab, der perfekt rechts oben einschlägt.

23. Min Tor für den HSV! Muheim mit einem Traumtreffer!

21. Min Heyer schickt Reis per Einwurf an die Grundlinie, seine Hereingabe landet jedoch in den Armen von Meyer.

19. Min Nach dem turbulenten Start konnte der HSV das Spiel in den vergangenen Minuten ein wenig beruhigen, in ihr dominantes Spiel kommt die Walter-Elf aber noch überhaupt nicht.

17. Min Reis will einen Ball vor dem Seitenaus retten und wird dabei im Zweikampf mit Gimber unglücklich getroffen. Nach kurzer Behandlungspause geht es jedoch weiter für den Niederländer.

15. Min Die erste Großchance des HSV ist ein Zufallsprodukt! Über Heyer und Meffert landet der Ball links bei Glatzel, der in die Mitte zieht und abschließt. Der abgefälschte Schuss landet bei Heyer, der davon jedoch etwas überrascht ist und den Ball mit dem ersten Kontakt links neben das Tor setzt.

14. Min Beste hat über rechts Platz, dringt fast bis zur Grundlinie und dringt herein. Dort ist allerdings kein Mitspieler eingelaufen.

13. Min … und die besorgt über Umwege zumindest mal eine erste Tor-Annäherung. Eine Flanke von Reis findet den Kopf von Glatzel, der dem Ball im Rückwärtslauf aber keinen entscheidenden Druck mehr mitgeben kann.

12. Min Jetzt mal eine Ecke für den HSV…

11. Min Leichtfertiger Ballverlust von Reis im Mittelfeld, der den direkten Konter zur Folge hat. Boukhalfa bringt die Hereingabe auf Saller, der volley abzieht und Heuer Fernandes zu einer Glanztat zwingt.

9. Min Die Hamburger kommen mit dem frühen Pressing der Gastgeber bis dato überhaupt nicht zurecht, diesmal wird Schonlau zum Fehlpass gezwungen und ermöglicht so Beste die Chance, doch der Schuss des Ex-Bremers zischt rechts vorbei. Abseits war es obendrein.

7. Min Was für ein Start in Regensburg, die Bayern setzen den HSV hier mächtig unter Druck!

6. Min Regensburg über rechts, der Ball landet bei Shipnoski, doch dessen Schuss aus der Drehung wird von Heuer Fernandes ums Eck gelenkt.

6. Min Erster offensiver Ansatz des HSV, doch nach einer Flanke begeht Kaufmann ein Stürmerfoul.

4. Min Und Abschluss Nummer drei! Wieder ist es Besuschkow, wieder von außerhalb des Sechzehners. Doch der Mittelfeldmann rutscht weg und zielt deshalb drüber.

2. Min Und gleich die nächste Chance für die Gastgeber! Besuschkow nimmt den Ball aus der Distanz aus der Luft. Das Leder senkt sich gefährlich, ist aber am Ende zu zentral und damit kein Problem für Heuer Fernandes.

1. Min 25 Sekunden sind gespielt und Heuer Fernandes wird gleich ein erstes Mal geprüft, den strammen Schuss wehrt der Keeper aber zur Ecke ab. Diese bringt nichts ein.

Anpfiff!