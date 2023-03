St. Pauli – Fürth 2:1: Sieg in Überzahl! Kiezklub baut irre Rekord-Serie weiter aus

Der FC St. Pauli hat seine herausragende Siegesserie weiter ausgebaut. Nach sechs Siegen aus sechs Spielen unter Neu-Trainer Fabian Hürzeler gewann die Mannschaft der Kiezkicker auch die siebte Partie der Rückrunde in der 2. Bundesliga. Gegen Greuther Fürth siegte der Kiezklub am heimischen Millerntor mit 2:1 (1:1) und hat nun sieben Begegnungen in Folge gewonnen – eingestellter Vereinsrekord. Manolias Saliakas (13.) und Oladapo Afolayan (55.) trafen für St. Pauli, Ragner Ache hatte Fürth zunächst in Führung gebracht (7.) und ein weiteres Abseitstor erzielt (10.). Ex-HSV-Profi Gideon Jung sah wegen einer Notbremse die Rote Karte (45.).

Die knapp 29.000 Zuschauer am gewohnt prall gefüllten Millerntor hatten keine Zeit, zu Beginn erst einmal langsam wach zu werden. Die Gäste aus Fürth legten einen Blitzstart hin und gingen durch Ragnar Ache früh in Führung (6.). Der Angreifer legte vier Minuten später sogar seinen zweiten Treffer nach, der jedoch wegen einer knappen Abseitsstellung richtigerweise vom Videoassistenten zurückgenommen wurde (10.).

Stattdessen klingelte es auf der anderen Seite. Mit der ersten Chance des Spiels glich St. Pauli aus: Einen sehenswert herausgespielten Angriff über Leart Paqarada und Jackson Irvine vollendete Manolis Saliakas mit einem platzierten Flachschuss zum schnellen 1:1 (13.).

Nach der wilden Anfangsphase beruhigte sich die Partie ein wenig, Fürth überließ den Hausherren von nun an das Feld und konzentrierte sich aufs Kontern. Mehr als ein Abschluss von Tobias Raschl deutlich über das Tor (31.) kam dabei aber nicht heraus.

Für Aufregung sorgte kurz vor dem Pausenpfiff dann noch einmal ein ehemaliger Hamburger: Der frühere HSV-Profi Gideon Jung stoppte Lukas Daschner als letzter Mann, zerrte ihn zu Boden und sah für diese Notbremse zurecht die Rote Karte (45.).

In Unterzahl bot Fürth nach dem Seitenwechsel nur noch zehn Minuten lang Paroli. Als Oladapo Afolayan jedoch nach einem Missverständnis in der Fürther Abwehr volley zur Führung für die Kiezkicker traf (55.), war der Bann gebrochen – und St. Pauli nun das klar spielbestimmende Team.

Erneut Afolayan (58.), Leart Paqarada (59.) und der eingewechselte Maurides (73.) hatten gute Gelegenheiten zum 3:1, scheiterten aber jeweils an Fürths Keeper Andreas Linde. So blieb Fürth zumindest ergebnistechnisch immer am Leben und wahrte die Hoffnung auf einen Lucky Punch in der Schlussphase.

Weil St. Pauli trotz einem Mann mehr nicht konsequent nach vorne spielte, sondern sich mit dem knappen Vorsprung zufriedengab, weil aber auch Fürth mit zehn Spielern offensiv komplett ungefährlich blieb, brachten die Kiezkicker den Vorsprung in einer ereignisarmen zweiten Halbzeit sicher ins Ziel.

Damit hat St. Pauli-Coach Hürzeler seine irre Startserie weiter ausgebaut und nun sieben Siege aus seinen ersten sieben Spielen geholt. Die Kiezkicker egalisieren damit einen Vereinsrekord aus der Saison 1974/75, als den Braun-Weißen zum ersten und bislang letzten Mal ebenfalls sieben Siege in Folge in der 2. Bundesliga gelungen waren.

Das Spiel im Liveticker

Abpfiff!

90.+4 Min Die letzten Augenblicke laufen. Das dürfte es wohl gewesen sein.

90.+3 Min Da muss Linde noch mal eingreifen! St. Pauli spielt sich über die linke Seite nach vorne, Fazliji schließt flach ab. Linde ist aber aufmerksam und taucht rechtzeitig ab.

90.+2 Min Noch einmal eine Konterchance für St. Pauli, Maurides spielt die Zwei-gegen-eins-Situation aber nicht konsequent zu Ende. Fürth kommt kaum noch hinterher, wirkt platt nach 45 Minuten in Unterzahl.

90.+1 Min Der eben eingewechselte Fazliji probiert es nochmals aus der Distanz, sein Schuss kullert aber eher über die Torauslinie – und das zudem gut fünf Meter rechts vom Tor.

90. Min Die reguläre Spielzeit ist abgelaufen, vier Minuten wird es extra obendrauf geben.

89. Min Griesbeck ist im Zweikampf vor Irvine am Ball, Letzterer zieht aber nicht zurück und sieht ebenfalls noch mal Gelb.

88. Min Auch der zweite Torschütze hat Feierabend, Saliakas darf unter Sonderapplaus die Wiese verlassen. Dzwigala ersetzt ihn in den Schlussminuten.

87. Min Wirklich Druck übt Fürth mit zehn Mann nicht auf die St. Pauli-Abwehr aus. Die Kiezkicker dagegen scheinen sich mit dem knappen Resultat zufrieden zu geben und tun nicht mehr als nötig.

86. Min Das Warten für Fazliji hat ein Ende: Er darf rein, dafür geht Metcalfe vom Platz.

84. Min Die Fans am Millerntor beginnen schon einmal mit den Feierlichkeiten für die drei Punkte. Auf den Rängen ist man sich sicher, dass St. Pauli die verbleibenden sechs Minuten gut überstehen wird.

83. Min St. Pauli wird gleich noch mal Zeit von der Uhr nehmen und auswechseln. Fazliji steht an der Seitenlinie bereit zur Einwechslung.

82. Min Fürth hat noch nicht aufgesteckt in dieser Partie, es steht schließlich nur 2:1 für St. Pauli. Acht Minuten plus Nachspielzeit haben die Gäste noch Zeit, und ebenso lange haben die Braun-Weißen noch zu überstehen.

81. Min Für den sehr agilen Hrgota ist jetzt Schluss, er geht runter. Mit Sieb kommt bei Fürth noch mal ein neuer (Konter-)Stürmer aufs Feld.

80. Min Bei einer Ecke wird es hektisch im Strafraum, Irvine und Maurides hatten Asta in die Zange genommen. Dann schubst Maurides auch noch Griesbeck weg und es kommt zur Rudelbildung. Zwayer will das nicht sehen – und zeigt Maurides Gelb.

79. Min Nach dem Sieg in Magdeburg hat St. Pauli an diesem Nachmittag erstmals einen 0:1-Rückstand in dieser Saison noch gedreht. Vor vier Wochen gab es dann einen 2:1-Sieg beim FCM – und heute?

78. Min Das war zu hart. Daschner wird von Griesbeck im Mittelfeld abgeräumt, der dafür ebenfalls Gelb sieht.

76. Min St. Pauli probiert es über die Außenbahn, eine Paqarada-Flanke segelt an Freund und Feind vorbei durch den Strafraum. Letztlich ist es wieder einmal Hrgota, der die Kugel klären kann.

75. Min Eine Viertelstunde ist noch zu gehen. St. Pauli ist die klar spielbestimmende Mannschaft, ohne aber auf das 3:1 zu drängen. Fürth bleibt so zumindest auf der Anzeigetafel noch am Leben. Was geht noch in der Schlussphase?

73. Min Maurides ist direkt mittendrin, wird mit einem Steilpass geschickt und marschiert alleine auf Fürth-Schlussmann Linde zu. Der Torhüter gewinnt aber das Eins-gegen-eins und pariert den Versuch. Maurides wäre wohl ohnehin im Abseits gewesen.

72. Min Es gibt auch bei St. Pauli den ersten Wechsel: Torschütze Afolayan darf raus, für ihn kommt Maurides ins Spiel.

71. Min Fürth ist jetzt bedacht, St. Pauli so gut es geht vom eigenen Tor wegzuhalten und mit dem knappen Resultat zumindest die Chance zu wahren, mit einem Lucky Punch irgendwie noch einen Punkt mitzunehmen.

69. Min Für Medic ist es übrigens die vierte Gelbe Karte in der laufenden Saison. Er ist jetzt also vorbelastet und muss bei der nächsten Verwarnung eine Woche pausieren.

68. Min Zwayer greift jetzt etwas stärker durch und unterbindet die aufkommende Härte in den Zweikämpfen. Medic verliert den Ball an der Seitenlinie gegen Ache und zerrt ihn dann zu Boden. Das gibt ebenfalls Gelb.

66. Min Die fällige Ecke ist nicht ungefährlich, Michalski steigt im Zentrum zum Kopfball hoch. Er trifft die Kugel aber nicht richtig mit der Stirn, sondern mehr mit der Schläfe, und köpft so ein paar Meter rechts am Tor vorbei.

65. Min Aufregung im Fünfmeterraum der Kiezkicker, nachdem Mets Ache mit der Hand im Gesicht erwischt hat. Das war aber weder Absicht noch ein brutaler Schlag. Die beiden Zweikämpfer klären das kurz unter Anleitung von Schiedsrichter Zwayer, dann kann es weitergehen.

64. Min Fürth stellt in der Abwehrkette nochmals um, Haddidi hat nun Feierabend. Green ersetzt ihn ab sofort.

62. Min Unnötig harter Einsatz von Afolayan, der Asta an der Seitenlinie wegcheckt. Das gibt die erste Verwarnung in diesem Spiel.

61. Min Die Partie kippt jetzt immer mehr zu einem deutlichen Übergewicht von St. Pauli. Die Fürther leisten sich zu viele individuelle Fehler in der Abwehr, St. Pauli hat Spaß am Spiel und will die Führung nun weiter ausbauen.

59. Min Riesenchance! Hartel spielt auf dem linken Flügel einen langen Pass auf Paqarada, der die Kugel mit viel Risiko direkt aus der Luft nimmt. Linde steht richtig und faustet den wuchtigen Abschluss zur Seite weg.

58. Min Wieder Afolayan! Der St. Pauli-Zugang dreht jetzt richtig auf, wird von Paqarada gut in der Spitze angespielt und könnte aus zwölf Metern abschließen. Der Torschütze zögert jedoch zu lange, legt dann noch mal ab auf Hartel, der aus dem Rückraum aber knapp verzieht.

57. Min Für Afolayan war es übrigens das erste Tor in der 2. Bundesliga. Wird er damit gleich zum Siegtorschützen?

56. Min Jetzt wird es verständlicherweise richtig schwer für Fürth, in Unterzahl und in Rückstand noch etwas Zählbares vom Millerntor mitnehmen zu können. St. Pauli ist auf dem Weg zum unglaublichen siebten Sieg in Folge.

55. Min Und da ist es auch schon passiert: St. Pauli führt! Paqarada chippt den Ball in die Spitze, Metcalfe verliert an der Strafraumgrenze allerdings das Kopfballduell. Die Kugel fliegt wie eine Kerze in die Luft, gleich drei Fürther stehen drum herum – doch keiner geht ran. Afolayan schaltet schnell, nimmt den Ball volley aus der Luft und bringt ihn flach links unten im Tor unter.

55. Min Tor für St. Pauli! Afolayan macht das 2:1 für die Kiezkicker!

54. Min Fürth konzentriert sich jedoch auf die Abwehrarbeit und will dieses Remis möglichst lange halten. Noch gelingt das gut, aber es sind noch 35 Minuten plus Nachspielzeit zu gehen. Eine lange Zeit für die Gäste.

52. Min St. Pauli tut sich in den ersten Minuten seit Wiederbeginn überraschend schwer mit der dezimierten Fürther Mannschaft, die trotzdem kaum Räume öffnet. Das wird kein Selbstläufer für die Kiezkicker.

51. Min Auf der anderen Seite flankt Daschner gefährlich in den Fünfmeterraum, Linde im Tor verschätzt sich und fliegt unter dem Ball durch. Am zweiten Pfosten steht jedoch kein Kiezkicker parat, die Kugel fliegt unberührt ins Toraus.

49. Min Auch in Unterzahl versteckt sich Fürth aber nicht. Nach einem Ballverlust von St. Pauli vor dem eigenen Sechzehner schaltet Ache schnell und schließt aus spitzem Winkel ab, doch Paqarada wirft sich mit einer beherzten Grätsche in den Schuss und entschärft ihn so.

48. Min Fürth ist im Übrigen die erste Mannschaft in der 2. Bundesliga, die die Marke von 700 Auswärtstoren knacken konnte. Bleibt es bei diesem Resultat, bringt das immerhin einen Punkt ein.

47. Min Daschner! Der St. Pauli-Angreifer nutzt direkt die Räume in der Fürther Abwehr durch die Überzahl und marschiert in Richtung Tor. Sein Abschluss jedoch ist viel zu harmlos, Linde streckt sich und hat die Kugel sicher.

46. Min Fürth hat zur Pause auf die Rote Karte reagiert und einmal gewechselt. Petkov muss das Feld verlassen und ist in der Kabine geblieben, Michalski rückt dafür neu in die Abwehrkette für Jung.

46. Min Weiter geht’s am Millerntor, die zweite Hälfte läuft.

Anpfiff zur 2. Halbzeit!

Pause am Millerntor! Eine turbulente erste Halbzeit zwischen St. Pauli und Greuther Fürth geht mit 1:1 zu Ende. Die Gäste legten einen Blitzstart hin und gingen durch Ragnar Ache früh in Führung (6.). Der Angreifer legte sogar noch einen zweiten Treffer nach, der wegen einer knappen Abseitsposition jedoch zurückgenommen wurde (10.). Stattdessen folgte der postwendende Ausgleich, Manolis Saliakas stellte das Remis für St. Pauli wieder her (13.). Nach einer eher tempoarmen Phase zog der Kiezklub vor dem Seitenwechsel noch einmal an – und Fürths Gideon Jung ließ sich zu einer Notbremse und einer Roten Karte hinreißen (45.). Das verspricht einiges für den zweiten Durchgang. In einer Viertelstunde geht’s weiter.

Halbzeit!

45.+2 Min Den fälligen Freistoß jedoch zirkelt Saliakas relativ ungefährlich über die Mauer und auch links am Tor vorbei.

45.+1 Min Der Videoassistent überprüft die Situation noch einmal, bekräftigt aber die Entscheidung: Jung muss den Platz frühzeitig verlassen. Fürth wird im zweiten Durchgang in Unterzahl agieren müssen.

45. Min Und da ist der Höhepunkt, allerdings im nichtsportlichen Sinn: Rote Karte gegen Fürths Verteidiger Gideon Jung! Der frühere HSV-Profi zieht und hält Daschner vor dem Strafraum, zerrt ihn zu Boden – und ist letzter Mann.

45. Min Platzverweis für Fürth! Jung sieht die Rote Karte!

44. Min Eine Minute noch. Gibt es hier noch einen Höhepunkt in dieser ersten Hälfte oder geht es mit dem Remis in die Pause?

42. Min Fürth hat mit dem Treffer von Ache übrigens den eigenen Vereinsrekord ausgebaut. Die Gäste haben nun in allen der letzten 22 Spiele getroffen – das ist nicht nur eigene Bestmarke, sondern auch Spitzenwert der aktuellen Zweitligisten.

41. Min Beide Mannschaften investieren nicht mehr allzu viel mehr als nötig so kurz vor der Pause. Alle Beteiligten scheinen sich mit dem Remis zur Pause abgefunden zu haben.

39. Min Fürth entlastet sich mal wieder etwas, natürlich über den sehr aktiven Hrgota. Sein Dribbling endet letztlich aber in einem verlorenen Zweikampf am Strafraum und in einer Ecke. Die kann St. Pauli mühelos aus der Gefahrenzone klären.

38. Min Metcalfe stolpert im Strafraum, nachdem er nicht an Haddadi vorbeigekommen war. Referee Zwayer zeigt sofort an, dass da gar nichts war – und die Wiederholung gibt ihm Recht.

36. Min Zehn Minuten sind es noch bis zur Pause und von Fürth kommt in dieser Phase kaum noch was. Die Gäste überlassen St. Pauli nun komplett das Spiel und scheinen sich fürs Erste mit diesem Remis zufriedenzugeben.

34. Min Die Fans im Millerntor haben nach eher stummen ersten zehn Minuten jetzt wieder richtig Spaß an dieser Partie. Paqaradas Ecke wird zunächst aus dem Strafraum geköpft, Saliakas’ Distanzschuss dann abgeblockt.

32. Min Auf der anderen Seite hat Paqarada eine gute Idee und spielt die Kugel in den freien Raum. Daschner startet, kommt aber einen halben Schritt zu spät gegen den herauseilenden Keeper Linde.

31. Min Riesenchance zur Führung für Fürth! John steckt den Ball von der linken Außenbahn gut in die Mitte durch auf Raschl, der aus zwölf Metern jedoch zu überhastet abschließt und den Ball freistehend deutlich über das Tor schießt.

29. Min Hrgota fasst sich mal ein Herz und dribbelt sich durch das Zentrum hindurch, zögert dann aber zu lange mit dem Abschluss aus der Distanz und entscheidet sich letztlich für den Pass nach links, der aber nicht ankommt. Da war mehr drin.

28. Min Fürth hat sich inzwischen etwas zurückgezogen, überlässt St. Pauli den Ball und macht dafür jetzt die Räume in der eigenen Defensive eng. Das führt dazu, dass die Partie gerade sehr mittelfeldlastig ist.

26. Min Griesbeck räumt Saliakas an der Seitenlinie ab, direkt vor den Bänken. Schiedsrichter Zwayer lässt Vorteil laufen, die Proteste von der Bank bleiben trotzdem nicht aus. Nach kurzem Abklatschen geht es aber weiter.

25. Min St. Pauli zeigt sich abermals effektiv an diesem Nachmittag. Die bislang einzige Torchance der Kiezkicker führte zum Ausgleich – bei einer Torwahrscheinlichkeit von gerade mal zehn Prozent.

23. Min Nach wilden ersten 15 Minuten hat sich die Partie nun etwas beruhigt. Auch Fürth baut jetzt mal in Ruhe von hinten heraus auf, St. Pauli stört dabei eher zaghaft. Beide Teams kommen jetzt mal dazu, die Kontrolle über die Begegnung wiederzuerlangen.

22. Min Auffällig ist, dass die Gäste sehr früh pressen und St. Pauli keine Luft zum Spielaufbau lassen. Die Mittelfranken wittern nach diesem turbulenten Beginn am Millerntor ihre Chance in dieser Partie.

20. Min Hrgota selbst schlägt die Kugel in die Mitte, doch Irvine steigt am höchsten und klärt zur nächsten Ecke. Die bringt nichts ein, die Gefahr ist erst mal bereinigt.

19. Min Afolayan räumt Hrgota vor dem eigenen Strafraum ab. Das könnte die nächste gute Gelegenheit für Fürth werden, es gibt Freistoß aus knapp 20 Metern halbrechter Entfernung.

18. Min Nächste Chance für die Gäste! Paqarada rutscht im Mittelfeld weg und macht den Weg frei für Asta, der bis zur Grundlinie marschiert. Seine Flanke missglückt ein wenig, Vasilj eilt heraus und räumt dabei Ache weg. Wichtiger Einsatz des St. Pauli-Keepers.

16. Min Jetzt gibt es mal kurz Zeit für eine Verschnaufpause. Irvine, der sich nach dem Zweikampf in der 3. Minute immer wieder ans Bein fasst, muss abermals behandelt werden. Das gibt allen Beteiligten eine kurze Ruhepause.

14. Min Der Ausgleich, so ärgerlich er für die eigentlich überlegenen Fürther sein wird, war wundervoll herausgespielt. Es geht hin und her in diesen ersten Minuten, es gibt keine Zeit zum Durchatmen.

13. Min Wer an diesem Samstagmorgen spät aufgestanden ist, wurde spätestens jetzt wachgerüttelt. St. Pauli gleicht in dieser wilden Anfangsphase wieder aus! Die Kiezkicker kombinieren sich über die linke Außenbahn bis zum Strafraum durch, Paqarada leitet den Ball weiter auf Irvine und dieser wiederum auf Saliakas, der rechts völlig alleine gelassen wurde und mit viel Ruhe und Übersicht abschließt. Er platziert seinen Schuss flach links unten im Tor, Linde ist ohne Abwehrchance.

13. Min Tor für St. Pauli! Saliakas gleicht zum 1:1 aus!

11. Min Dann aber schaltet sich der Videoassistent ein: Ache stand bei der Flanke hauchzart im Abseits. Der zweite Treffer zählt nicht, es bleibt beim 0:1. Glück für die Gastgeber in Braun und Weiß.

10. Min Was ist hier los? Fürth macht das vermeintliche 2:0 – diesmal aber ist St. Pauli im Glück. Asta hat viel Platz auf der rechten Seite und viel Zeit zum Flanken. Seine Hereingabe fliegt scharf vor das Tor der Kiezkicker, wo Ache seinen Fuß reinhält und die Kugel ins Tor verlängert.

10. Min Tor für Fürth! Ache macht das 2:0 – doch der Treffer zählt nicht!

8. Min Nach sechs Siegen in Folge ist St. Pauli nun erstmals unter Zugzwang. Unter Chefcoach Hürzeler lag der Kiezklub nur einmal zurück (in Magdeburg ebenfalls mit 0:1, dort allerdings gelang St. Pauli noch ein 2:1-Sieg).

7. Min Für Ache ist es schon das sechste Tor in dieser Saison. Dem Angreifer gelangen schon vier Treffer und ein Assist alleine in der Rückrunde.

6. Min Fürth sorgt für den frühen Schock! Hrgota schlägt im Dribbling mehrere Haken, umkurvt zentral vor dem Tor gleich fünf (!) Verteidiger der Kiezkicker. Die Flanke erreicht Jung, der per Kopf am Fünfmeterraum für Ache ablegt. Dieser muss aus wenigen Metern nur noch an Keeper Vasilj vorbei ins Tor schieben.

6. Min Tor für Fürth! Ache trifft zum frühen 1:0!

5. Min Erste gute Chance für die Gäste! Fürth gewinnt im Mittelfeld den Ball und schaltet schnell um. Ache schließt zentral vor dem Tor ab, sein Schuss aus 16 Metern wird aber abgefälscht und geht knapp neben das Tor. Ecke.

3. Min Das sah unschön aus. Früh im Spiel gibt es einen heftigen Zusammenprall zwischen Irvine und John, beide bleiben erst einmal liegen. Nach einem kurzen Gespräch mit beiden Akteuren und Schiedsrichter Zwayer geht es für beide aber weiter.

2. Min Irvine hat Platz auf der rechten Seite, findet aber keinen Abnehmer. Paqarada probiert es im zweiten Versuch von der Gegenseite und zieht die Flanke scharf vors Tor, doch Keeper Linde ist aufmerksam und fängt den Ball ab.

1. Min Der Ball rollt am Millerntor!

Anpfiff!