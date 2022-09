Fürth – St. Pauli im Liveticker: Holen die Kiezkicker endlich einen Auswärtssieg?

Der FC St. Pauli wartet seit mehr als einem halben Jahr auf einen Auswärtssieg in der 2. Bundesliga. Den nächsten Anlauf macht die Mannschaft von Trainer Timo Schultz an diesem Samstag bei der SpVgg Greuther Fürth – und hofft am 7. Spieltag auf den dritten Dreier in dieser Saison. Wird das den Kiezkickern im „Sportpark Ronhof Thomas Sommer“ gelingen? Mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie keine entscheidenden Szenen des Spiels.

Das Spiel im Liveticker