Der FC St. Pauli hat vorläufig die Tabellenführung in der 2. Bundesliga zurückerobert. Beim FC Ingolstadt gelang der Mannschaft von Trainer Timo Schultz ein verdienter 3:1 (2:1)-Sieg. Daniel-Kofi Kyereh (22.), Guido Burgstaller (37.) und Simon Makienok (55.) trafen für die Kiezkicker, Dennis Eckert Ayensa erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich (35.). Zumindest bis zum Spiel des SV Darmstadt am Abend in Dresden (20.30 Uhr) und dem Nord-Derby zwischen dem HSV und Werder Bremen am Sonntag (13.30 Uhr) steht St. Pauli damit wieder an der Tabellenspitze.

Zu Beginn der Partie brauchten beide Teams zunächst lange, um den 6.000 Zuschauer:innen im Audi Sportpark die ersten Höhepunkte präsentieren zu können. Doch mit der ersten Gelegenheit des Spiels fiel auch das erste Tor: Daniel-Kofi Kyereh verwandelte einen Freistoß sehenswert direkt ins Tor (22.).

Durch den Gegentreffer wirkte Ingolstadt aufgeweckt und kämpfte sich in der Folge immer mehr ins Spiel. Der verdiente Lohn war der Ausgleich, der ebenfalls aus einer Standardsituation fallen musste: Dennis Eckert Ayensa profitierte von einer unübersichtlichen Situation im Strafraum nach einem Einwurf und glich für die Gastgeber aus (35.).

Der Jubel beim Tabellenschlusslicht hielt aber nicht lange an: Keine 100 Sekunden später stellte Guido Burgstaller die alte Führung wieder her (37.) und damit auch die Halbzeitführung für die Kiezkicker.

Nach dem Seitenwechsel wurde das Spiel offener, doch der Treffer fiel wieder für die Gäste. Am Ende eines gut ausgespielten Angriffs köpfte Simon Makienok eine Flanke von Leart Paqarada wuchtig zum 3:1 ins Tor (55.).

Es war bereits zu einem frühen Zeitpunkt so etwas wie eine Vorentscheidung. Ingolstadt gab sich zwar nicht auf, kam aber zu keinen zwingenden Torchancen. St. Pauli verwaltete den Vorsprung sicher und brachte ihn verdient über die Ziellinie.

Mit dem Dreier beim Tabellenletzten springen die Kiezkicker wieder zurück an die Spitze – für mindestens sieben Stunden. Denn am Abend kann Darmstadt (in Dresden) und am Sonntag der HSV und Werder Bremen (im direkten Duell um 13.30 Uhr im MOPO-Liveticker) jeweils nachlegen und Platz eins erobern.

Das Spiel im Liveticker

Abpfiff!

90.+4 Min Die letzten Sekunden sind angebrochen. Es dürfte wohl nicht mehr allzu viel passieren.

90.+3 Min Kurz vor dem Ende wird auch Schmidt noch einmal für ein Foulspiel im Mittelfeld verwarnt.

90.+2 Min Noch einmal die Hausherren mit einem langen Ball nach vorne, Beifus verpasst die Hereingabe. Der Schuss von Röhl ist aber zu harmlos und geht deutlich am Tor vorbei.

90.+1 Min Apropos Spielzeit: Vier Minuten gibt es obendrauf.

90. Min Jetzt wechselt St. Pauli aus: Paqarada hat das Feld bereits verlassen, auch Kyereh geht runter. Ritzka und Beifus bekommen noch ein paar Minuten Spielzeit.

88. Min Paqarada liegt am Boden und muss vom medizinischen Personal behandelt werden. St. Pauli muss kurz vor dem Ende wohl noch einmal verletzungsbedingt wechseln.

87. Min Die letzten Augenblicke laufen. St. Pauli lässt kaum noch etwas zu und es deutet vieles darauf hin, dass die Kiezkicker mit drei Punkten zurück nach Hamburg fahren werden.

86. Min Der Ball kommt fast flach in die Mitte und ist kein Problem für die St. Pauli-Defensive. Den Konter von Irvine können die Ingolstädter dann aber unterbinden.

85. Min Ingolstadt bekommt noch einmal einen Freistoß, Kyereh bringt Bilbija zu Fall. Wenn die Gastgeber noch einmal herankommen wollen, brauchen sie einen baldigen Anschlusstreffer.

83. Min Auch St. Pauli tauscht noch einmal: Dittgen ersetzt Burgstaller in den letzten Minuten.

82. Min Ingolstadt wechselt dreifach für die Schlussphase: Kutschke, Sulejmani und Gaus kommen neu ins Spiel, Antonitsch, Pick und Eckert Ayensa haben Feierabend.

81. Min In der Schlussphase stimmen die mitgereisten St. Pauli-Fans bereits „Die Nummer eins der Stadt sind wir“ an. Mit einem Sieg im Derby gegen Werder Bremen könnte der Stadtrivale HSV am Sonntag aber wieder am Kiezklub vorbeiziehen.

79. Min Weil er Kyereh im Laufduell am Trikot festhält, sieht auch Bilbija die Gelbe Karte.

78. Min Auf dem rechten Flügel geht der aktive Eckert Ayensa ins Dribbling, findet aber keine Lücke. Es bleibt bei Ansätzen bei den Gastgebern.

76. Min Bleibt es bei diesem Zwischenstand, würde St. Pauli übrigens vorläufig zurück auf Platz eins springen. Die Kiezkicker wären aktuell mit 44 Punkten vor Werder (42), dem HSV und Darmstadt (41), die allesamt aber noch nachlegen können. Schalke kommt im Parallelspiel in Karlsruhe derzeit nicht über ein 1:1 hinaus.

75. Min Nach einem Duell im Mittelfeld ist Pick nicht einverstanden mit dem Pfiff des Referees. Die Folge: Auch er sieht Gelb.

73. Min Siebzehn Minuten sind regulär noch zu spielen. Ingolstadt hat zuletzt mehr den Ball, kann aber nicht in die Gefahrenzone vordringen. Abgesehen von gelegentlichen Unaufmerksamkeiten lässt St. Paulis Defensive nichts ernsthaft Gefährliches zu.

71. Min Denn: Ingolstadt gibt sich nicht auf. Franke hält aus 25 Metern drauf, platziert den Ball aber einige Meter über dem Tor.

70. Min St. Pauli versucht in dieser Phase, die Kontrolle über das Spiel zu behalten und ein drohendes Aufbäumen der Gastgeber zu unterbinden. Ein Anschlusstor von Ingolstadt – und es wird hier noch einmal spanennd.

68. Min Vasilj! Bei einem Rückpass ist der St. Pauli-Keeper zu unaufmerksam und spielt ihn leichtfertig nach vorne. Am Strafraum lauert Schmidt, der nicht lange zögert und direkt abschließt. Er trifft den Ball aber nicht richtig, sodass Vasilj keine Probleme damit hat, den zu unplatzierten Schuss aufzunehmen.

65. Min Nächste Verwarnung für die Kiezkicker: Aremu geht im Mittelfeld zu hart in den Zweikampf und beschwert sich dann zudem für den Freistoßpfiff. Der Unparteiische antwortet mit der Gelben Karte.

64. Min Auch St. Pauli muss verletzungsbedingt wechseln. Hartel ist angeschlagen und kann nicht weitermachen, Becker ersetzt ihn ab sofort.

62. Min Plötzlich ist Ingolstadt in der Abwehr erstaunlich offen und dürfte sich nicht beschweren, wenn in dieser Phase sogar der vierte Treffer für die Gäste fallen würde.

61. Min Pfosten! Fast spiegelbildlich zum 3:1 geht es diesmal über die rechte Seite, erneut lässt Ingolstadt die Flanke ebenso leicht zu wie den Kopfball des frei stehenden Makienok im Zentrum. Aus sechs Metern steigt der Däne hoch, trifft aber nur den rechten Pfosten.

60. Min Mit dem dritten Tor strahlt St. Pauli jetzt wieder etwas mehr Sicherheit aus. Ingolstadt machte es den Kiezkickern nach dem Seitenwechsel schwierig und näherte sich dem 2:2 an, doch ein stark ausgespielter Angriff auf der Gegenseite führte letztlich zum 3:1.

58. Min Was hat Ingolstadt dem entgegenzusetzen? Röhl probiert es aus 25 Metern Entfernung, verfehlt das Tor aber um ein gutes Stück.

57. Min Nun gibt es auch die erste Verwarnung des Spiels: Hartel kassiert für einen Treffer im Gesicht von Bilbija Gelb.

55. Min St. Pauli baut die Führung aus! Hartel hat im Mittelfeld Platz und Zeit und bedient Paqarada auf dem linken Flügel. Auch ihn lässt Ingolstadt gewähren, Paqarada darf in Ruhe flanken und tut dies von der Grundlinie punktgenau auf den Kopf des einlaufenden Makienok. Aus vollem Lauf köpft der Angreifer gegen die Laufrichtung von Stojanovic zum 3:1 ein.

55. Min Tor für St. Pauli! Makienok trifft zum 3:1!

53. Min Ingolstadt bekommt nun schon die vierte Ecke in der zweiten Halbzeit – und die wird gefährlich! Eine Kopfball-Verlängerung landet bei Schmidt, der in der Mitte auf seine Kopfballchance lauert. Der Versuch ist aber zu harmlos, Vasilj fängt die Kugel sicher ab.

52. Min Seit Wiederbeginn ist die Partie sehr offen, beide Mannschaften gehen etwas mehr Risiko als noch vor dem Seitenwechsel. Das nächste Tor liegt in der Luft.

50. Min Die Standardsituationen bei Ingolstadt sind an diesem Nachmittag immer gefährlich, gleich drei Eckbälle in Folge sorgen für Unruhe im Strafraum der Kiezkicker. Allesamt können die Gäste aber noch klären.

49. Min Das war knapp! Ingolstadt greift über die linke Seite an, die Flanke in die Mitte fliegt scharf vor das Tor. Dort steht Eckert Ayensa einschussbereit, aber Medic rettet in höchster Not zur Ecke.

47. Min Und die Kiezkicker starten direkt offensiv, Kyereh und Burgstaller wollen sich mit einem Doppelpass durch die gegnerische Abwehr kombinieren. Der letzte Pass ist dann aber zu unpräzise, zu einem gefährlichen Abschluss kommt es nicht.

46. Min In der Pause hat St. Pauli einmal gewechselt: Zander ist neu auf dem Feld, Ziereis blieb dafür in der Kabine.

46. Min Weiter geht’s in Ingolstadt.

Anpfiff zur 2. Halbzeit!

Pause in Ingolstadt! Der FC St. Pauli führt zur Halbzeit mit 2:1 – und wäre damit in der Live-Tabelle wieder auf Platz eins. Die Kiezkicker starteten besser in dieses Spiel, ohne sich dabei aber große Chancen herausspielen zu können. Mit der ersten echten Gelegenheit verwandelte Daniel-Kofi Kyereh einen Freistoß sehenswert direkt (22.). In der Folge steckte das Tabellenschlusslicht aus Ingolstadt aber nicht auf, sondern kämpfte sich trotz zwei verletzungsbedingten Wechseln zurück und belohnte sich durch Dennis Eckert Ayensa mit dem Ausgleich (35.). Die Freude hielt jedoch nicht lange an: Guido Burgstaller stellte die Gästeführung postwendend wieder her (37.). Im zweiten Durchgang ist noch alles offen – in einer Viertelstunde geht’s weiter.

Halbzeit!

45.+2 Min Auch St. Pauli kombiniert sich nochmal nach vorne, kommt aber nicht zum Abschluss. Das dürfte es erst einmal gewesen sein.

45.+1 Min Zwei Minuten werden nachgespielt und Sarpei probiert es noch einmal aus der zweiten Reihe, trifft aber seinen eigenen Mitspieler.

44. Min Diesmal ist der Einwurf aber zu harmlos. St. Pauli kann klären, der Konter wird im Mittelfeld aber frühzeitig unterbunden.

43. Min Auch in diesen letzten Augenblicken der ersten Hälfte wirft Ingolstadt noch einmal alles nach vorne und bekommt noch einmal einen Einwurf. Und zwar genau dort, von wo zuvor das 1:1 ausging.

42. Min Drei Minuten sind noch regulär zu spielen im ersten Durchgang, durch zwei Verletzungen dürfte es einen kleinen Bonus auf die Spielzeit geben. Und in dieser Phase scheint alles noch möglich vor dem Seitenwechsel.

40. Min Besonders in den vergangenen Minuten war Ingolstadt eigentlich immer besser ins Spiel gekommen, das Tabellenschlusslicht kämpfte sich mehr und mehr heran. Der Ausgleich war dann eigentlich der verdiente Lohn – wurde von Burgstaller weniger als 100 Sekunden später jedoch sofort wieder zunichte gemacht.

39. Min Beide Mannschaften zeigen sich an diesem Nachmittag besonders effektiv: Vier Chancen sahen die Fans hier in Ingolstadt, drei Mal zappelte der Ball dann auch im Netz.

37. Min Es geht Schlag auf Schlag – und St. Pauli führt wieder! Burgstaller wird vor dem Strafraum zentral angespielt und bahnt sich einen Weg durch die Ingolstädter Abwehr. Er verzögert seinen Abschluss noch einmal kurz, verschafft sich so noch mehr Raum gegen Antonitsch – und platziert die Kugel dann links unten. Stojanovic ist ohne Chance.

37. Min Tor für St. Pauli! Burgstaller macht das 2:1!

35. Min Ingolstadt gleicht aus! Auch bei den Gastgebern ist es ein Standard, diesmal ein Einwurf. Die Kugel fliegt nach dem Einwurf weit in die Mitte, wo St. Pauli die unübersichtliche Situation nicht richtig klären kann. Eckert Ayensa schaltet am Elfmeterpunkt am schnellsten und schießt den Ball flach links unten ins Tor.

35. Min Tor für Ingolstadt! Eckert Ayensa gleicht für den FCI aus!

32. Min Und nun ist Ingolstadt tatsächlich erneut zum Wechseln in der Abwehr gezwungen: Innenverteidiger Stevanovic kommt für den verletzten Neuberger.

31. Min Riesenchance für Ingolstadt! Auch die Gastgeber bekommen eine Gelegenheit per Freistoß, Pick ist aber etwas weiter vom Tor entfernt als zuvor Kyereh. Er macht es nicht weniger gut als der Torschütze auf der Gegenseite, doch der Ball streicht denkbar knapp rechts am Tor vorbei. Einige Fans hatten schon gejubelt, weil das Außennetz wackelte.

29. Min Neuberger scheint nicht weitermachen zu können. Noch immer ist Ingolstadt in Unterzahl und wird die rechten Abwehrseite gleich zum zweiten Mal verletzungsbedingt neu besetzen müssen.

28. Min Das ist ganz bitter für Ingolstadt: Neuberger hat sich bei diesem Abwehrversuch augenscheinlich verletzt. Er kam unglücklich auf dem Boden auf und hob sofort seine Hand, um zu signalisieren, dass er Hilfe braucht. Er war gerade erst für den verletzten Heinloth in die Partie gekommen.

27. Min Wieder Kyereh! Der Torschütze tankt sich auf dem linken Flügel durch und zieht an der Grundlinie in die Mitte. Neuberger fälscht die flache Hereingabe zur Ecke ab.

25. Min Wie reagiert Ingolstadt jetzt auf diesen Treffer? Bisher hatten es die Gastgeber eigentlich geschafft, St. Pauli so weit vom eigenen Strafraum wegzuhalten, dass es zu keinen gefährlichen Abschlüssen kam. Der Freistoß war die erste echte Großchance in diesem Spiel.

23. Min Für Kyereh ist es bereits das siebte Tor in dieser Spielzeit. Zum zweiten Mal traf er dabei per direktem Freistoß.

22. Min St. Pauli führt in Ingolstadt! Kyereh steht zum Freistoß bereit, lässt sich viel Zeit mit der Ausführung – und beweist, dass sich die lange Konzentration gelohnt hat. Er hebt den Ball gefühlvoll über die Mauer und platziert ihn links oben im Winkel. Stojanovic fliegt zwar in die Ecke, kommt aber nicht mehr an die Kugel.

22. Min Tor für St. Pauli! Kyereh bringt die Kiezkicker in Führung!

21. Min Gute Freistoßgelegenheit jetzt für den FC St. Pauli, Burgstaller wird zentral vor dem Strafraum regelwidrig von den Beinen geholt. Das könnte gefährlich werden.

19. Min So ist es: Heinloth muss das Feld vorzeitig verlassen. Für ihn kommt Neuberger in die Partie.

18. Min Das sieht nicht gut aus. Heinloth hat sich erneut auf den Rasen gesetzt und zeigt an, behandelt werden zu müssen. Es scheint nicht weiterzugehen für den Kapitän.

17. Min Bilbija spielt einen riskanten Pass über 30 Meter und überspielt damit das komplette Mittelfeld. Der Ball gelangt zu Schmidt, aber dieser kann sich nur mit einem Offensivfoul helfen und wird zurückgepfiffen.

15. Min St. Pauli hat in dieser Anfangsphase mehr vom Spiel, gewinnt fast zwei Drittel der Zweikämpfe und ist auch etwas mehr am Ball (56 Prozent). Richtig gefährlich wurde es vor dem Ingolstädter Tor, in dem Ex-Kiezklub-Keeper Stojanovic steht, aber noch nicht.

14. Min Ingolstadt darf kontern, Eckert Ayensa setzt sich gegen gleich drei St. Pauli-Verteidiger durch und gewinnt dann das Laufduell gegen Irvine. Erst kurz vor Eindringen in den Strafraum können ihn die Kiezkicker rechtzeitig stellen und einen gefährlichen Abschluss verhindern.

12. Min Erster Abschluss jetzt auch auf das Tor von St. Pauli-Keeper Vasilj, Pick probiert es mal aus der Distanz. Sein Versuch aus fast 25 Metern fliegt jedoch ungefährlich am Tor vorbei.

11. Min Gute Nachrichten für Ingolstadt: Jetzt kehrt Heinloth zurück aufs Feld. Er läuft aber immer noch ein wenig unrund, hält sich den rechten Oberschenkel.

10. Min Heinloth liegt nach einem Luftzweikampf mit Makienok am Boden und braucht eine Pause. Der Kapitän wird jetzt abseits des Spielfelds behandelt, Ingolstadt ist vorübergehend in Unterzahl.

8. Min Und direkt könnte es wieder gefährlich werden. St. Pauli bekommt einen Freistoß, Paqarada tritt auf der rechten Außenbahn an. Die Flanke ist aber zu flach und landet nur in der Mauer.

7. Min Erste Chance für St. Pauli! Hartel zieht von der linken Seite nach innen und schließt aus 20 Metern ab, doch sein Flachschuss wird wenige Meter vor dem Tor abgeblockt. Den Abpraller schießt Irvine dann schließlich deutlich über das Tor.

6. Min Die Stimmung auf den Rängen ist gut, die Fans beider Lager singen abwechselnd und sorgen für eine angemessene Fußball-Atmosphäre am Samstagnachmittag.

4. Min Die Kiezkicker, an diesem Nachmittag komplett in Weiß, spielen in den ersten Minuten munter nach vorne. Irvine setzt sich im Kopfballduell im Strafraum durch und legt so ab für Burgstaller, der seine Flanke jedoch nicht in die Mitte bekommt. Der Versuch der flachen Hereingabe wird abgeblockt.

2. Min St. Pauli kombiniert sich erstmals mit schnellem Kurzpassspiel nach vorne in die Offensive, Burgstallers direkt weitergeleiteter Steilpass vor dem Strafraum wird aber zu schnell und rollt über die Torauslinie.

1. Min Los geht’s in Ingolstadt!

Anpfiff!