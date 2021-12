Der FC St. Pauli kann das Fußballjahr 2021 nicht mit einem Sieg krönen. Gegen Holstein Kiel setzt es eine 0:3 (0:3)-Niederlage. Die Kiezkicker finden über weite Strecken des Spiels vor allem offensiv kaum Lösungen gegen eine starke Kieler Mannschaft. Bartels (8.), Porath (29.) und Pichler (45.) sorgen schon in der ersten Halbzeit für die Entscheidung.

Eigentlich schien der Start in diese Partie für den FC St. Pauli gut gelungen zu sein. Irvine (2.) und Kyereh (3.) hätten früh auf 1:0 stellen können. Doch beide scheiterten an einem starken Thomas Dähne. Der Kieler Torhüter hielt seine Mannschaft im Spiel und vorne traf Fin Bartels (8.) mitten ins Hamburger Herz.

Von dem Gegentreffer erholten sich die Kiezkicker nicht so schnell und suchten sichtlich nach ihren Spiel. Die gut gestaffelte Kieler Defensive ließ kaum gefährliche Strafraumszenen zu. Stattdessen spielte sich der fast alles überragende Reese in den Vordergrund. Über ihn liefen sämtliche Kieler Angriffe. Luca Zander war völlig überfordert und fand keinen Zugriff. Porath (29.) und Pichler (45.) sorgten noch vor der Pause für Klarheit.

Nach der Halbzeit stellte Timo Schultz seine Mannschaft kräftig um. Er brachte drei neue Leute, doch am bisherigen Spielverlauf änderte sich nur wenig. Die besseren Chancen hatten die Gastgeber. Pichler (50.) und Arp (57.) hatten die Blamage für St. Pauli auf dem Fuß.

Dass das Ergebnis nicht deutlich höher ausfiel, lag auch an Nikola Vasilj. Der Hamburger Torhüter rettete mehrfach (68., 90.+1) und hielt den Spielstand fest. Über die gesamte Spielzeit führte Holstein Kiel dem FC St. Pauli vor, dass der Aufstieg definitiv kein Selbstläufer sein wird.

Das Spiel im Liveticker

Abpfiff

90. + 3 Min Ziereis rettet nochmal gegen Bartels, der ansonsten das sichere 4:0 hätte erzielen können. Gute Aktion des Kapitäns. Gleichzeitig ist es auch die letzte in diesem Spiel.

90. + 2 Min Trotz der fast abgelaufenen Spielzeit setzen die Kiezkicker nochmal auf Angriff. Paqarada flankt den Ball von der linken Seite herein, doch dort sucht vergeblich den Kopf eines Mitspielers.

90. + 1 Min Vasilj fischt einen Ball von Reese aus der linken unteren Ecke. Zudem gibt es drei Minuten Nachspielzeit.

90. Min Arp sieht nochmal Gelb für einen Check gegen Benatelli.

89. Min Die Kieler Fans singen „Oh wie ist das schön“ und haben damit heute absolut recht. Holstein spielt eine super Partie und bringt die letzten Minuten hier clever rum.

87. Min Dittgen sieht die Gelbe Karte, weil er den Kieler Konter unterbindet, indem er Arp von hinten in die Beine grätscht.

86. Min Es riecht nicht wirklich nach einem Fußballwunder. Kiel ist zu konzentriert und wirkt zu abgeklärt, das noch aus der Hand zu geben.

84. Min Das perfekte Bild für Guido Burgstallers Abend. Der Stürmer kann ins Eins gegen Eins gegen Dähne gehen, scheitert aber am Kieler Torhüter. Zu allem Überfluss hätte sein Tor wegen einer Abseitsstellung eh nicht gezählt.

83. Min Eigentlich kann Bartels alles klar machen. Der Veteran kann ungestört quer durch den Hamburger Strafraum marschieren. Kurz bevor er abschließen kann, klaut Reese ihm den Ball und schießt seinen Mitspieler an. Kuriose Szene.

81. Min Paqarada sieht Gelb wegen Meckerns.

80. Min Heute hat St. Pauli aber auch wirklich kein Glück. Eigentlich bringt Reese seinen eigenen Torhüter mit einem schlimmen Rückpass in Bedrängnis. Dähne ist da und grätscht den Ball vor Amenyido weg. Der unkontrollierte Schlag landet bei Dittgen, der sich den Ball aber zu weit vorlegt. Dähne kann erneut klären.

79. Min Benatelli schiebt den Ball nach einem Doppelpass mit Buchtmann mit der Innenseite am Tor vorbei.

78. Min Der letzte Wechsel bei St. Pauli steht an: Kyereh verlässt den Platz und Amenyido betritt das Spielfeld.

77. Min Arp wagt ein Tänzchen mit Lawrence und schließt aus halbrechter Position ab. Weil der Hamburger Innenverteidiger noch dran ist, trudelt der Ball am langen Pfosten vorbei zur Ecke ins Aus.

75. Min Jetzt kombiniert sich der FC St. Pauli mal gut auf rechts durch, doch Dittgens Flanke wird erneut von zwei Kielern gut verteidigt.

74. Min Lawrence grätscht Reese ab und erntet dafür den Applaus des Hamburger Anhangs.

73. Min Die Mannschaft von Timo Schultz wirkt ein wenig ratlos. Die Kieler gewinnen fast alle wichtigen Zweikämpfe und ersticken die Hamburger Angriffe meistens schon im Keim.

72. Min Kyereh versucht es mit der Hereingabe von der rechten Seite, findet aber keinen Abnehmer.

71. Min Erneut muss bei den Störhen verletzungsbedingt gewechselt werden. Erras ersetzt Lorenz. Zudem kommt Korb für Sterner.

68. Min Nächste große Gelegenheit der Kieler! Reese flankt von rechts in den Strafraum und findet Neumann. Vasilj muss mit einer Glanzparade retten.

67. Min Timo Schultz setzt jetzt auf volle Offensive und bringt Dittgen für den heute glücklosen Zander.

66. Min Kiel wirkt galliger und hungriger als die Kiezkicker. So langsam muss der erste Treffer für die Hamburger mal fallen, wenn die Aufholjagd noch gelingen soll.

65. Min Kiel kontert über Reese und Bartels. Erstgenannter kreuzt mit dem Ball von links nach rechts und braucht dadurch einen Ticken zu lange. Lawrence blockt seinen Schuss.

63. Min Nächster Wechsel bei den Gastgeber: Sander kommt für Porath.

61. Min Aber die bringt nichts ein. Obwohl Lawrence und Ziereis in der Mitte warten, trägt der Eckball keine Früchte davon.

60. Min Sterner geht mit viel Risiko gegen Irvine, der jetzt auf dem linken Flügel spielt, rein. Aber die Aktion ist fair und so gibt es die Ecke für St. Pauli.

59. Min St. Pauli mit dem ersten zwingenden Abschluss in dieser Hälfte. Burgstaller legt auf Buchtmann zurück, aber dessen Schuss ist zu unplatziert. Dähne kann die Kugel halten.

57. Min Arp fast mit der Entscheidung! Der ehemalige Hamburger setzt sich gut gegen Paqarada durch und schließt aus zehn Metern Torentfernung ab. Doch der am Boden liegende Verteidiger bekommt sein Knie dazwischen und rettet damit wohlmöglich seinen Keeper.

56. Min Schiedsrichter Braun muss den verteidigten Freistoß abpfeifen, weil Ziereis und Thesker aneinandergeraten. Der Kieler Innenverteidiger hatte bei der Klärungsaktion des Hamburger Kapitäns den Fuß drübergehalten. Beide sehen Gelb.

55. Min Luca Zander steht heute völlig neben sich. Der Rechtsverteidger bringt Finn Porath nahe des eigenen Sechzehner zu Fall und bringt sein Team in eine gefährliche Lage.

54. Min Der erste Wechsel bei Holstein Kiel. Torschütze Pichler verlässt leicht angeschlagen den Platz. Für ihn kommt Ex-HSV-Profi Jann-Fiete Arp.

52. Min Kiel macht mächtig Betrieb und versteckt sich nicht hinter dem bisherigen Spielstand. St. Pauli spielt eingefährliches Spiel, wenn mann jetzt nur noch mit dem Kopf durch die Wand will.

51. Min Porath und Reese spielen St. Paulis rechte Abwehrseite schwindelig. Reese kann völlig frei flanken und sucht in der Mitte Bartels. Dem rutscht der Ball über den Scheitel und geht ins Aus.

50. Min Nächste Großchance für Kiel! Pichler lässt Zander stehen und zieht aus spitzem Winkel von links ab. Aber diesmal ist Vasilj rechtzeitig unten und verhindert schlimmeres.

49. Min Burgstaller unternimmt nun immer wieder Ausflüge auf den rechten Flügel, um sich die Bälle abzuholen. Vielleicht klappt das ja besser als in der ersten Halbzeit.

48. Min St. Pauli. versucht es mit einem wahren Flanken-Marathon von der linken Seite, doch jedes Mal steigt ein Kieler am höchsten.

47. Min Irvine tritt Neumann auf dden Fuß. Der Kieler bleibt kurz sitzen, kann aber weitermachen.

46. Min Timo Schultz reagiert und baut sein Team kräftig um. Smith, Hartel und Matanovic bleiben in der Kabine. Für sie kommen Buchtmann, Benatelli und Becker.

Anpfiff 2. Halbzeit

Der FC St. Pauli liegt zur Pause deutlich zurück und muss sich fragen, was man falsch gemacht hat. Denn eigentlich geben die Kiezkicker über weite Phasen den Ton an, doch Holstein Kiel nutzt die sich bietenden Gelegenheiten schonungslos aus. Zudem verteidigen die Störche mit viel Leidenschaft und belohnen sich mit der verdienten Führung. Timo Schultz wird seinen Spielern vor allem offensiv einiges mit an die Hand geben müssen.

Abpfiff 1. Halbzeit

45. + 2 Min Mit dem letzten Angriff der ersten Halbzeit krönt Pichler eine starke erste Halbzeit der Störche. Aus einem Freistoß des FC St. Pauli entwickelt sich über Bartels der stark ausgespielte Konter. Sterner spielt einen super Pass in den Lauf des durchgestarteten Pichler, der ganz alleine auf Nikola Vasilj zuläuft, den Hamburger Keeper umkurvt und dann in aller Seelenruhe aus drei Metern zum 3:0 erhöht.

45. + 1 Min Tor für Holstein Kiel! Pichler krönt Kiels erste Hälfte

45. Min Eine Minute Nachspielzeit wird es geben.

44. Min Die Hamburger versuchen viel, doch so richtig zwingend ist das hier nicht.

43. Min Die letzten Minuten dieser Halbzeit könnten nochmal richtig heiß werden. St. Pauli drängt auf den Anschluss und Kiel lauert auf die nächste Gelegenheit.

41. Min Die große Chance zum Anschlusstreffer! Irgendwie piekt Burgstaller den Ball in den Lauf von Jackson Irvine. Der 28-Jährige kann unbedrängt aus halbrechter Position aus kurzer Distanz abschließen, setzt den Ball aber links neben das Tor.

40. Min Holtby bringt Matanovic zu Fall und der Hamburger Stürmer bleibt zunächst liegen. Es kann aber weitergehen.

39. Min Jackson Irvine trifft Finn Porath am Kopf, kommt aber mit der Ermanung davon. Es war keine böswillige Aktion des Australiers, deshalb geht die Entscheidung des Unparteiischen so in Ordnung.

38. Min Timo Schultz steht mit verschränkten Armen in seiner Coaching-Zone. Noch ist der ehemalige Profi nach außen hin ruhig, doch zufrieden dürfte er mit dieser Halbzeit nicht sein.

37. Min Burgstaller nimmt bei der Annahme eines hohen Balles die Hand zur Hilfe. Schiedsrichter Braun pfeift die Aktion zu recht ab.

35. Min Der nächste Überfall der Kieler ist wieder gefährlich. Bartels schickt den sehr starken Reese. Ziereis kommt nicht mehr hinterher und so schießt der Kieler aus 17 Metern halbrechter Position. Vasilj ist noch dran, aber das Schiedsrichtergespann entscheidet auf Abstoß St. Pauli.

34. Min Der Hamburger Anhang hat noch lange nicht aufgegeben und liefert sich ein Gesangs-Gefecht mit den Kieler Fans.

33. Min Apropos Burgstaller: Von St. Paulis Toptorjäger hat man heute noch nichts gesehen.

31. Min Die Partie wird hitziger. Mühling und Burgstaller liefern sich vor einem Eckball ein kleines Wortgefecht. Schiedsrichter Braun muss die beiden Streithähne trennen.

30. Min Erneut bedanken sich die Kieler bei einem Geschenkt der Hamburger Hintermannschaft. Nach einer Flanke von Sterner kommt der Ball von rechts ins Zentrum. Dort kann Zander die Kugel nicht kontrollieren und das Spielgerät springt zu Reese. Dessen Abschluss kann Lawrence nur abfälschen und Porath schiebt den Abpraller am zweiten Pfosten ein.

29. Min Tor für Holstein Kiel! Finn Porath trifft

27. Min Bartels verlagert das Spielgeschehen mit einem tollen Ball auf die linke Seite, von wo aus Reese wieder zurück auf den Kopf von Bartels legt. Der Ex-St. Paulianer kriegt aber nicht mehr genug Druck auf den Ball.

26. Min Smith tritt den Ball, doch aus der Situation entwickelt sich ein Kieler Konter, den Ziereis erst im eigenen Strafraum entschärfen kann.

25. Min Smith und Paqarada stehen bereit, um einen Freistoß vom Mittelkreis zu bringen. Vielleicht geht ja jetzt was.

24. Min Die Kieler Fans bemerken nun auch, dass heute was geht. Lautstark feiern sie ihr Team für jeden gewonnen Zweikampf.

22. Min Paqarada wird unfair von Neumann gestoppt. Den fälligen Freistoß schlägt der Innenverteidiger ünnötig hektisch in den Kieler Strafraum, wo wieder einmal Dähne lauert.

21. Min Die Hamburger Angriffsbemühungen enden nun meist an der Mittelinie. Ab hier attackiert Kiel mit hohem Aufwand und stellt die Passwege gut zu.

20. Min Reese mit dem nächsten Versuch aus der Distanz. Aber der Ball geht weit über den Kasten von Nikola Vasilj.

19. Min Beispielhaft dafür diese Szene: Lawrence spielt von der Mittellinie den tiefen Ball, doch Burgstaller und Matanovic kommen nicht durch. So landet das Spielgerät in den Armen von Torhüter Dähne.

18. Min Man kann den Kiezkicker nicht vorwerfen, dass sie hier nicht versuchen würden, den Ausgleich zu erzielen. Doch die Kieler haben sich gut auf den Tabellenführer eingestellt und halten mit viel Kampf dagegen.

17. Min Neumann stoppt Hartel rustikal, doch es kommt kein Pfiff. Kyereh stoppt den Gegenangriff, indem er Mühling zu Fall bringt.

14. Min Reese macht viel Betrieb auf der linken Seite. Der Kieler Stürmer schließt aus halblinker Position ab und Vasilj kann den Ball nicht festhalten. Erst im Nachfassen rettet der Hamburger Torwart vor Pichler.

13. Min Kyereh will mit Tempo in den gegnerischen Sechzehner eindringen, doch Sterner stellt den Hamburger Offensiv-Star.

11. Min Die Kiezkicker kombinieren sich gut bis in den Kieler Strafraum, doch dort steht der Defensiv-Block der Störche gut. Deshalb legt Matanovic zurück auf Paqarada, dessen Abschluss aus 18 Metern aber über den Querbalken geht.

10. Min Dähne mit einem kleinen Wackler nach einer Flanke von Paqarada. Der Kieler Schlussmann kann sich nicht zwischen Fangen und Fausten entscheiden, kommt aber ungestraft davon.

9. Min Reese bekommt an der linken Strafraumgrenze zu viel Zeit und kann auf Mühling ablegen. Der Kieler Mittelfeldspieler zieht aus 16 Metern Torentfernung ab. Wie zuvor schon auf der Gegenseite, reagiert diesmal Vasilj großartig, kann den Ball aber nicht stark genug zur Seite weglenken. Am rechten Pfosten lauert Bartels und muss das Leder aus kurzer Distanz nur noch über die Linie drücken.

8. Min Tor für Holstein Kiel! Bartels trifft gegen seinen Ex-Klub

7. Min Kyereh treibt den Ball nach vorne und zieht nach innen. Sein Pass zu Matanovic wird aber gut von der Kieler Defensive abgewehrt.

5. Min Ein stürmischer Beginn des FC St. Pauli, der Holstein Kiel kaum Luft zum Atmen lässt. Die Störche kommen offensiv kaum zur Entfaltung.

4. Min Das geht ja gut los hier. Die Kiezkicker kommen über Umwege per Kopf zu ihrer nächsten Chance, doch diesmal geht der Ball knapp am linken Pfosten vorbei über die Grundlinie.

3. Min Kyereh packt den Hammer aus! Eigentlich war die anschließende Ecke schon geklärt, doch Kyereh nimmt aus 16 Metern Maß. Dähne reagiert großartig und lenkt den Ball über die Latte.

2. Min Die erste Doppelchance des Spiels! Zunächst flankt Kiels Reese von der linken Seite in die Mitte, wo Ziereis vor Bartels klären kann. Aus dem Konter entwickelt sich für St. Pauli die große Gelegenheit zur Führung. Doch Dähne lenkt Irvines Schuss am Pfosten vorbei.

1. Min Der FC St. Pauli tritt heute ganz in weiß an und sucht direkt den Weg nach vorne. Über Zieres und Paqarada läuft der Ball in die gegnerische Hälfte, wo Bartels ihn aber ins Aus klärt.

Anpfiff