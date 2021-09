Der FC St. Pauli musste vergangene Woche eine Niederlage im Nordduell gegen Hannover 96 (0:1) hinnehmen. Am heimischen Millerntor ist man dafür in dieser Saison noch ungeschlagen und die Kiezkicker brennen auf den nächsten Sieg. Der FC Ingolstadt ist zwar neu in der Liga und steckt im Tabellenkeller fest, doch unterschätzt werden sollten die Schanzer nicht. Verfolgen Sie das Spiel im MOPO-Liveticker.

Das Spiel im Liveticker

30. Min Fast der Konter des FC St. Pauli. Burgstaller wird auf die Reise geschickt, doch Röseler kann per Grätsche vor dem Österreicher zum Einwurf klären.

29. Min Für Frank Willenborg ist es bisher ein ruhiger Sonntagmittag. Noch musste der Unparteiische keine Karte zeigen.

27. Min Das Publikum am Millerntor ist sehr zufrieden mit der bisherigen Vorstellung des FC St. Pauli. Von den Rängen wird die Mannschaft lautstark angefeuert.

25. Min Buntic nimmt hier heute auch keine Rücksicht auf die Mitspieler. Bei einem hohen Ball von links läuft die Nummer 24 des FCI heraus und räumt dabei Röseler ab.

24. Min Die Gäste wissen aktuell nicht so wirklich, wie sie sich wehren sollen. Alle Angriffsbemühungen versiegen schon im Mittelfeld.

22. Min St. Pauli jetzt mit der besten Phase in der bisherigen Partie. Die Kiezkicker sind dem Führungstreffer ganz nahe.

21. Min Und erneut Buntic! Wahnsinn, was der 24-Jährige hier hält. Kyereh kommt nach einer flach ausgeführten Ecke von rechts aus rund 15 Metern zum Abschluss. Der Ball kommt mit ordentlich Zug auf das Tor des FC Ingolstadt, doch Buntic kommt mit den Fäusten ran und verhindert, dass er rechts unten einschlägt.

20. Min Bei der Ingolstadts Schlussmann die erste Unsicherheit zeigt und unter dem Ball durchfliegt. Doch die Aktion bleibt ungestraft.

19. Min Auf der anderen Seite bewahrt Buntic den FC Ingolstadt erneut vor dem Rückstand. Irvines Flanke von der rechten Seite findet im Zentrum Dittgen, der aus sieben Metern den Kopfball nimmt. Erneut steht Buntic richtig und lenkt den Ball zu zur Ecke.

17. Min Erstmals Gefahr für das Tor von Vasilj. Ingolstadt kontert schnell über die Mittellinie und Schmidt darf relativ unbedrängt bis an die linke Strafraumbegrenzung durchlaufen. Seine Flanke sollte eigentlich Ayensa finden, doch der Ball tropft knapp neben dem Pfosten ins Toraus.

15. Min Aremu befreit sich sehenswert mit einer starken Körpertäuschung aus dem Angriffspressing des FC Ingolstadt.

13. Min Jetzt hat St. Pauli die Oberhand und sucht im Sturm immer wieder den fleißigen Dittgen. Burgstaller war bisher noch kaum in Aktion zu sehen.

11. Min Großchance für St. Pauli! Paqarada schlägt einen Freistoß aus dem linken Halbfeld an den Elmeterpunkt, wo Medic den Kopfball mit Wucht auf das Tor bringt. Doch Buntic taucht ab und kratzt den Ball mit einer Glanzparade aus der linken unteren Ecke.

9. Min Der FC St. Pauli schnürt die Schanzer so langsam am eigenen Strafraum ein. Im Moment hapert es noch an der Präzision beim letzten Pass. Hartel möchte nach links zu Dittgen rüberlegen, der frei durch gewesen wäre, doch Röseler sprintet dazwischen.

8. Min Die Hausherren sind bemüht, die Kontrolle zu übernehmen. Aber wenn man den Ball hat, herrscht zu wenig Bewegung. Das macht es Ingolstadt leicht, die Lücken zu schließen.

6. Min Erster Abschluss für St. Pauli. Dittgen tankt sich auf der linken Seite durch und schließt aus spitzem Winkel ab. Sein Schuss verfehlt das Tor von Buntic nur knapp am langen Pfosten.

5. Min Ziereis mal mit dem langen Ball über die letzte Kette der Schanzer, doch Kyereh ist einen Ticken zu schnell und bekommt das Spielgerät an den Rücken. Ingolstadt kann klären.

3. Min Was fast zum Erfolg führt. St. Pauli verliert den Ball an der Mittellinie und über mehrere Stationen landet der Ball bei Röhl. Der 19-Jährige nimmt sich ein Herz und schießt von der Strafraumgrenze. Medic klärt zur Ecke, die nichts einbringt.

2. Min Schon jetzt ist klar zu erkennen, wie Ingolstadt die Partie angehen möchte. Die Schanzer stehen tief und lauern auf Ballgewinne und dann schnelle Konter.

Min Der FC St. Pauli spielt heute in ungewohnter Farbe. Die Kiezkicker laufen im grauen Sondertrikot auf. Kyereh scheint davon beflügelt und versucht es mal aus knapp 25 Metern halbrechter Position. Doch keine Gefahr für das Ingolstädter Tor.

Anpfiff