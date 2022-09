St. Paulis Gastspiel in Fürth wird zum Küken-Duell

Am vergangenen Samstag, unmittelbar nach dem 2:2 gegen Paderborn, hatte er den Fakt herausgehoben. „Wir haben die jüngste Mannschaft der Liga“, lautete Timo Schultz’ Verweis in Bezug auf eine aus seiner Sicht arg zu kritische Wahrnehmung der Leistungen des FC St. Pauli. Vor dem Duell mit Greuther Fürth will er die Sache „nicht mehr zu hoch hängen“, das Spiel als solches aber böte das eigentlich an. Schließlich treffen die beiden jüngsten Kader des Unterhauses aufeinander.

Am Ronhof duellieren sich am Samstag ab 13 Uhr „zwei Vereine, die Wert darauf legen, Spieler im Kader zu haben, die sich entwickeln können“, beschrieb es der St. Pauli-Coach. Wobei das nicht zwingend Einfluss auf das Spielniveau haben sollte. „Auch als junger Spieler kann man unvoreingenommen und unbelastet, frisch, fromm, fröhlich, frei an die Sache herangehen“, sagte Schultz. Erfahrung sei etwas, was man sich erspielen müsse, „was über Einsatzzeiten kommt. Und die wollen wir den Jungs geben“.

St. Pauli mit allen sechs Startelf-Formationen unter den Top 13 der jüngsten Mannschaften

Was unter anderem daran zu erkennen ist, dass sich der Kiezklub in der Auflistung der jüngsten Startelf-Formationen der bisherigen Saison mit allen sechs Aufstellungen in den Top 13 wiederfindet (zweimal 24,7 Jahre, einmal 25,0, zweimal 25,1, einmal 25,2). Noch unerfahrener waren lediglich der 1. FC Magdeburg, der beim 4:4-Spektakel am vergangenen Wochenende in Kaiserslautern mit 23,9 Jahren im Schnitt die bisher jüngste Anfangself stellte – und eben Greuther Fürth.

Beim 1:2 in Hannover am letzten Spieltag ließ Coach Marc Schneider eine Mannschaft beginnen, die auf 24,2 Jahre im Schnitt kam. Auch beim vorangegangenen 1:3 gegen Kaiserslautern war das Team nur unwesentlich älter (24,5 Jahre).