Es hatte sich ganz offensichtlich etwas aufgestaut in Timo Schultz in den letzten Tagen, vielleicht sogar Wochen, das mal raus musste. Als die Pressekonferenz und damit der offizielle Teil nach der Partie gegen Paderborn beendet war, machte der Coach der Kiezkicker in kleinerer Runde deutlich, was ihm bei der Beurteilung seiner Mannschaft gegen den Strich geht.

Fortschritt lässt sich nicht immer an der Tabelle ablesen. Im Ranking der Zweiten Liga steht der FC St. Pauli nach dem sechsten Spieltag auf Platz elf. Wie schon in der Vorwoche. Die Leistung der Braun-Weißen beim turbulenten 2:2 gegen Spitzenreiter SC Paderborn war allerdings nicht nur die dringend nötige Reaktion auf die Rostock-Pleite. Es war auch definitiv ein Schritt nach vorn. Mannschaft und Trainer sehen sich auf dem richtigen Weg. Die Defensive bleibt jedoch die Achillesferse der Kiezkicker. Der Gegentorschnitt macht es schwer, Spiele zu gewinnen.

Timo Schultz: Über St. Pauli wird zu schlecht geredet

„Ehrlich gesagt ist mir das zu viel Genörgel“, sagte Schultz und ließ dann einen Monolog vom Stapel, der einer Verteidigungsrede glich. Es werde zu sehr auf die Defizite geschaut. „Wir können dies nicht, wir können das nicht.“ Dabei habe seine Mannschaft schon vor dem starken Auftritt gegen den zuvor dreimal in Serie siegreichen Spitzenreiter Paderborn „zwei super Heimspiele gemacht gegen Nürnberg und Magdeburg“ und ein „richtig gutes Auswärtsspiel“ in Hannover.

Die schlechten Auswärts-Auftritte in Kaiserslautern und insbesondere Rostock wollte Schultz nicht beschönigen, „aber jedesmal zu sagen, der Stürmer kann dies nicht, der Abwehrspieler kann das nicht, warum funktioniert das hier und da nicht?“ Das nervt ihn, das war spürbar. Allerdings ist eine kritische Betrachtung der bisherigen sportlichen Leistungen, kollektiv wie individuell, durchaus berechtigt. Das weiß auch Schultz. Seiner Meinung nach stimmt dabei das Maß nicht – und auch nicht der Maßstab.

„Wir haben die jüngste Mannschaft der Liga. Die jüngste Mannschaft der Liga!“, wiederholte Schultz lauter werdend. Viele Spieler hätten in der vergangenen Saison überwiegend auf der Bank gesessen, bei ihren Ex-Klubs oder bei St. Pauli, wo sie nun den nächsten Schritt machen sollen. „Ich finde es ehrlich gesagt auch ungerecht den Jungs gegenüber, nur in den Vordergrund zu stellen, was sie nicht können, weil wir auch richtig gute Sachen gemacht haben“, so Schultz. „Dieses permanente Herumgenörgel – dafür habe ich kein Verständnis.“

Nach Partie gegen Paderborn: Schultz macht seinem Unmut Luft

Es gab viel Positives im Spiel gegen Paderborn. Neben dem insgesamt starken Auftritt die Tatsache, dass die Kiezkicker einen zweimaligen Rückstand egalisierten. Oder fast doppelt so viele Torschüsse abfeuerten wie die beste Offensive der Liga, die sie fast über die gesamte Spielzeit mit extrem aufwändiger und disziplinierter Arbeit im Spiel gegen den Ball auf beeindruckende Weise im Griff hatten.

Aber: Im Angriff fehlte in vielen Situationen „die letzte Konsequenz“, wie Marcel Hartel monierte. Und defensiv leisteten sich die Braun-Weißen mal wieder Fehler, die nicht ausgebügelt werden konnten und zu Gegentoren führten. Wieder zwei – zum fünften (!) Mal im sechsten Ligaspiel. Dieses Problem muss dringend gelöst werden – und da sind längst nicht nur die jungen Spieler gefordert.

Schultz ist sich der Defizite bewusst. „Wir wollen den Finger kritisch in die Wunde legen, wir müssen in vielen Bereichen besser werden, das wissen wir auch“, so der Coach. „Aber wir machen auch schon richtig viele Sachen gut. Das zeigen auch jegliche Statistiken.“ Er wirbt um Geduld, nach sechs Spieltagen könne noch nicht alles funktionieren. „Wenn wir den Jungs Vertrauen und auch Zeit geben, dann wird sich das auszahlen, davon bin ich überzeugt“, so Schultz.

Kapitän Leart Paqarada sieht das genauso. „Der Weg ist der richtige, die Entwicklung ist die richtige.“ Diese muss man in den kommenden Wochen aber nicht nur möglichst konstant auf dem Rasen sehen, sie muss sich auch auf dem Punktekonto und damit letztlich in der Tabelle niederschlagen, wenn der FC St. Pauli mehr sein will als Liga-Durchschnitt.