St. Pauli – Paderborn 0:0: Die Kiezkicker wollen den Spitzenreiter stoppen!

18 Tore in fünf Spielen. Das ist die eindrucksvolle Ausbeute des kommenden St. Pauli-Gegners Paderborn. Am Samstagmittag (13 Uhr) gastiert aber nicht nur die beste Offensive der Liga, sondern auch der aktuelle Spitzenreiter am Millerntor. Nach der 0:2-Pleite in Rostock wollen die Kiezkicker ihre Torgefährlichkeit dagegen wiederfinden. Gegen den Tabellenführer wird dies sicherlich kein leichtes Unterfangen. Verfolgen Sie das Spiel hier im MOPO-Liveticker.

Das Spiel im Liveticker

2. Min Der erste Schuss der Partie gehört jedoch den Ostwestfalen. Justvan kann unbedrängt durchs Mittelfeld spazieren und zieht zentral aus etwa 20 Metern ab. Der Versuch wird jedoch geblockt, sodass Smarsch den Ball leicht fangen kann.

1 .Min Direkt die erste Torannäherung von den Gastgebern. Eggestein wird über den linken Flügel geschickt, hat viel Platz, findet im Strafraum aber keinen Abnehmer.

Min St. Pauli beginnt in den braunen Heimtrikots von rechts nach links.

Anpfiff!