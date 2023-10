St. Pauli – Nürnberg im Liveticker: Baut der Kiezklub seinen Lauf weiter aus?

Der FC St. Pauli hat derzeit einen echten Lauf in der 2. Bundesliga. Die Mannschaft von Trainer Fabian Hürzeler steht nach vier Siegen und vier Unentschieden als einziges noch ungeschlagenes Team an der Tabellenspitze und will diese Ausgangsposition weiter ausbauen. Gegen den 1. FC Nürnberg wollen die Kiezkicker am heimischen Millerntor den nächsten Sieg einfahren. Mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie keine entscheidenden Szenen der Partie.

