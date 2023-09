St. Pauli – Kiel im Liveticker: Fahren die Kiezkicker den ersten Heimdreier ein?

Im dritten Anlauf will St. Pauli am Sonntag (13.30 Uhr) gegen Holstein Kiel endlich den ersten Heimsieg der Saison einfahren. In den ersten beiden Partien am Millerntor gab es gegen Fortuna Düsseldorf und den 1. FC Magdeburg nur zwei torlose Remis. Außerdem wollen die Kiezkicker ihre vier Spiele andauernde Unentschieden-Serie beenden. Gegen die „Störche“ wird dies aber kein leichtes Unterfangen – Kiel ist mit vier Siegen aus fünf Spielen bislang eines der Überraschungsteams der 2. Bundesliga. Mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie keine entscheidenden Szenen der Partie.

