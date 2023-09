St. Pauli – Schalke im Liveticker: Kann der Kiezklub im Topspiel nachlegen?

Der FC St. Pauli will nach der 5:1-Gala gegen Holstein Kiel vergangene Woche direkt nachlegen. Im Topspiel der 2. Liga empfängt die Mannschaft von Trainer Fabian Hürzeler den Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04. Die Kiezkicker wollen in dieser Saison weiter ungeschlagen bleiben – und gegen das Zweitliga-Schwergewicht aus Gelsenkirchen den nächsten Sieg am Millerntor einfahren. Ob ihnen das gelingen wird? Mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie keine entscheidenden Szenen der Partie.

Das Spiel im Liveticker