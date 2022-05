Schalke – St. Pauli 0:2: Dank Matanovic! Glückliche Halbzeitführung der Kiezkicker

Der FC St. Pauli will den letzten Strohhalm im Aufstiegsrennen nutzen und muss dafür beim Tabellenführer Schalke 04 drei Punkte einfahren. Diese Aufgabe wird zusätzlich dadurch erschwert, dass am Anfang der Woche gleich zehn Profis der Kiezkicker positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Die Hamburger wollen diesen Widerständen trotzen und nach dem bitteren 1:1 gegen Nürnberg – das fünfte sieglose Spiel in Serie – wieder einen Dreier einfahren. Verfolgen Sie das Spiel hier im MOPO-Liveticker.

Das Spiel im Liveticker

Was für eine erste Hälfte in Gelsenkirchen! Schalke begann direkt dominant und ließ in der Anfangsphase gleich mehrere Hochkaräter liegen. St. Pauli schwamm, traf aber mit der ersten Chance in Person von Igor Matanovic (9.). Die Gastgeber zeigten sich nicht geschockt, erspielten sich weitere Großchancen doch ließen auch diese ungenutzt. Die Kiezkicker blieben dagegen effizient und erhöhten erneut durch Matanovic mit dem zweiten Abschluss der Partie (17.). Ein Itakura-Tor wurde danach aufgrund eines Handspiels zurückgenommen (23.). Seitdem ist St. Pauli besser in der Partie, kann aber dennoch von Glück reden noch kein Gegentor bekommen zu haben.

Abpfiff der ersten Halbzeit!

45.+1 Min Es wird noch einmal gefährlich vor dem Tor des FC St. Pauli! Bei einer Flanke vom rechten Flügel kommt Smarsch aus dem Tor und ist vor Terodde mit der Hand am Ball. Der St. Pauli-Keeper faustet das Leder aber nicht weit weg, sodass noch einmal Gefahr entsteht. Jedoch kommen die Knappen nicht mehr zum Abschluss.

45.+1 Min Es gibt zwei Minuten Nachspielzeit.

45. Min Die Gäste aus Hamburg sind inzwischen auch ballsicherer geworden. St. Pauli ist besser in den Zweikämpfen und lässt nicht mehr viele Aktionen in den gefährlichen Zonen zu.

43. Min St. Pauli kommt nun besser in die Offensive. Die Kiezkicker holen eine Ecke heraus, die Paqarada von links scharf vor das Tor bringt. Beifus kommt aus etwa zehn Metern zentral zum Kopfball und setzt das Leder knapp rechts am Tor vorbei.

41. Min Die erste Gelbe Karte für Schalke. Latza foult Zander an der Seitenlinie heftig und wird zurecht verwarnt.

38. Min Diese endet jedoch nur in einem Versuch von Kyereh aus der zweiten Reihe. Der Ball geht zehn Meter am Tor vorbei und ohnehin entschied Schiedsrichter Fritz auf ein Offensivfoul.

38. Min St. Pauli wieder vor dem Schalker Tor. Kyereh holt bei seinem Abschluss im Strafraum von links eine Ecke heraus.

36. Min Schalke wird nun wieder druckvoller. Churlinov lässt die St. Pauli-Verteidigung alt aussehen, tanzt Zander aus und flankt von links flach und stramm in den Strafraum. Im Rückraum kommt Bülter an den Ball, doch zu einer Chance kommt es aufgrund eines Offensivfouls des Schalkers nicht mehr.

33. Min Das gibt es nicht! Terodde schafft es nicht, den aus einem Meter im Tor unterzubringen! Bülter schlägt von links eine Flanke auf den zweiten Pfosten, wo Drexler vorbei an Smarsch auf Terodde zurückköpft. Der Torjäger hat außer dem freien Tor nur noch Medic vor sich. Terodde schießt aber tatsächlich diesen an und nicht den Ball ins Tor.

31. Min St. Pauli fehlt bei den Offensivaktionen der letzten Minuten die letzte Präzision. Wirkliche Chancen gab es seit dem zurückgenommenen Anschlusstreffer auf beiden Seiten aber nicht mehr.

30. Min Zahlen, welche die Schalker Dominanz belegen: Bisher haben die Knappen 9:2 Torschüssen und über 60 Prozent Ballbesitz.

29. Min Die Tore scheinen den Gästen Sicherheit zu geben. Schalke kommt nicht mehr so leicht vor das Tor von Smarsch. Dennoch haben die Hausherren weiterhin deutlich mehr Ballbesitz.

27. Min Bisher läuft wirklich alles für den FC St. Pauli. Die einzigen beiden Chancen nutzten sie eiskalt, während Smarsch mehrere Chancen der Schalker überragend parierte. Außerdem hatten die Kiezkicker Glück, dass Itakura beim vermeintlichen Anschluss mit der Hand am Ball war.

23. Min Glück für St. Pauli, denn der vermeintliche Anschlusstreffer von Itakura wird vom VAR kassiert! Der Schalker kommt nach einer Ecke fünf Meter vor dem Tor an den Ball, nimmt ihn aber mit der Hand an. Danach stochert er das Leder rechts an Smarsch vorbei. Wegen der Handannahme wird der Treffer zurecht zurückgenommen.

20. Min Schalke ist nun doch ein wenig geschockt. Zwei Schüsse der St. Paulianer reichen für zwei Tore. Währenddessen bringen sich die Knappen mit Fehlern und zwei kleinen Unaufmerksamkeiten selbst um ihren Lohn.

17. Min Es ist nicht zu fassen, St. Pauli legt nach! Fraisl schlägt einen üblen Bock und spielt einen Abstoß direkt in die Füße von Irvine. Der leitet vom rechten Flügel direkt weiter vor dem Strafraum auf Matanovic. Der Youngster kann sich gegen einen Schalke-Verteidiger durchsetzen und bringt sich aus etwa zehn Metern in eine gute Abschlussposition. Matanovic schießt den Ball eiskalt links an Fraisl vorbei, der den Einschlag nicht verhindern kann.

17. Min Tor für St. Pauli! Matanovic legt nach!

15. Min Bei einem Konter der Schalker foult Aremu Churlinov auf Höhe der Mittellinie und sieht die erste Gelbe Karte des Spiels

15. Min Wie St. Pauli nach diesem Chancengewitter der Schalker bisher führt, wissen sie vermutlich selbst nicht. Das Tor von Matanovic war die einzige Aktion der Kiezkicker, die im Stafraum der Knappen stattfand.

12. Min Die Chancen für Schalke gibt es fast schon im Minutentakt. Eine Ecke von links verlängert Bülter in die gefähliche Zone direkt vor dem Tor. Torjäger Terodde verpasst den Ball aber und kann den Ball nicht mehr aufs Tor bringen.

10. Min Schalke fast mit der direkten Antwort! Bülter ist nach einer Flanke vom rechten Flügel im Strafraum sträflich frei. Der Schalke-Stürmer wartet ab, geht noch an mehreren Verteidigern vorbei. Doch sein zu zentraler Abschluss aus zehn Metern ist zu ungefährlich für Smarsch.

9. Min Unfassbar, St. Pauli geht mit der ersten Torannäherung in Führung! Der erste konstruktive Angriff der Gäste läuft über den linken Flügel. Nach einer schönen Kombination bringt Paqarada den Ball flach in die Mitte. Irvine kommt nicht entscheidend an den Ball, doch legt für Matanovic im Rückraum ab. Dieser schnappt sich das Leder, dreht sich einmal und schiebt den Ball aus etwa 12 Metern flach in das rechte Eck.

9. Min Tor für St. Pauli! Matanovic bringt die Kiezkicker in Führung!

6. Min Die nächste Großchance für die Knappe! Bülter wird auf dem linken Flügel freigespielt, hat Platz und läuft bis in den Strafraum. Beifus kann den Ball per Grätsche nicht klären. Von daher kommt der Schalke-Stürmer unbedrängt, aber aus spitzem Winkel, zum Abschluss. Bülter scheitert jedoch erneut an Smarsch, der das kurze Eck zumacht.

5. Min Die Stimmung auf den Rängen der Veltins-Arena ist übrigens überragend. Über 60.000 Schalke-Fans feuern ihre Farben lautstark an.

4. Min Wieder gibt es Gefahr im Strafraum der Gäste. Terodde wird per Flanke gesucht, doch Beifus kann gerade noch so klären und den Ball zu Smarsch zurückspielen.

3. Min Die Hausherren setzen St. Pauli gehörig unter Druck. Bisher kamen die Kiezkicker nicht aus ihrer Hälfte heraus.

1. Min Was für eine Riesenchance für Schalke direkt nach dem Anpfiff! Nach einem Einwurf für die Kiezkicker schlägt Beifus ein Luftloch. Terodde hat deshalb freie Bahn und scheiter zentral, freistehend aus etwa zehn Metern am stark reagierenden Smarsch.

1. Min Der Ball rollt, St. Pauli beginnt von links nach rechts.

Anpfiff!