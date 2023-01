Nürnberg – St. Pauli 0:1: Dank Medic! Kiezkicker beenden ihren Auswärtsfluch

Der FC St. Pauli hat seine Auswärtsmisere beendet und den ersten Sieg in der Fremde in der laufenden Saison eingefahren. Die Mannschaft von Trainer Fabian Hürzeler siegte bei dessen Pflichtspiel-Debüt als Cheftrainer zum Rückrunden-Auftakt beim 1. FC Nürnberg mit 1:0 (1:0). Jakov Medic (33.) traf nach einem Eckball per Kopf zum Goldenen Tor für die Kiezkicker, die nach neun sieglosen Spielen auf fremdem Platz den ersten Dreier einfahren konnten – und zugleich wichtige drei Punkte im Kampf um den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga holten.

St. Pauli erwischte vor 30.871 Zuschauern im Max-Morlock-Stadion in Nürnberg die besseren Anfangsminuten, ohne aber wirklich zwingend zu werden. Erste Annäherungsversuche von Lukas Daschner (13.) oder auf der Gegenseite von Nürnbergs Christoph Daferner (30.) blieben weitestgehend harmlos, beide Teams konnten nicht ernsthaft gefährlich werden.

Gerade, als sich Nürnberg immer mehr annäherte, schlug der Kiezklub dann zu. Nach einer kurz ausgeführten Ecke flankte Leart Paqarada auf den Kopf von Jakov Medic, der aus drei Metern mit seinem zweiten Saisontor zur – zu diesem Zeitpunkt überraschenden – Führung traf (33.).

In der Folge wurden die Hausherren immer aktiver und drängten auf den Ausgleich. Jan Gyamerah (39.) und Linus Tempelmann (45.+1) ließen beste Chancen des Clubs jedoch ungenutzt und St. Pauli so die Führung mit in die Kabine nehmen.

Im zweiten Durchgang spielte sich die Partie weitgehend im Mittelfeld ab, beide Teams investierten nach vorne nicht mehr viel. Zwar warf Nürnberg in der Schlussphase noch einmal alles in die Offensive und hatte am Ende 23:9 Torschüsse zu verzeichnen, richtig gefährlich wurde der Gastgeber aber nur durch den eingewechselten Jermain Nischalke (89.), der aber zu lange zögerte.

St. Pauli holte damit den ersten Auswärtssieg nach zuvor neun sieglosen Spielen in der Fremde in dieser Saison. In der Tabelle kletterten die Kiezkicker dank des wichtigen Sieges auf Platz zehn und befreiten sich damit erst einmal aus der Roten Zone. Nürnebrg hingegen rutscht auf Rang 13 ab und hat nur noch einen Punkt Vorsprung auf den Relegationsplatz.

90.+7 Min Hartel macht die Kugel an der Eckfahne fest, kriegt aber keinen Freistoß. Inzwischen sind wir sieben Minuten über der Zeit.

90.+6 Min Nürnberg wirft jetzt alles nach vorne. Tempelmanns Schuss aus der Distanz ist zu harmlos und landet in den Armen von Vasilj.

90.+5 Min Geis bringt Maurides auf der Außenbahn zu Fall. Noch mal Freistoß für St. Pauli. Die letzten Augenblicke laufen.

90.+4 Min Der Torhüter der Kiezkicker wird noch kurz behandelt, auch das wird es vermutlich an Nachschlag geben. Noch ist die Partie nicht vorbei.

90.+3 Min St. Pauli stellt sich hinten rein. Shuranov geht zu hart in den Zweikampf mit Vasilj und foult ihn. Freistoß und Zeit für die Kiezkicker.

90.+2 Min Tempelmann probiert es mit einem langen Ball nach vorne. Dieser ist zu weit, Vasilj hat die Kugel sicher.

90.+1 Min Weil er sich wiederholt aufregt und wild gestikuliert, wird Nürnberg-Coach Weinzierl nun ebenfalls verwarnt. Nächste Gelbe Karte.

90.+1 Min Sechs Minuten werden nachgespielt. Sechs Minuten muss St. Pauli noch überstehen – und hat Nürnberg noch Zeit.

90. Min Nürnberg drückt St. Pauli jetzt hinten rein. Auf beiden Seiten gibt es noch einen Wechsel: Aremu kommt für Daschner, Hübner ersetzt Schindler.

89. Min Was für eine Chance für Nischalke! Lohkemper dribbelt sich hervorragend durch die Mitte und bedient Nischalke. Dieser zögert sechs Meter vor dem Tor zu lange, legt sich die Kugel noch zweimal vor – und verliert sie dann.

88. Min Lohkemper setzt sich gut durch auf der rechten Außenbahn, Medic ist einen Schritt schneller am Ball. Die beiden geraten noch aneinander, Medic macht sehr viel aus der Situation – bekommt aber einen Freistoß. Die Zeit läuft runter für St. Pauli.

87. Min Und jetzt bekommt auch St. Pauli-Keeper Vasilj eine Verwarnung, weil er sich beim Freistoß zu viel Zeit lässt. Drei Minuten sind es noch.

86. Min Um einen schnellen Gegenangriff zu verhindern, foult Nischalke den neuen Mann Afolayan. Dafür gibt es Gelb.

85. Min Eher als Zufallsprodukt landet eine abgefälschte Flanke bei Tempelmann, der zu lange braucht für seinen Abschluss. Auch der Abpraller von Lohkemper bleibt in der St. Pauli-Abwehr hängen.

84. Min Anders als im ersten Durchgang hatte Nürnberg nach der Pause kaum noch gute Gelegenheiten. Wenige Minuten bleiben dem Club noch – und wenige Minuten hat St. Pauli zugleich noch zu überstehen.

83. Min Sieben Minuten noch. Nürnberg ist jetzt dauerhaft in Ballbesitz, findet aber keine Lücke und kein Durchkommen. St. Pauli verteidigt die Führung souverän bislang.

81. Min Noch mal ein Doppelwechsel bei Nürnberg. Nischalke und Lohkemper ersetzen Möller Daehli und Duah. Noch einmal zwei Offensivkräfte.

80. Min Der Club probiert es, doch die Mittel der Gastgeber scheinen begrenzt zu sein. Wirklich brandgefährlich wird es nur selten vor dem Tor von St. Pauli.

78. Min Wieder geht es über die linke Nürnberger Seite, diesmal über Nürnberger. Seine Flanke in den Rückraum findet aber keinen Abnehmer.

76. Min Die Schlussphase läuft. Die Führung von St. Pauli wackelt, ohne dass Nürnberg den Ausgleich mit hochkarätigen Chancen erzwingen würde. Die Entscheidung ist aber noch lange nicht gefallen.

74. Min Nürnberg hat die nächste Chance! Duah hat an der Strafraumecke Platz, sein Schuss wird zum Aufsetzer. Vasilj ist aufmerksam, bekommt die Fingerspitzen gerade noch dran. Beste Gelegenheit im zweiten Abschnitt.

72. Min St. Pauli tauscht noch mal: Maurides ist neu dabei, dafür darf Otto das Feld verlassen.

71. Min Die aktuelle Phase erinnert an die Mitte der ersten Halbzeit, als sich beide Mannschaften weitgehend im Mittelfeld aufhielten und dort mehr fehlerhafte als gelungene Pässe spielte. St. Pauli reicht aber auch dieser knappe Vorsprung für den ersten Auswärtsdreier der Saison.

69. Min St. Pauli wird gleich noch mal wechseln, mit Maurides steht der nächste Neuzugang an der Seitenlinie bereit.

67. Min Daschner! Paqarada setzt zum Dribbling an und kontert quasi im Alleingang. Nach seinem Solo legt er quer für Daschner, der jedoch zu unsauber abschießt. Sein Schuss fliegt aus zehn Metern klar am Tor vorbei.

66. Min Aufgeweckt werden die Fans von der Bekanntgabe der Zuschauerzahl: 30.871 Besucher haben den Weg ins Stadion gefunden. Dafür gibt es Applaus von den Rängen.

65. Min Noch 25 Minuten plus Nachspielzeit muss St. Pauli überstehen bis zum vielleicht ersten Auswärtssieg der Saison. Das könnten aber noch lange 25 Minuten werden. Der Kiezklub kommt aktuell kaum noch aus der Defensive raus.

64. Min Jetzt ist es der Fall, Nürnberg wechselt doppelt und bringt zwei neue Offensivspieler, um die Niederlage zu verhindern. Goller und Shuranov kommen ins Spiel, Daferner und Castrop haben vorzeitig Feierabend.

62. Min Möller Daehli hat die Chance aus dem Rückraum, bleibt aber hängen. Der zweite Ball landet bei Nürnberger, der aber einen Haken zu viel schlägt und am vierten Gegenspieler letztlich hängenbleibt.

61. Min Die Nürnberger werfen jetzt immer mehr nach vorne. St. Pauli verteidigt größtenteils, die Gastgeber werden zudem gleich neue Angreifer von der Bank bringen.

59. Min Und nun ist es soweit. Afolayan feiert sein St. Pauli-Debüt, Metcalfe verlässt das Feld.

58. Min Bei St. Pauli deutet sich der nächste Wechsel an. Metcalfe hat sich erneut hingesetzt und kann offenbar nicht weitermachen. Afolayan macht sich bereit.

56. Min Die Partie läuft wieder. Beide sind wieder dabei, Schindler aber humpelt noch beschwerlich.

55. Min Während Metcalfe wieder steht und wohl weitermachen kann, sieht es bei Schindler ernster aus. Bei ihm scheint es nicht weiterzugehen.

54. Min Metcalfe und Schindler sind im Mittelfeld mit den Knien zusammengeprallt und bleiben beide liegen. Das sah nicht gut aus, beide müssen intensiv behandelt werden.

53. Min Castrop! Der Nürnberger Flügelspieler leitet einen langen Pass direkt weiter, Daferner ist durch – hat damit aber nicht gerechnet und ist schneller als der Ball. Sonst wäre er alleine vor Vasilj aufgetaucht.

51. Min Nürnberg will den Ausgleich. Wieder ist es Tempelmann, der nach Castrop-Ablage aus 16 Metern abschließt. Diesmal fehlen einige Meter.

49. Min Was war das denn? Wieder ist der sehr aktive Daschner im Mittelpunkt, wird von Hartel nach Ballgewinn in Szene gesetzt. Am Fünfmeterraum legt er quer – aber viel zu hoch, so dass die Kugel über das Tor fliegt. Da war viel mehr drin.

48. Min Aber da kommt St. Pauli mal mit Tempo! Daschner hat Platz auf der linken Seite und schließt von der Grundlinie ab. Der Winkel ist spitz, Vindahl macht die kurze Ecke zu und pariert den Schuss.

47. Min Nürnberg ist übrigens unverändert aus der Kabine gekommen – personell und von ihrer Einstellung. Der Club startet direkt mit Offensive.

46. Min St. Pauli hat in der Pause einmal gewechselt: der leicht angeschlagene Dzwigala musste runter, dafür ist Beifus nun mit dabei.

46. Min Weiter geht’s in Nürnberg.

Pause in Nürnberg! St. Pauli führt nach 45 Minuten mit 1:0 beim 1. FC Nürnberg – und das ist, betrachtet man die Spielanteile, durchaus überraschend. Während die Kiezkicker die besseren Anfangsminuten erwischt hatten, arbeitete sich Nürnberg im Rahmen seiner Möglichkeiten immer besser in die Partie. Der Treffer aber fiel auf der Gegenseite, als Jakov Medic einen kurz ausgeführten Eckball per Kopf verwertete (33.). Der Club versuchte immer mehr und kam zu guten Gelegenheiten, vergab diese aber allesamt, unter anderem durch Jan Gyamerah (39.) oder Linus Tempelmann (45.+1). Noch ist hier nichts entschieden – in einer Viertelstunde geht’s weiter.

45.+1 Min Nächste XXL-Chance für Nürnberg! Daferner flankt von der linken Seite in die Mitte, wo Tempelmann die Kugel mit der Brust annimmt und per Dropkick aus 16 Metern abschließt. Vasilj kann nur zuschauen, sieht aber, wie der Ball denkbar knapp links am Tor vorbeifliegt.

45. Min Mutig von Vasilj, der im Strafraum attackiert wird und unter Druck den Ball in den Fuß von Castrop spielt. Dieser probiert es direkt aus 25 Metern, trifft die Kugel aber nicht richtig. Vasilj hat den Ball sicher.

44. Min Zwei Minuten werden gleich nachgespielt werden. St. Pauli will die Führung in die Pause retten, Nürnberg läuft noch einmal an.

42. Min Paqarada! Irvine spielt einen langen Seitenwechsel auf Paqarada, der den Ball aus vollem Lauf volley nimmt. Sein Versuch fliegt deutlich über das Tor. Trifft er die Kugel aber richtig, wird es sehr gefährlich.

41. Min Während Saliakas zurück aufs Spielfeld gekehrt ist, sind noch vier Minuten auf der Uhr bis zur Pause. St. Pauli dürfte mit dem Zwischenstand ausgesprochen zufrieden sein.

39. Min Gyamerah muss das 1:1 machen! Geis bringt einen Freistoß aus dem Mittelfeld lang in die Mitte, wo Gyamerah einläuft und aus wenigen Metern mit voller Kraft aufs Tor schießt. Vasilj steht richtig, die Kugel prallt direkt auf den St. Pauli-Keeper. Eine starke Parade.

38. Min Saliakas bleibt nach einem Klärungsversuch von Tempelmann liegen und hält sich das rechte Schienbein. Offenbar hat ihn Tempelmann bei der Grätsche getroffen. Saliakas muss behandelt werden, steht aber wieder.

37. Min St. Pauli könnte direkt nachlegen. Daschner wird geschickt und marschiert in den Strafraum, kann die Kugel dort aber nicht richtig kontrollieren. Sein Querpass kommt nicht an.

35. Min Auf der anderen Seite will Nürnberg direkt antworten. Nach einem langen Ball dreht sich Castrop vor dem Strafraum einmal um die eigene Achse und schließt ab. Wieder ist der harmlose Abschluss kein Problem für Vasilj.

34. Min Es ist übrigens bezeichnend für diese Partie, dass der Treffer nach einem Standard fallen würde. Für Medic ist es das zweite Saisontor.

33. Min Das hatte sich in dieser Phase nicht unbedingt angedeutet: St. Pauli führt! Eine kurz ausgeführte Ecke bringt Paqarada als Bogenlampe in den Strafraum hinein. Der Ball senkt sich vor dem Tor, wo Medic eingelaufen war, nicht im Abseits stand und aus drei Metern einköpfen kann. Nürnberg-Keeper Vindahl ist noch dran, kann das Tor aber nicht mehr verhindern.

33. Min Tor für St. Pauli! Medic macht das 1:0!

31. Min Nürnberg kommt der Sache immer näher. Möller Daehli fasst sich aus 25 Metern mal ein Herz, auch da fehlte nicht viel. Der Schuss war etwas zu unplatziert, Vasilj zur Stelle. Aber: Der Club wird gefährlicher.

30. Min Daferner! Plötzlich rutscht mal eine der vielen Flanken von Links durch, Nürnberger hatte sie geschlagen. Daferner kommt einen halben Schritt zu spät und kriegt seinen Kopf nicht mehr richtig hinter den Ball. Dennoch rauscht die Kugel nur knapp am Pfosten vorbei. Beste Chance bisher!

29. Min So langsam tastet sich jetzt auch Nürnberg nach vorne, immer wieder über Möller Daehli auf dem linken Flügel. Seine Flanken finden aber reihenweise nur den Gegner.

27. Min Nürnberger nimmt sich den Freistoß aus 30 Metern und flankt weich in die Mitte, wo Dzwigala vor Daferner per Kopf klärt. Die anschließende Ecke bleibt ungefährlich.

26. Min Unnötige Aktion von Saliakas. Nach einem Foul an Möller Daehli an der Seitenlinie wirft er den Ball weg und sieht dafür Gelb. Die erste Verwarnung in diesem Spiel.

25. Min Viel geht noch nicht zusammen. St. Pauli nähert sich langsam dem gegnerischen Tor an, ist aber – das gehört auch zur Wahrheit – in neun Auswärtsspielen noch ohne Sieg in der Fremde in dieser Saison. Vieles spielt sich jetzt im Mittelfeld ab.

23. Min Ein Blick auf die xGoals, also die erwartbaren Tore („Expected Goals“), zeigt deutlich: Noch passiert wenig vor den Toren. Nürnberg „führt“ in dieser Statistik mit 0,12 zu 0,05 xGoals. Auch aus statistischer Sicht sind noch keine Treffer zu erwarten gewesen in den ersten 23 Minuten.

21. Min St. Pauli erhöht den Druck. Daschner lässt am Strafraum prallen für Otto, der Paqarada auf Links bedient. Seine Flanke fliegt scharf durch den Fünfmeterraum, aber an Freund und Feind vorbei.

20. Min Hartel spielt Daschner sehr gut frei auf der linken Seite, doch einmal mehr ist der Pass nicht genau genug. Schindler blockt die etwas zu lässige Flanke mit einem langen Bein ab.

18. Min Die ganz großen Höhepunkte fehlen noch in dieser Partie. Daschner hatte nach 13 Minuten die beste und gefährlichste Gelegenheit, mehr war bisher aber noch nicht zu sehen in den beiden Strafräumen.

16. Min Auffällig ist schon jetzt: Nürnberg spielt, wie schon in der Hinrunde, zu wenig zu Ende. Vielmehr schließen die Franken oft überhastet aus großer Distanz ab. Entsprechend wenig erfolgreich war das bislang in der Offensive.

15. Min Duah ist aufmerksam und erobert den Ball tief in der Hälfte von St. Pauli. Wieder probiert er es aber aus der Distanz – und schießt deutlich neben das Gehäuse.

13. Min Riesenchance für St. Pauli! Paqarada hat auf dem linken Flügel viel Platz und spielt flach in den Rückraum, wo Daschner den Ball direkt nimmt. Sein Schuss aus 16 Metern ist flach und platziert, Geis bekommt aber gerade noch den Fuß dazwischen. Das war knapp!

11. Min Daferner! Nach einem Konter schaltet Nürnberg ganz schnell um, Daferner marschiert und marschiert. Doch der schwächste Angriff der 2. Liga bleibt weiterhin ohne Tor – Daferners Abschluss aus der Distanz ist zu unplatziert und zu harmlos für Vasilj im Tor.

10. Min Gyamerah verliert auf der Gegenseite am eigenen Strafraum gegen Metcalfe den Ball und öffnet so die Chance für St. Pauli. Die Kiezkicker aber spielen den Angriff nicht konsequent aus und verlieren die Kugel letztlich wieder, ehe sie zum Abschluss kommen können.

8. Min Erste Gelegenheit für Nürnberg! Gyamerah kann sich auf der rechten Seite gut durchsetzen und flankt in die Mitte, wo Duah vergeblich nach oben steigt. Den Abpraller schnappt sich Tempelmann, doch sein Distanzschuss verfehlt das Tor um ein paar Meter.

7. Min Beide Teams gehen in dieser frühen Phase des Spiels natürlich noch nicht das ganz große Risiko, sondern beginnen mit dem vielzitierten sprichwörtlichen Abtasten.

5. Min St. Pauli ist die aktivere Mannschaft zu Beginn, nach einem Fehler von Saliakas macht Nürnberg jetzt aber mal das Spiel über die linke Angriffsseite. Metcalfe kann mit einer beherzten Grätsche Schlimmeres verhindern.

3. Min Die Kiezkicker probieren es direkt mit viel Ballbesitz und kontrollieren die ersten Minuten. Saliakas bricht auf dem rechten Flügel durch, bleibt an der Grundlinie aber in der vielbeinigen Nürnberger Abwehr hängen.

2. Min St. Pauli, ganz in Weiß, startet erstmals in Richtung Angriff über Daschner. Eine erste scharfe Flanke findet in der Mitte aber keinen Abnehmer.

1. Min Der Ball rollt in Nürnberg, die Hausherren stoßen an.

