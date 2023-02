St. Pauli – Kaiserslautern 1:0: Nächster Sieg! Metcalfe macht den Traumstart perfekt

Der FC St. Pauli hat den perfekten Start in die Rückrunde weiter ausgebaut. Nach dem Sieg in Nürnberg (1:0) und dem 2:0-Erfolg gegen Hannover gewann die Mannschaft von Trainer Fabian Hürzeler auch die dritte Partie im Jahr 2023. Gegen den 1. FC Kaiserslautern siegten die Kiezkicker mit 1:0 (0:0) am heimischen Millerntor und setzten ihre Erfolgsserie weiter fort. Connor Metcalfe (72.) erzielte das entscheidende Tor für St. Pauli, das zudem im dritten Spiel in Folge ohne Gegentor blieb. Ein Traum-Einstand für Neu-Coach Hürzeler.

Vor 29.456 Zuschauern am ausverkauften Millerntor dauerte es allerdings sehr lange, bis es überhaupt mal gefährlich wurde in den beiden Strafräumen. Lange Zeit war das Spiel geprägt von intensiven Duellen und harten Zweikämpfen, Schiedsrichter Martin Petersen (Stuttgart) hatte einiges zu tun und zu regeln.

Erst kurz vor dem Seitenwechsel bekamen die Fans, die im Stadion für beste Stimmung sorgten, erste Torraumszenen geboten. Richtig gefährlich wurde es im ersten Durchgang nur, als Marcel Hartel einen Kopfball knapp über die Latte setzte (44.) und Jackson Irvine eine Hereingabe beinahe flach ins Tor flankte (45.).

Auch nach der Pause blieb das Bild unverändert: Zweikämpfe und viele Gelbe Karten (insgesamt elf!) bestimmten das Geschehen, wenngleich St. Pauli etwas besser wurde. Leart Paqarada mit einem abgefälschten Schuss (52.), Manolis Saliakas (57.) und Jackson Irvine (58.) näherten sich immer mehr an.

Die Führung war nur noch eine Frage der Zeit – und sie sollte fallen. Nach einem traumhaften Pass von Eric Smith vollendete Connor Metcalfe mit einem überlegten Schlenzer aus acht Metern zur Führung (72.). Der Bann war gebrochen.

Der Überraschungs-Aufsteiger aus Kaiserslautern stemmte sich zwar noch gegen die erste Auswärtsniederlage der Saison, warf alles nach vorne, kam aber nur noch durch Marcel Rapp und Tyger Lobinger zu einer Doppelchance, die Jakov Medic vereitelte (87.).

St. Pauli machte damit den idealen Start in die Rückrunde perfekt, feierte den dritten Sieg im dritten Spiel und kassierte kein einziges Gegentor. In der Tabelle sind es inzwischen sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang. So hatte sich Fabian Hürzeler seinen Einstand sicher nicht mal zu erträumen gewagt.

Das Spiel im Liveticker

Abpfiff!

90.+5 Min De Preville leistet sich ein Stürmerfoul, Ritter beschwert sich und sieht Gelb. War’s das?

90.+4 Min Die letzte Minute ist angebrochen, St. Pauli spielt an der Eckfahne die Zeit runter. Ein Angriff ist vielleicht noch drin für die Gäste.

90.+3 Min Maurides hat viel Platz auf der linken Seite und setzt Matanovic ein, der die Kugel aber nicht richtig trifft. Der Ball rollt weit am Tor vorbei.

90.+2 Min Abseits des Wechsels gibt es die nächste kleine Rangelei, Smith und de Preville sind mittendrin. Beide bekommen ein paar strenge Worte vom Schiedsrichter zu hören, dann kann es weitergehen.

90.+1 Min Vier Minuten gibt es obendrauf und St. Pauli tauscht wieder: Otto kommt, Daschner geht. Das bringt Zeit.

90. Min Die letzten Augenblicke dieser Begegnung laufen. Noch ist nichts entschieden, Kaiserslautern wirft alles nach vorne und stürmt mit teilweise fünf Offensiven. Noch ist keine Nachspielzeit angezeigt.

89. Min Und die nächste Verwarnung: Maurides rutscht in Zimmer hinein und kommt viel zu spät. Die gesamte Lauterer Bank springt auf, Schiedsrichter Petersen zeigt zurecht Gelb.

88. Min Kurios: Zehn Sekunden nach seiner Einwechslung sieht Matanovic direkt Gelb. Im Zweikampf seinen Ellbogen einzusetzen, hat auch als gerade frisch eingewechselter Spieler Konsequenzen.

88. Min St. Pauli dreht noch mal ein bisschen an der Uhr und wechselt erneut aus. Matanovic ersetzt Afolayan für die letzten Minuten.

87. Min Was für eine Riesenchance für Kaiserslautern! Rapp kommt nach einer Ecke zum Kopfball, Medic kann auf der Linie klären. Auch den Nachschuss von Lobinger kann Medic vor dem eigenen Keeper wegschlagen – und wird von seinen Mitspielern entsprechend gefeiert.

86. Min Er hatte sich lange darum beworben, jetzt hat auch er sie bekommen: Afolayan bekommt für wiederholtes Beschweren beim Unparteiischen die Gelbe Karte.

85. Min Ritter nimmt Hercher auf der rechten Seite mit, der aber etwas zu lange zögert und dem Ball nicht entschlossen nachgeht. Da war mehr drin für die auswärts eigentlich ja so starken Gäste vom Betzenberg.

84. Min Die Fans der Gastgeber stimmen hier schon siegessichere Erfolgshymnen auf den FC St. Pauli an. Kaiserslautern ist seit dem Rückstand aber wieder ein wenig besser ins Spiel gekommen und will sich noch nicht geschlagen geben.

83. Min Das nächste taktische Foul im Mittelfeld, diesmal zieht es Durm gegen Daschner. Auch das hat eine Verwarnung zur Folge.

81. Min Neun Minuten sind noch zu spielen. Bringt St. Pauli die Führung über die Zeit und setzt die beeindruckende Erfolgsserie aus den ersten beiden Spielen auch gegen Kaiserslautern fort?

80. Min Und auch Kaiserslautern zieht die letzte Wechseloption. Für Boyd ist Neuzugang de Preville nun dabei.

80. Min Auch St. Pauli wechselt erstmals aus. Torschütze Metcalfe darf das Feld verlassen, Maurides bekommt noch etwas Einsatzzeit.

79. Min Stand jetzt steht übrigens erneut die Null bei St. Pauli. Es wäre das dritte Spiel ohne Gegentor in Folge – unter Neu-Coach Hürzeler musste Vasilj noch nicht ein einziges Mal hinter sich greifen.

77. Min Lautern reagiert noch einmal und wechseln erneut aus. Für Redondo ist jetzt Lobinger auf dem Feld. Auch das ist wieder eine offensive Umstellung. Es gilt jetzt alles oder nichts für die Pfälzer.

76. Min Jetzt legen die Gäste offensiv einen Zahn zu. Ritter zirkelt einen Freistoß aus 20 Metern mit viel Gefühl über die Mauer, aber auch gut zwei Meter links am Tor vorbei.

74. Min Kaiserslautern fast mit der Antwort! Mets verschätzt sich und läuft unter einer hohen Flanke hindurch, Boyd lauert hinter ihm. Er kriegt den Ball jedoch nicht richtig kontrolliert, seine Direkabnahme setzt einmal auf und rauscht dann mit viel Tempo über das Tor.

72. Min Und schon ist sie da – der FC St. Pauli führt mit 1:0! Smith spielt einen herausragenden Pass in die Spitze, Metcalfe startet auf dem rechten Flügel genau im richtigen Moment und kommt nicht aus dem Abseits. Aus vollem Lauf schlenzt er den Ball mit dem linken Fuß an Luthe vorbei, der bei dem Schuss aus acht Metern ohne Chance ist.

72. Min Tor für St. Pauli! Metcalfe macht das 1:0!

71. Min Die Führung wäre jetzt verdient für St. Pauli, es scheint nur noch eine Frage der Zeit. Irvine schickt Hartel mit einem Steilpass in den Strafraum, doch Hartel ist einen Schritt zu spät und erreicht die Kugel nicht.

69. Min Das war unnötig. Zolinski foult Daschner im Mittelfeld und bekommt den Pfiff gegen sich. Weil er sich dann mit einer abfälligen Geste in Richtung Schiedsrichter äußert, sieht auch er die Gelbe Karte.

68. Min Schöner Pass von Zimmer, der lang und länger wird und den Zolinski sich auf der rechten Außenbahn erlaufen soll. Er kommt auch fast rechtzeitig, doch nur fast, denn Vasilj ist aufmerksam und risikobereit und klärt weit vor seinem Tor ins Seitenaus.

67. Min Das muss das 1:0 sein! Afolayan spielt einen mustergültigen Steckpass auf Metcalfe, der in den Sechzehner gestartet war. Am Fünfmeterraum legt er noch einmal quer, FCK-Keeper Luthe ist bereits geschlagen – doch in der Mitte steht kein St. Paulianer einschussbereit.

66. Min Hartel zieht das Tempo auf der linken Seite kräftig an und will in den Strafraum marschieren, doch Zimmer wirft sich mit einer beherzten Grätsche in den Lauf von Hartel – und trifft dabei nur den Ball. Ein vorbildlicher Einsatz.

64. Min Nachdem St. Pauli in Nürnberg und in Hannover jeweils in der ersten Halbzeit erfolgreich gewesen war, bedeutete die torlose erste Hälfte für St. Pauli-Coach Hürzeler übrigens das erste Mal, dass für ihn in der Pause noch die Null stand. Geht es so weiter, könnte sich das vor Ablauf der 90 Minuten aber noch ändern.

62. Min Auch die Statistik spricht eine immer deutlichere Sprache. 13:1 Abschlüsse hat St. Pauli inzwischen zu verzeichnen, auch wenn davon nur zwei auch aufs Tor kamen. Den Ballbesitz haben die Gastgeber inzwischen auf beeindruckende 70 Prozent erhöht. Einzig das Tor auf der Anzeigetafel fehlt noch.

61. Min St. Pauli wird immer stärker! Nach einer Paqarada-Ecke wird die Direktabnahme von Irvine noch geblockt, Paqarada bekommt den zweiten Ball. Er zieht auf, legt sich den Ball auf den rechten Fuß – trifft aber von der Strafraumkante nur das Außennetz.

59. Min Doppelwechsel bei den Gästen: Zolinski und Hercher kommen rein, Niehues und Opoku haben Feierabend. Das ist ein klar offensives Zeichen von Kaiserslautern.

58. Min Nächste Chance für St. Pauli! Die Kiezkicker kombinieren sich gut über die rechte Außenbahn, Irvine legt den Ball im Fallen flach in die Mitte. Am Fünfmeterraum steht Daschner einschussbereit, schießt aber hauchzart drüber.

57. Min Ein weiterer Abschluss für St. Pauli, Sailakas fasst sich aus der Distanz ein Herz. Da fehlten nur wenige Meter, die Kugel rauscht aus 18 Metern Entfernung knapp über die Latte.

55. Min Und das Kartenspielen geht munter weiter. Daschner wäre frei durch und wird von Krauß zu Boden gerissen. Das erinnerte mehr an ein Tackling beim Super Bowl in der kommenden Nacht. Auch dafür gibt es zurecht Gelb.

54. Min Bitter: Saliakas sieht nach einem überharten Zweikampf ebenfalls die Gelbe Karte. Für ihn ist es die fünfte Verwarnung, er muss eine Woche pausieren und wird in Magdeburg nicht dabei sein.

53. Min Paqarada flankt fein mit dem Außenrist in die Mitte, die Hereingabe wird brandgefährlich. Bormuth ist aber aufmerksam und klärt die Situation.

52. Min Die nächste Riesengelegenheit für St. Pauli! Paqarada schießt aus 25 Metern einfach mal drauf, der Schuss wäre wohl deutlich daneben gegangen. Krauß fälscht ihn aber gegen die Laufrichtung von Keeper Luthe ab und macht ihn dadurch gefährlich. Der Ball rauscht knapp am geschlagenen Torhüter vorbei ins Toraus.

50. Min Auch Schiri Petersen ist direkt wieder im Mittelpunkt. Opoku verliert den Ball und kommt dann zu spät gegen Hartel. Ein taktisches Foul und richtigerweise die Gelbe Karte.

49. Min St. Pauli wirkt schon nach wenigen Minuten aktiver. Daschner versucht Irvine in Szene zu setzen, doch Letzterer verpasst die etwas zu hohe Flanke knapp.

47. Min Kurios übrigens: Auch in den anderen beiden Partien war bis zur Halbzeit kein Tor gefallen, alle drei Zweitliga-Partien standen zur Pause noch 0:0. Das gab es in dieser Saison bisher nur am 1. Spieltag.

46. Min St. Pauli ist unverändert aus der Kabine zurückgekehrt, bei den Gästen gab es einen Wechsel. Ritter, der sich schon eine Weile lang warmgemacht hatte, ist statt Hanslik dabei.

46. Min Es geht weiter am Millerntor.

Anpfiff zur 2. Halbzeit!

Pause am Millerntor! Nach 45 Minuten steht es noch 0:0 zwischen dem FC St. Pauli und dem 1. FC Kaiserslautern. Das liegt vor allem daran, dass es bis wenige Minuten vor dem Seitenwechsel dauerte, bis überhaupt die ersten Einträge auf dem Chancenzettel gemacht werden konnten. Beide Teams lieferten sich in der ersten Hälfte ein intensives Duell, das von vielen harten Zweikämpfen geprägt war. Richtig gefährlich wurde es einzig gegen Ende, als Marcel Hartel einen Kopfball knapp über das Tor setzte (44.). Offensiv ist noch viel Luft nach oben im zweiten Durchgang. In einer Viertelstunde geht’s weiter!

Halbzeit!

45.+2 Min Opoku setzt sich im Eins-gegen-eins auf der rechten Seite durch und flankt mit viel Kraft in die Mitte, wo Vasilj eingreifen muss und den Ball zur Ecke faustet. Die bringt aber nichts mehr ein.

45.+1 Min Zwei Minuten werden nachgespielt und nach einer Schwalbe von Afolayan wird es noch mal richtig hektisch an der Seitenlinie. Die Gästebank beschwert sich lautstark, der Pfälzer Puls muss erst einmal beruhigt werden.

45. Min Kurz vor der Pause zieht St. Pauli plötzlich das Tempo etwas an. Daschner steckt den Ball gut durch in den Strafraum, wo Irvine aus vollem Lauf einläuft und flach in die Mitte flankt. Aus der Flanke wird beinahe ein Torschuss, denn der Ball rollt nur knapp am zweiten Pfosten vorbei. Da hat nicht viel gefehlt.

44. Min Und da war sie, die erste Riesenchance in dieser Partie! Afolayan macht das Spiel nach perfektem Zuspiel von Saliakas auf dem rechten Flügel schnell und flankt in die Mitte. Gleich drei Kiezkicker warten dort auf die Hereingabe, Hartel rauscht letztlich zum Kopfball heran. Er setzt den Ball aus acht Metern jedoch knapp über das Tor.

43. Min Saliakas schlägt – natürlich – einen Freistoß aus dem Rückraum in die Mitte, Smith war mit aufgerückt. Doch auch da passiert wenig, der Innenverteidiger kommt nicht richtig zum Kopfball. Geduld ist weiterhin gefragt.

42. Min Drei Minuten vor dem Seitenwechsel bleibt der Eindruck: Kaiserslautern macht die Räume zu, St. Pauli hat den Ball und sucht ebenso verzweifelt wie erfolglos die Lücke. So lässt sich die erste Halbzeit nahezu vollständig zusammenfassen.

40. Min Paqarada macht’s und zieht die Flanke scharf in die Mitte, doch Boyd passt am langen Pfosten auf und verteidigt weiter fleißig mit. Er springt am höchsten und köpft den Ball aus dem Fünfmeterraum.

39. Min Durm räumt Afolayan auf der rechten Außenbahn nach allen Regeln der Kunst ab. Das gibt den nächsten Freistoß aus ausgezeichneter Position, knapp 20 Meter links vom Tor. Es erinnert an die Position, die Toni Kroos einst bei der WM 2018 in der Nachspielzeit gegen Schweden hatte.

37. Min Wieso nicht! Hartel wird 25 Meter zentral vor dem Tor angespielt und schließt einfach mal ab. Sein Versuch fliegt einige Meter über das Tor, ist aber immerhin mal ein Torschuss.

36. Min Neun Minuten sind es noch bis zur Pause. Für die Zuschauer, die weiter ungeachtet der Partie für gute Stimmung sorgen, ist es eine zähe Begegnung. Viele Zweikämpfe bestimmen das Geschehen, viele Fouls, aber kaum bis wenig Szenen in der Nähe der Strafräume.

34. Min Der bisher auffälligste Akteur bei St. Pauli, Afolayan, liefert sich das nächste intensive Duell mit Zimmer. Die beiden kommen sich immer wieder sehr nahe, Referee Petersen hat bislang einen ziemlich arbeitsintensiven Nachmittag.

33. Min Beste Gelegenheit! Hartel flankt in die Mitte und findet dort Daschner, der aber nicht richtig hochsteigt und den Ball mit dem Kopf nur leicht touchiert. Dadurch bleibt auch diese Szene eher bei einer Halbchance.

31. Min Jetzt kann es mal schnell gehen bei St. Pauli, Saliakas schickt Afolayan in den Strafraum mit einem langen Ball. Der Neuzugang ist aber einen Schritt zu spät, Luthe fängt die Kugel sicher ab.

30. Min Eine halbe Stunde ist gespielt in dieser Partie und es sind vor allem die Zweikämpfe, die das Bild dieser Begegnung prägen. Torraumszenen gab es bis dato noch keine, die wirkliche Gefahr ausstrahlen konnten.

28. Min Niehues verschuldet den nächsten Freistoß in gefährlicher Position, rund 30 Meter zentral vor dem Tor. Paqarada flankt in den Strafraum, doch Kraus und Boyd klären die Hereingabe mit vereinten Köpfen.

26. Min Und direkt die nächste Verwarnung, diesmal für St. Pauli. Smith räumt Hanslik im Mittelfeld ab und kassiert dafür ebenfalls Gelb. Schiedsrichter Petersen muss jetzt aufpassen in dieser Phase des Spiels.

25. Min Paqarada macht das Spiel schnell und steckt den Ball auf dem linken Flügel durch zu Daschner. Bormuth ist aufmerksam und kommt gerade noch rechtzeitig an die Kugel. Sonst wäre es sehr gefährlich geworden.

23. Min Bei Kaiserslautern deutet sich prompt der erste Wechsel an. Rapp steht zwar wieder, wirkt aber noch angeschlagen. Und Gelb-Rot-gefährdet ist er nun ohnehin. Von Schiedsrichter Petersen gab es beim Aufstehen nach der Behandlung eine ernste Ansage.

22. Min Rapp kommt wieder viel zu spät, diesmal gegen Paqarada. Dabei hat sich der Übeltäter selbst verletzt und bleibt am Boden liegen. So richtig viel erlauben darf sich der gerade erst gelbverwarnte Rapp aber nicht mehr.

21. Min Der Freistoß von Paqarada ist wieder gefährlich, kann aber erneut abgefangen werden. Es ist aber zumindest mal eine Annäherung.

20. Min Die Zweikämpfe werden nun immer härter und der Referee greift erstmals durch. Rapp kommt zu spät gegen Hartel und hält den Fuß drauf. Dafür gibt es die erste Gelbe Karte.

18. Min Bei einem Sieg würden die Pfälzer übrigens auf Platz drei springen und Heidenheim (am Samstagabend 3:3 gegen den HSV) überholen. St. Pauli würde den Vorsprung auf die Abstiegsränge weiter vergrößern.

16. Min Die erste Viertelstunde verlief so, wie man das erwarten konnte. St. Pauli hat mehr den Ball, Kaiserslautern hält aber gut dagegen. Entsprechend ist in den Strafräumen noch wenig Betrieb.

15. Min Afolayan räumt Bormuth in der gegnerischen Hälfte ab, dann kommt auch Daschner dazu und hakt nach. Auch in den Zweikämpfen ist es eine mitunter intensive Anfangsphase.

13. Min Saliakas hat viel zu viel Platz auf der rechten Seite und darf ungestört flanken. Im Zentrum lauert Metcalfe, doch Bormuth wirft sich in die Hereingabe und kann sie klären.

12. Min Wenn Kaiserslautern mal am Ball ist, probieren es die Gäste häufig mit schnellen langen Bällen. Es ist ein insgesamt temporeicher Beginn, wenn auch ohne die ganz großen Torraumszenen.

10. Min Der Ball läuft in den ersten zehn Minuten fast ausschließlich in den Reihen der Gastgeber. St. Pauli hat mehr als zwei Drittel Ballbesitz, Kaiserslautern läuft bislang nur hinterher. Eine erste Chance lässt noch auf sich warten.

8. Min St. Pauli läuft an diesem Nachmittag übrigens mit Sondertrikots auf. Die Botschaft ist klar: In großen Buchstaben ist das Wort „Rassismus“ aufgedruckt und dick rot durchgestrichen. „Kein Platz für Rassismus“ lautet das Motto des Kiezklubs – nicht nur an diesem Sonntag.

7. Min Afolayan und Zimmer lernen sich hier schon früh sehr gut kennen. Nachdem Afolayan den Zweikampf verliert, hakt er nach und foult Zimmer tief in der gegnerischen Hälfte. Sofort gibt es das nächste Wortgefecht zwischen den beiden. Das verspricht noch ein brisantes Eins-gegen-eins-Duell zu werden.

5. Min Gute Idee, Zimmer schickt Redondo in die Spitze und der spielt seine gesamte Schnelligkeit aus. Im Strafraum kommt er gegen Irvine zu Fall und zeigt einen Anflug von Empören, doch da war alles sauber – das zeigt auch der Referee sofort an.

4. Min Kaiserslautern attackiert St. Pauli sehr früh im Spielaufbau. Die Kiezkicker bekommen von der ersten Minute hier nicht viel Zeit zum kontrollierten Aufbau.

3. Min Paqarada bringt den fälligen Freistoß in die Mitte, wo Irvine eingelaufen ist und auf den Abschluss lauert. Er trifft den Kopfball aber nicht perfekt, Luthe im Lauterer Tor hat keine Probleme.

2. Min Die Atmosphäre ist gewohnt gut, beide Fanlager singen fröhlich auf der Tribüne. Auf dem Platz geht es direkt zur Sache, Zimmer und Afolayan geraten erstmals heftig aneinander. Der Unparteiische Martin Petersen muss direkt einschreien.

1. Min Der Ball rollt am Millerntor!

Anpfiff!