Kaiserslautern – St. Pauli im Liveticker: Bleiben die Kiezkicker unbesiegt?

Zwei Spiele, vier Punkte – der FC St. Pauli feierte einen gelungenen Auftakt in die Zweitligasaison 2022/23. Am dritten Spieltag kann das Team von Trainer Timo Schultz den Start veredeln – muss dabei aber eine extrem hohe Hürde nehmen. Am Sonntag geht es für die Kiezkicker auf den Betzenberg zum 1. FC Kaiserslautern – naturgemäß eine der heikleren Auswärtsfahrten im deutschen Profifußball. Kann St. Pauli bei den ebenfalls noch ungeschlagenen „Roten Teufel“ bestehen? Verpassen Sie im MOPO-Liveticker keine wichtige Spielszene!

Das Spiel im Liveticker