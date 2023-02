Nimmt man seine Außendarstellung zum Maßstab, muss man sich nicht sorgen um Dennis Smarsch. Der 23-Jährige kommt gesund selbstbewusst daher, was für einen Profi-Keeper sicher nicht die schlechteste Voraussetzung ist. Trotzdem dürfte das Spiel in Kaiserslautern das bisher schwerste in der jungen Karriere des St. Pauli-Keepers sein.

Er wird zwischen den Pfosten stehen. Das steht jetzt fest, definitiv davon ausgehen konnte man nicht nach den Nachwehen des Pokalspiels von Straelen (4:3). Da hatte sich Smarsch beim dritten Gegentreffer düpieren lassen und, gepaart mit einigen Unsicherheiten in den ersten beiden Punktspielen, einer Torwart-Diskussion unfreiwillig neues Leben eingehaucht, die nach wie vor geführt wird auf dem Kiez.

FC St. Pauli: Dennis Smarsch hat seine Zukunft in der Hand

„Wir haben relativ zeitnah zu der Verletzung von Nikola Vasilj kommuniziert, dass wir uns natürlich Gedanken machen müssen, wie es weitergeht“, erklärte Timo Schultz am Freitag. Für einen Torwart sei ein gebrochener Finger „nicht ganz so gut. Man kann nicht 100-prozentig voraussagen, wann er uns wieder zur Verfügung steht“. Ob der speziellen Konstellation, dass die Hinrunde schon im November zu Ende ist, überlege man, ob und wie man das Torwartteam erweitert. „Das ist bis heute so, der Prozess ist noch nicht abgeschlossen. Da wollen wir nichts ausschließen, aber auch nichts überstürzen.“

Weil unklar ist, wie das Suchprofil überhaupt aussieht. „Die Situation ist nicht ganz so einfach“, gestand Schultz. „Wir sind in allen Richtungen unterwegs.“ Smarsch hat es wortwörtlich selbst in der Hand, ob St. Pauli nach einer potenziellen Nummer eins oder nach einem talentierten Herausforderer fahnden wird.