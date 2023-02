St. Pauli – Hannover 2:0: Daschner-Tor wird vom VAR einkassiert

Am Sonntag ist es endlich so weit. Fabian Hürzeler wird gegen Hannover 96 seine Heimpremiere als Cheftrainer des FC St. Pauli feiern. Der 29-Jährige erlebte schon am vergangenen Wochenende beim 1:0-Auswärtssieg in Nürnberg einen erfolgreichen Einstand. Gelingt ihm dieser nun auch am Millerntor? Verfolgen Sie das Spiel hier im MOPO-Liveticker.

85. Min Weiterhin zeigt sich St. Pauli gefährlicher, als Hannover. Von den Gästen kommt so gut wie nichts mehr.

82. Min Auch bei St. Pauli gibt es den nächsten Tausch. Torschütze Metcalfe geht raus, Eggestein stürmt nun an der Seite von Daschner.

82. Min Was haben die Gäste noch im Tank? Mal wieder Muroya über den rechten Flügel, doch seine Flanke wird souverän von der starken Innenverteidigung der Kiezkicker geklärt.

79. Min Leitl versucht nochmal etwas und bringt Weydandt für Beier in die Partie.

79. Min Die Gastgeber haben weiter die Spielkontrolle und sind deutlich näher dran an der Entscheidung, als Hannover an dem Anschluss.

75. Min Trotz der Aberkennung des Entscheidungs-Tores wirkt es nicht so, als ob Hannover nochmal richtig Druck machen könnte. Nach dem Platzverweis kam zu wenig von den Gästen.

72. Min Da war sie fast, die Entscheidung. Daschner hat nach einer Flanke von Saliakas überlegt eingeköpft und das Stadion zum Jubeln gebracht. Doch nach einer VAR-Überprüfung wird der Treffer einkassiert, da Metcalfe bei der Entstehung im Abseits stand.

71. Min Die ersten Wechsel der Partie: Otto kommt bei St. Pauli für Afolayan. Bei den Gästen ist Dehm für Ernst im Spiel.

71. Min Das muss die Entscheidung sein! Daschner führt eine Überzahlsituation nach einem feinen Zuspiel von Metcalfe an und tanzt sogar noch einen 96-Verteidiger aus. Völlig frei kommt der Torschütze aus 16 Metern zum Abschluss, doch sein Schuss gleicht einem Rückpass. Zieler kann zupacken.

69. Min Kurz danach gibt es eine Ecke, die fast zum 3:0 führt! Medic kommt zehn Meter vor dem Tor wuchtig zum Kopfball. Daschner verhindert, dass der Ball einschlägt, da er im Weg steht und den Ball ins Toraus abfälscht.

68. Min Zieler wieder unsicher. Einen Rückpass nimmt der Keeper unter Druck von Hartel und Metcalfe nicht gut an. Hannover hat Glück, dass er noch irgendwie zum Einwurf klären kann.

66. Min Die Gastgeber lassen nun klug den Ball laufen. Zu einer Chance sind die Hannoveraner seit dem Platzverweis nicht gekommen.

63. Min Das wird jetzt natürlich eine ganz harte Nummer für 96. Das Momentum ist wieder klar bei St. Pauli, die nun mehr Spielkontrolle haben.

61. Min St. Pauli gewinnt den Ball am eigenen Strafraum und will über den linken Flügel kontern. Afolayan legt den Ball an Neumann vorbei, der im Laufduell den Neuzugang der Kiezkicker zu Boden bringt. Ein klares taktisches Foul, Gelb-Rot ist für den bereits verwarnten Profi die logische Folge.

61. Min Platzverweis für Hannover! Neumann sieht Gelb-Rot.

60. Min Die erste Drangphase der Gäste hat St. Pauli überstanden, inzwischen sind sie wieder besser im Spiel.

58. Min Erster Abschluss für St. Pauli! Wieder versucht es Metcalfe mit dem Kunstschuss aus spitzem Winkel. Neumann hält seinen Kopf in die Schussbahn und lenkt das Leder gefährlich in Richtung Tor. Zieler kann nur hinterherschauen, wie der Ball knapp am Tor vorbeigeht. Die anschließende Ecke bringt nichts ein.

56. Min St. Pauli hat zum ersten Mal viel Raum zum Kontern in der zweiten Halbzeit, doch Afolayan vertändelt die Kugel im Strafraum von Hannover.

55. Min Dieser Standard mündet in einer Top-Chance! Mets verlängert die Ecke unfreiwillig direkt vor das Tor, wo Arrey-Mbi völlig frei steht. Der 96-Spieler ist aber zu überrascht, sodass sein unkontrollierter Kopfball über das Tor geht.

54. Min Wieder geht es über Muroya auf dem rechten Flügel in Richtung Gefahr. Der Verteidiger schickt diesmal Nielsen, der von der Grundlinie flankt. Wieder klärt St. Pauli zur Ecke.

52. Min In den ersten Minuten der zweiten Hälfte zeigt Hannover, dass sie schnell den Anschluss erzielen wollen. Die Gäste machen Druck.

50. Min Die folgende Ecke wird nochmal auf den zweiten Pfosten verlängert, doch da steht kein 96-Spieler. Der Ball trudelt ins Toraus.

49. Min Nächste gute Aktion! Muroya hat nach einem Konter auf dem rechten Flügel zu viel Platz. Der Rechtsverteidiger passt flach in den Strafraum vor den Fünf-Meter-Raum. Baier will einschieben, doch Saliakas kann zur Ecke klären.

46. Min Erste Annäherung von Hannover. Mit einer schönen Stafette geht es auf den linken Flügel. Die scharfe Flanke von Köhn landet am Strafraumrand bei Muroya. Sein Schuss wird aber geblockt.

46. Min Weiter geht es am Millerntor. Wie kommt St. Pauli nach der starken ersten Hälfte aus der Kabine?

Anpfiff zur zweiten Halbzeit!

Sehr attraktive 48 Minuten wurden den Fans am Millerntor geboten. Hannover begann stark und hatte gleich drei Mal in Person von Baier die Chance auf einen gefährlichen Abschluss. Doch nach etwa zehn Minuten übernahm St. Pauli das Zepter und hatte durch Hartel auch die erste Großchance des Spiels (14.). Es ging Schlag auf Schlag, bis wenig später Daschner für die verdiente Führung nach einem Fehler von Zieler sorgte (17.). Die Kiezkicker blieben am Drücker und belohnten sich mit einem Traumtor von Metcalfe, welches erst nach minutenlanger VAR-Überprüfung zählte (27.) Auch danach waren die Hausherren das bessere Team, bis Hannover kurz vor der Pause sich auch mal wieder zeigte. Insgesamt eine verdiente Führung für St. Pauli!

Abpfiff der ersten Halbzeit!

45.+3 Min Die letzte Minute der Nachspielzeit läuft. Passiert noch was vor der Pause?

45.+1 Min Paqarada gewinnt den Ball in der gegnerischen Hälfte und passt auf Daschner. Der marschiert mit der Kugel und legt auf Strafraumhöhe ins Zentrum auf Hartel ab. Der Flaschschuss geht knapp links am Pfosten vorbei – gute Chance!

45. Min Nun auch die erste Gelbe Karte für Hannover. Neumann grätscht Afolayan von hinten um, als dieser einen Pass annehmen will. Die Verwarnung ist folgerichtig.

43. Min Kurz vor der Pause ziehen die Gäste wieder ein wenig an. Sie wollen den Anschluss noch vor dem Pausentee herstellen.

40. Min Hannover mal wieder gefährlich – und wie! Nielsen wird im Sechzehner mit dem Rücken zum Tor angespielt und lässt Smith mit einer Drehung als aussehen. Aus spitzem Winkel schließt der 96-Stürmer ab, doch Vasilj kann den Schuss gerade noch so aus dem Winkel fischen.

37. Min Fast das 3:0! Schnelle Kombination der Kiezkicker vor den Strafraum der Gäste. Hartel hebt den Ball gedankenschnell in den Sechzehner auf Daschner, doch vorher klärt ein 96-Verteidiger mit der Brust. Daschner kommt zwar noch zu einem Abschluss – der ist aber zu unkontrolliert.

35. Min Das dürfte St. Pauli-Fans positiv stimmen: Bisher konnte Hannover in dieser Saison keinen Rückstand mehr drehen. Lediglich drei Punkte holte 96 in neun Spielen, in denen sie zurücklagen.

33. Min Nach dem 2:0 wirkt Hannover ein wenig geschockt. Die Gäste kommen nicht mehr in die gegnerische Hälfte. St. Pauli lässt den Ball zirkulieren und verwaltet gerade ein wenig.

30. Min Was für eine erste Hälfte für St. Pauli. Die Gastgeber überzeugen bisher mit einer couragierten Leistung, defensiv haben sich die Kiezkicker schnell stabilisiert. Und vorne sind die Schützlinge vor Hürzeler immer wieder gefährlich. Die 2:0-Führung ist definitiv verdient.

27. Min Damit hat er selbst nicht gerechnet! Saliakas spielt im Hannover-Strafraum Metcalfe klug am rechten Rand an. Der nimmt das Leder an und zirkelt den Ball aus dem Stand ins lange Eck in den Winkel – Zieler ist ohne Chance. Doch zunächst jubelt niemand am Millerntor, da die Fahne sofort hochging. Nachdem der VAR eingriff, zeigte Schiedsrichter Gerach dann aber auf die Mittellinie! Metcalfe stand beim Anspiel nicht im Abseits, da ein 96-Verteidiger am anderen Ende des Strafraums zu tief stand.

27. Min Tor für St. Pauli! Metcalfe erhöht auf 2:0.

26. Min Paqarada bringt die Kugel in den Sechzehner, doch 96 kann klären.

25. Min Daschner bekommt in einem Laufduell eine Hand ins Gesicht und bleibt erstmal auf dem Rasen liegen. Freistoß für St. Pauli

23. Min Beide Teams lassen den Fans kaum Zeit, um durchzupusten. Hannover begann besser, doch St. Pauli zeigte sich in Ansätzen immer wieder gefährlich. Die Führung ist aufgrund der Vielzahl der Chancen keineswegs unverdient, insgesamt wirken die Kiezkicker zielstrebiger vor dem gegnerischen Tor.

21. Min Aber auch St. Pauli hat direkt eine weitere Chance. Wieder ist der auffällige Afolayan mit zu viel Raum vor dem gegnerischen Strafraum. Sein Pass ins Zentrum ist eigentlich zu ungenau, landet aber dennoch bei Metcalfe, der nach kurzem Abwarten auf Saliakas auf den rechten Flügel ablegt. Die scharfe Hereingabe landet aber bei keinem Mitspieler.

20. Min Hannover ist nicht geschockt und schon wieder im Vorwärtsgang. Die Gäste holen einen Freistoß etwa 25 Meter vor dem St. Pauli-Tor raus. Der keineswegs schlechte Versuch landet einen Meter über dem Winkel.

17. Min Es geht Schlag auf Schlag! Nach der Hannover-Chance kann St. Pauli kontern. Afolayan marschiert in der gegnerischen Hälfte bis etwa 20 Meter vor dem Tor und zieht ab. Der eigentlich ungefährliche Schuss wird von Zieler aber nur zur Seite pariert. Daschner steht goldrichtig und schiebt den Ball ins leere Tor ein.

17. Min Tor für St. Pauli! Daschner bringt die Gastgeber in Führung.

17. Min Jetzt hat auch Hannover seine Riesenchance: Den folgenden Freistoß verlängert ein Hannover-Profi auf Börner. Der Innenverteidiger kann die Direktabnahme aber nicht verwerten.

16. Min Mets verliert den Ball in der eigenen Hälfte am linken Flügel und weiß sich dann nur noch mit einem Foul zu helfen. Dafür sieht er die Gelbe Karte.

14. Min Riesenchance für Hartel! Aus der Innenverteidigung wird ein Ball in die Spitze gespielt, Daschner lässt den Pass durchrutschen, sodass Hartel alleine aufs Tor zulaufen kann. Der Mittelfeldspieler steht nicht im Abseits, scheitert aber frei vor Zieler und schiebt das Leder links am Tor vorbei.

13. Min Trotz der gefährlichen Aktionen um Baier hat Hannover noch keinen richtigen Abschluss gehabt. In der Statistik steht es Eins zu Eins nach Schüssen.

10. Min Nach einem wilden Start hat sich die Partie nun etwas beruhigt. Beide Teams sind auf defensive Stabilität bedacht.

7. Min St. Pauli hat nach einem Paqarada-Freistoß die Chance auf den ersten Abschluss. Doch ein Kopfball von Medic geht nicht in die Richtung des Tores.

5. Min Zum dritten Mal ist Baier zu frei! Ein langer Ball aus dem Halbfeld landet am Rande des Sechzehners. Da Vasilj zu weit vor seinem Kasten steht, sieht es kurz nach Gefahr aus, doch Baier kommt nicht an den Ball – St. Pauli kann klären.

4. Min Ein sehr munterer Beginn am Millerntor. St. Pauli beginnt mutig, lässt dabei aber viele Räume für Hannover offen. Deshalb ist es auch schon zweimal brenzlig geworden.

3. Min Ähnliche Situation: Wieder wird Baier geschickt und hat ganz viel Platz in der Hälfte der Kiezkicker. Diesmal kommt der Stürmer aber nicht in den Strafraum, die Chance wird so im Keim erstickt.

1.Min Was für eine erste Minute! Beier ist nach einem Steilpass frei vor Vasily und kann eigentlich abschließen. Der Hannover-Stürmer wird aber noch entscheidend gestört. Die Gäste fordern Elfmeter, nach einer kurzen VAR-Überprüfung geht es aber weiter.

1. Min Der Ball rollt am Millerntor! St. Pauli stößt den Ball an und spielt von rechts nach links seinen braunen Trikots.

Anpfiff!