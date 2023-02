„Das ist unseriös“: Hürzeler zeigt klare Kante bei neuen St. Pauli-Verträgen

Gerade erst Eric Smith Mitte des Monats, zuvor Afeez Aremu im Dezember und Jackson Irvine im Oktober vergangenen Jahres: Der FC St. Pauli hat zuletzt bei einigen wichtigen Personalien vertraglich Nägel mit Köpfen gemacht. Kontraktliche Angelegenheiten sind beim Kiezklub ein sehr wichtiges Thema – allerdings auch kein unvorbelastetes.

So blieben zum Ende der vergangenen Saison die Vertragssituationen zahlreicher Profis lange ungeklärt, hinzu kamen Meinungsverschiedenheiten bezüglich verschiedener Prämien. Störgeräusche, die am Ende nicht haupt-, sicherlich aber mitverantwortlich waren für den Form-Einbruch in der Rückrunde, der letztlich im verpassten Bundesliga-Aufstieg mündete.

St. Pauli-Trainer Hürzeler zeigt klare Kante bei Verträgen

Aus den Lagern einiger Betroffener, die letztlich keine Zukunft am Millerntor hatten, war anschließend deutliche Kritik zu vernehmen: James Lawrence sprach von einer „Schande“, Simon Makienoks Lebensgefährtin Ida-Sophia fand den Umgang mit ihrem Partner „respektlos“ und Maximilian Dittgen fand die Kommunikation „milde ausgedrückt leider sehr unglücklich“.

Derlei Ungereimtheiten in den Gesprächen müssen St. Pauli-Profis mit auslaufenden Arbeitspapieren zumindest im Dialog mit ihrem neuen Cheftrainer Fabian Hürzeler aber nicht mehr befürchten. „Klarheit ist ein Wert, der mir extrem wichtig ist“, betonte der 29-Jährige am Freitag.

„Das heißt für mich, mit den Spielern klar zu kommunizieren – auch, wie ihre Zukunft aussehen kann, wie die Tendenz aussieht.“ Er begründet: „Mit der Hoffnung der Spieler zu spielen, ist nicht professionell und unseriös. Deshalb sind wir frühzeitig in Gesprächen.“ Frühzeitige Gespräche – das hätten sich nicht wenige Ex-Kiezkicker in der Vergangenheit auch gewünscht.