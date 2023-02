Darum belohnt St. Pauli „Schlüsselspieler“ Smith mit einem XXL-Vertrag

Seine Entwicklung zu einer wichtigen Stütze aus sportlicher Sicht und einem Führungsspieler aus menschlicher Warte war und ist das Signifikanteste, was sich im Kader des FC St. Pauli in jüngerer Vergangenheit getan hat. Eric Smith hat seine Rolle auf dem Kiez gefunden – und wird sie noch lange ausfüllen: Der Schwede unterschrieb einen XXL-Vertrag.

Smith war ursprünglich eh bis 2024 gebunden und verlängerte nun vorzeitig, wie der Klub am Freitagmittag bekannt gab. Damit dürfte der 26-Jährige – wie auch Jackson Irvine – mindestens bis 2026 am Millerntor sein Zuhause haben.

„Meine Frau und ich fühlen uns in Hamburg und beim FC St. Pauli unglaublich wohl“, wird Smith in der offiziellen Mitteilung zitiert. Der Verein habe großes Potenzial und er glaube, dass man noch viel erreichen könne: „Es fühlt sich einfach richtig an, weiterhin ein Teil dieser Entwicklung zu sein. Und ich bin sehr glücklich, dass der Verein dabei auf mich setzt.“

Eric Smith ist ein „Schlüsselspieler“ beim FC St. Pauli

Smith wurde in der Hinrunde von Ex-Coach Timo Schultz zum Innenverteidiger umgeschult, Fabian Hürzeler setzt das Projekt nun fort. „Eric hat große Qualitäten in der Organisation unserer Defensive wie auch im Aufbauspiel“, lobt er: „Er trägt damit wesentlich zur Stabilität des gesamten Gefüges bei.“ Auch Sportchef Andreas Bornemann sieht in Smith einen „Schlüsselspieler. Er geht nicht nur auf dem Platz voran, sondern nimmt auch in der Kabine eine wichtige Rolle ein“. Und das soll lange so bleiben.