St. Pauli bis zum Karriere-Ende: Irvine sendet Derby-Signal

Es ist der Tag vor dem Derby. Vor einem Derby, dem viele St. Pauli-Fans mit Skepsis entgegenblicken angesichts der sportlichen Talfahrt. Jeder positive Stimmungsmacher kann da nur gut tun – und der Verein hat gleich mal ins oberste Regal gelangt: Der eh bis 2024 gültige Vertrag mit Publikumsliebling Jackson Irvine wurde langfristig verlängert. Der 29-jährige Australier wird wohl bis zu seinem Karriere-Ende auf dem Kiez bleiben.

„Hamburg ist im Lauf des letzten Jahres mein neues Zuhause geworden“, ließ Irvine, der trotz des in Braunschweig erlittenen Cuts an der Schläfe gegen den HSV spielen wird, via Videobotschaft an die Fans wissen. „Ich bin sehr glücklich, meinen Vertrag verlängert zu haben. Und ich freue mich, mehr Zeit hier zu verbringen.“

Irvine wurde binnen kurzer Zeit zur St. Pauli-Identifikationsfigur

Auch die Verantwortlichen sind froh, den Nationalspieler für lange Zeit im Klub zu wissen. „Ich denke, dass beide Seiten wissen, was sie aneinander haben“, wird Sportchef Andreas Bornemann in der offiziellen Mitteilung zitiert. „Jackson hat seinen Wert für das Team und den Verein immer wieder unter Beweis gestellt und ist in kurzer Zeit zu einem Leader und einer Identifikationsfigur geworden.“

Trainer Timo Schultz sprach von einem „tollen Signal, Jackson in den kommenden Jahren bei uns im Kader zu haben. Dass er nach nur einer Saison bei uns bereits die Mannschaft als Kapitän anführt, unterstreicht seine Bedeutung für uns“. Mit seinem Siegeswillen stehe Irvine für „die klassischen St. Pauli-Tugenden“ und repräsentiere den Verein auf und neben dem Platz in hervorragender Weise.