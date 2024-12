Monatshoroskop Zwilling: So stehen die Sterne im Januar für Sie

Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne im November für Sie stehen: Das Monatshoroskop Zwilling gibt es kostenlos auf MOPO.de!

Monatshoroskop Januar 2024: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Giftig: Mit Kritik halten Sie nicht hinter dem Berg. Etwas Lob an der richtigen Stelle wäre jedoch weitaus konstruktiver. Und es wäre hilfreich, mal zu überdenken, warum Ihnen der Tadel so leicht über die Lippen geht. Sind Sie urlaubsreif? Wintermüde? Gestresst vom Weihnachtstrubel? Alles verständliche Gründe, um dünnhäutig zu sein. Aber besser, man geht gezielt dagegen an: Mit einem Wellness-Wochenende, mehr Schlaf und dem Blick nach vorn.

Eigenschaften des Sternzeichens Zwilling

Zwillinge sind das Zeichen der Kommunikation und des Wissensdurstes. Menschen mit dem Sternzeichen Zwillinge sind bekannt für ihre lebhafte, neugierige und gesellige Natur. Sie lieben es, neue Menschen kennenzulernen und verschiedene Themen zu erkunden. Ihre Vielseitigkeit und Anpassungsfähigkeit machen sie zu beliebten Gesprächspartnern und Kollegen. Zwillinge fühlen sich von jeder Art der Kommunikation angezogen, was auch berufliche Erfolge im Bereich von Medien, Verkauf oder Bildung mit sich bringt.

Ein häufiger Punkt im Monatshoroskop der Zwillinge ist ihr Bedürfnis, inneres Gleichgewicht zu finden und sich auf ein Ziel zu fokussieren. Ihre rastlose Art kann dazu führen, dass sie sich verzetteln, weshalb ihnen Ausdauer und Geduld oft ans Herz gelegt werden. Sehen Sie sich auch an, wie die Sterne für die anderen Sternzeichen stehen: Widder, Stier, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann und Fische. Erfahren Sie, wie die astrologischen Einflüsse die Sternzeichen in diesem Monat begleiten.